Colombia

Concierto de Guns N’ Roses en el Vive Claro en Bogotá no tiene permisos, aseguró el Distrito: a los empresarios les queda una opción

La Secretaría de Gobierno le dio un día de plazo a los empresarios para subsanar las observaciones realizadas por el Idiger y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El Distrito negó permisos en
El Distrito negó permisos en primera instancia para realizar el concierto de la mítica banda - crédito Ocesa

El panorama sigue siendo oscuro para los organizadores y espectadores que cuentan los días para la llegada de la banda norteamericana Guns N’ Roses a Bogotá.

Después de la polémica ocurrida en el centro de eventos Vive Claro, la atención se centró en la posibilidad de que el concierto de la mítica banda no pudiera realizarse en la capital del país el próximo 7 de octubre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, en la mañana del miércoles 1 de octubre se conoció la resolución que emitió la Secretaría de Gobierno de Bogotá en la que no autorizó el evento masivo, alegando fallas de la logística y observaciones por parte del Idiger y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

NEGAR a la empresa Promotora Colombia S.A.S. con NIT. 901.164.545-4, la autorización para realizar el espectáculo público de las artes escénicas denominado “GUNS N ROSES”, programado para efectuarse el 07 de octubre de 2025, en Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en la calle 53 No. 66-19 de la ciudad de Bogotá DC", señala la resolución.

La mítica banda se vería
La mítica banda se vería obligada a cancelar el evento por falta de persmisos del Distrito - crédito Colprensa

Sin embargo, los organizadores del evento, que ya cuenta con gran parte de la boletería agotada, aún cuentan con un salvavidas para adquirir el visto bueno de las entidades de gestión del riego.

Según información conocida por Caracol Radio, la empresa Promotora de Colombia aún cuenta con un plazo hasta el jueves 2 de octubre para subsanar las fallas que alega la Secretaría, y así continuar con el curso normal del evento.

Entre las exigencias del Distrito, se encuentra la aprobación del Idiger sobre la seguridad de las graderías que, según informes recientes, producen una vibración fuerte que pondría en riesgo a los asistentes.

Sin embargo, después del fracaso en el concierto de Kendrick Lamar en el mismo escenario, se dio a conocer un informe del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), revelado por Radio Nacional de Colombia, que identificó un riesgo estructural en el escenario.

El 25 de septiembre, Idiger
El 25 de septiembre, Idiger dio un concepto negativo sobre la realización del concierto de Kendrick Lamar, señalando riesgos estructurales en las graderías - crédito @radionacionalco/Instagram

Las vibraciones excesivas no solo generan molestias a los usuarios, sino que pueden comprometer la integridad, estabilidad y seguridad de la estructura”, señala el documento.

El Idiger también comunicó en su momento que solo podrá emitir un dictamen favorable para futuros eventos si participan los responsables del diseño, incluyendo a la empresa Nussli, propietaria del sistema constructivo, con el fin de evitar fallos estructurales o fatiga de materiales.

Hasta que no se conozcan los resultados de los estudios técnicos —previstos para finales de octubre— y se implementen las recomendaciones, el organismo no considerará que el Vive Claro sea apto para espectáculos masivos, especialmente mientras persistan dudas sobre las graderías.

De cumplirse las previsiones del Idiger, el concierto de Guns N’ Roses tendría que ser aplazado o cancelado mientras no se emite el concepto favorable de la entidad.

En cuanto al plazo para salvar el concierto de la banda norteamericana, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció el 29 de septiembre que la Alcaldía, junto a otras entidades, modificó los plazos para la presentación de documentos en el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (Suga).

A partir de ahora, los permisos deberán estar definidos al menos cinco días antes de cada evento.

Ya tomamos la decisión de modificar esos tiempos del Suga para que los eventos deban tener sus permisos definidos cinco días antes de su realización. No puede haber subsanación posterior. Si, faltando cinco días para el evento, no se ha aprobado todo, no se va a permitir la realización, para evitar este tipo de cosas”, afirmó el mandatario.

Hasta el momento, ni Ocesa ni Páramo Presenta han emitido declaraciones públicas sobre la nueva información, lo que mantiene la incertidumbre sobre la realización de los conciertos previstos en el Vive Claro.

Temas Relacionados

Vive ClaroGuns N' RosesConcierto Guns N' Roses BogotáSecretaría de GobiernoPermisos concierto BogotáColombia-noticias

Más Noticias

Aspirantes a la Universidad Nacional ya pueden consultar puntajes: cuánto es el mínimo requerido para inscribirse en una carrera

Desde este 1 de octubre de 2026, quienes presentaron el examen de ingreso pueden verificar su resultado y conocer si cumplen el puntaje solicitado para inscribirse a uno de los 102 programas académicos

Aspirantes a la Universidad Nacional

Tres detenidos dejó operativo en el que una mujer colombiana era obligada a ejercer la prostitución en EE. UU.: tenía que pagar una deuda

La mujer que fue rescatada fue obligada a saldar una supuesta deuda de 14.000 dólares para poder estar junto a su hija de 10 años

Tres detenidos dejó operativo en

Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

El cuadro bogotano le ganó 2 a 1 de visitante al Medellín en el Atanasio Girardot, pero el Poderoso de la Montaña espera revertir el marcador en El Campín

Santa Fe vs. Medellín EN

Sin la presencia de Petro, Carlos Camargo se posesionó como nuevo magistrado de la Corte Constitucional: “El tribunal debe ser más fuerte en tiempos de polarización”

El alto tribunal completa el relevo de cuatro magistrados tras la llegada de Camargo, quien promete decisiones basadas en la dignidad humana y la defensa de las libertades en todo el país

Sin la presencia de Petro,

Mujer denuncia a Avianca por vuelo cancelado, el empleado le advierte: “no tenemos más cupo en los vuelos”

Usuarios en redes sociales comentaron que este no es el único caso que se ha presentado e invitan a no viajar más con la empresa

Mujer denuncia a Avianca por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Manuela Gómez enfrenta críticas por

Manuela Gómez enfrenta críticas por su maternidad y defiende su decisión de priorizar el trabajo: “A mí no me importa”

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, compartió un emotivo mensaje tras su coronación: “Gracias a todos los que me acompañaron en este sueño”

Rating Colombia, 30 de septiembre: ‘La Influencer’ y ‘MasterChef’ luchan por entrar al podio de las producciones más vistas

Revelan el lugar y la hora del velorio de B King: su cuerpo llegará a Medellín

Yeferson Cossio frenó en seco a senador que utilizó su imagen para hacer campaña: “Yo que me voy a poner a hacer eso”

Deportes

Santa Fe vs. Medellín EN

Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

FIFA destacó a la selección Colombia previo al Mundial de 2026: “Alta jerarquía”

Colombia vs. Noruega: hora y dónde ver el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Óscar Perea, figura de la selección Colombia Sub-20, fue elogiado por la FIFA: “En el nombre del 10″

James Rodríguez no tendría la intención de renovar su contrato con Club León: su futuro podría estar más al norte