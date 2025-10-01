Colombia

Empresas en Bogotá ofrecen salarios superiores a $4 millones en estas vacantes: así puede aplicar

Nuevas oportunidades laborales surgen en la capital, con opciones para profesionales, técnicos y tecnólogos en sectores como tecnología, salud y finanzas, entre otras

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Bogotá abre nuevas vacantes laborales
Bogotá abre nuevas vacantes laborales con salarios de hasta $8.500.000 para profesionales - crédito Prensa Logitech

No cabe duda de que Bogotá es la mayor plaza del empleo en el país. Semanalmente, surgen nuevas ofertas para distintas posiciones y con sueldos atractivos, que permiten, en algunos casos, mejorar las condiciones de vida de los capitalinos y sus familias.

Con base a esto, varias empresas abrieron convocatorias para cargos con salarios superiores a $4 millones, abarcando sectores como tecnología, finanzas y salud.

Estas vacantes, dirigidas a profesionales con distintos niveles de experiencia, reflejan el dinamismo actual del mercado laboral en la capital y la creciente demanda de perfiles especializados.

Las empresas buscan perfiles con
Las empresas buscan perfiles con experiencia en tecnología, salud, finanzas y servicios para dinamizar el mercado laboral - crédito Freepik

El auge de oportunidades laborales bien remuneradas en Bogotá responde a la necesidad de talento en áreas clave. Las compañías buscan desde ingenieros de sistemas hasta médicos especialistas, pasando por expertos en inversiones, lo que amplía el espectro de opciones para quienes desean acceder a mejores condiciones salariales. Este contexto favorece tanto a quienes cuentan con experiencia consolidada como a técnicos y tecnólogos que aspiran a avanzar en su carrera.

Algunas vacantes disponibles en Bogotá

Analista QA

Entre las vacantes más destacadas figura la de Analista QA, con un salario de $6.000.000. Este cargo requiere un profesional en ingeniería de sistemas o áreas afines, con experiencia de uno a tres años en pruebas manuales y automatizadas de software.

Las funciones incluyen la ejecución y documentación de pruebas, el reporte de incidencias, la participación en el ciclo de vida del software (SDLC) y el manejo de herramientas de automatización como Selenium IDE. Se valoran conocimientos en Python, Django y experiencia en entornos de integración y despliegue continuo (CI/CD), así como la capacidad para capacitar a usuarios funcionales y documentar hallazgos en sistemas como Jira. Si le interesa esta vacante, postúlese aquí.

Administrador de Inversiones

En el sector financiero, el Banco de Occidente busca un Administrador de Inversiones MD (Trader), con una remuneración que oscila entre $7.000.000 y $7.500.000. El perfil ideal debe contar con al menos cuatro años de experiencia en el sector, habilidades comerciales y de negociación, y certificaciones AMV vigentes en Operador Básico, Derivados y Divisas.

El proceso de aplicación en
El proceso de aplicación en Magneto requiere crear un perfil profesional y ajustar la hoja de vida a los requisitos del cargo - crédito Luisa González/Reuters

Entre las responsabilidades se encuentran la gestión de clientes del sector real, la asesoría en cobertura de riesgos cambiarios y de tasas de interés, y la promoción de productos financieros como spot, forex, forward, opciones y swaps. Además, se requiere manejo intermedio de Excel, conocimientos de Bloomberg e inglés avanzado. Si le interesa esta vacante, postúlese aquí.

Médico Especialista en Salud Pública

El área de la salud también presenta oportunidades atractivas. Se encuentra abierta la convocatoria para Médico Especialista en Salud Pública, con un salario entre $6.000.000 y $8.200.000.

El cargo exige título profesional en medicina y especialización en salud pública o áreas afines, así como experiencia mínima de dos años en procesos de alto costo, automatización de procesos o proyectos. La contratación es directa, en modalidad presencial, con horario de lunes a viernes de 7:30 a 17:30. Si le interesa esta vacante, postúlese aquí.

Las vacantes incluyen opciones para
Las vacantes incluyen opciones para candidatos con y sin experiencia, ampliando el acceso al mercado laboral - crédito Adobe Stock

Otras vacantes relevantes en Bogotá

Además de los cargos con salarios superiores a $4 millones, existen otras vacantes en Bogotá con remuneraciones menores. Entre ellas se encuentran posiciones como técnico en mantenimiento electromecánico, con salarios entre $2.083.900 y $2.200.000. Conozca más de la vacante en el siguiente link.

Parrillero con o sin experiencia, con sueldos de $1.423.500 a $1.800.000. Link de postulación; supernumerarios, cajeros y asesores, con salarios desde $1.423.500. Link de postulación; y analista de mesa de ayuda en tecnología, con una remuneración de $1.800.000. Link de postulación. Estas opciones amplían el abanico de posibilidades para quienes buscan empleo en la ciudad.

Cómo postularse y destacar en el proceso de selección

Para quienes desean postularse a estas vacantes, la plataforma Magneto facilita el proceso. Los interesados deben crear una cuenta gratuita o iniciar sesión en www.magneto365.com, completar su perfil profesional y adjuntar la hoja de vida.

El sistema permite filtrar las ofertas por ciudad y modalidad, lo que agiliza la búsqueda de empleos híbridos en Bogotá. Una vez identificada la vacante de interés, la postulación se realiza con un solo clic, tras revisar los requisitos específicos de cada posición.

Destacar en el proceso de selección implica más que cumplir con los requisitos básicos. Es fundamental resaltar competencias digitales, manejo de herramientas tecnológicas y logros medibles en la hoja de vida, ya que estos aspectos suelen captar la atención de los reclutadores y pueden acelerar la llegada a entrevistas.

