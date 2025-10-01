Colombia

De influencers a aspirantes al Congreso: Missmelindres y Profe Charles en la lista de Fajardo y Galán en Antioquia

La coalición de Ahora Colombia mezcla experiencia política, especialistas y voces emergentes, con el objetivo de renovar el panorama legislativo y promover la participación ciudadana en el Congreso

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
La coalición ¡Ahora Colombia! en
La coalición ¡Ahora Colombia! en Antioquia presentó una lista diversa para las elecciones legislativas de 2026, compuesta por perfiles de activistas digitales, figuras técnicas y exfuncionarios. - crédito Suministrado

La coalición Ahora Colombia, conformada por Dignidad y Compromiso, Nuevo Liberalismo y Mira, presentó en Antioquia a sus principales candidatos para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. Entre los aspirantes destacan influencers y activistas reconocidos en redes sociales, además de figuras técnicas y políticas cercanas a Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, en una estrategia que busca diversificar la representación en el Congreso.

La lista a la Cámara por Antioquia cuenta con 21 integrantes y la del Senado suma ocho candidatos, de los cuales el 90% ya están definidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los nombres según El Colombiano resaltan algunos de larga data dentro de las filas del fajardismo, como Rafael Nanclares, exsecretario de Infraestructura en la gobernación de Fajardo y exsecretario de Tránsito de Medellín en la administración de Alonso Salazar, además de Víctor Correa, exrepresentante del Polo Democrático en Antioquia, y Nelson Carmona, exalcalde de La Ceja.

La apuesta incorpora perfiles con fuerte presencia en redes sociales. Hannah Escobar, conocida como Missmelindres, química farmacéutica y activista de la salud, competirá por la Cámara. Por su parte, el Profe Charles, docente y activista político digital, hará parte de la lista al Senado. Esta inclusión representa un giro frente a elecciones anteriores, donde las coaliciones del centro priorizaron figuras técnicas y ejecutivas con bajo perfil mediático y reducido músculo financiero.

Diversidad de voces marca la
Diversidad de voces marca la apuesta de la coalición, enfocada en transparencia y soluciones a los desafíos de la región. - crédito Suministrado

Expectativas de crecimiento y el reto de la representación femenina

La coalición espera obtener al menos tres curules en la Cámara de Representantes, buscando superar los resultados de los comicios legislativos pasados, cuando Dignidad y Compromiso solo obtuvo una curul a través de una alianza con el partido Verde Oxígeno, gracias a la elección de Daniel Carvalho. La alianza no logró concejales en Medellín ni más de un diputado departamental.

En el Senado, fue anunciado el regreso de Federico Restrepo, exgerente de Empresas Públicas de Medellín y exdirector de planeación en la gestión de Fajardo. Restrepo se mantuvo alejado de la política desde 2015, año en el que aspiró a la Gobernación de Antioquia, alcanzando el tercer puesto en votación. Los partidos aún esperan sumar a la lista a Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación, cuya inclusión se negocia como un “golpe de efecto” para robustecer el perfil nacional de la coalición.

Uno de los desafíos señalados es el bajo porcentaje de mujeres en las listas, ya que no hay ninguna candidata al Senado y solo cuatro mujeres en la Cámara, situación por la que la coalición ha recibido críticas de diversos sectores, en especial por su acercamiento al partido Mira, que ha mantenido posturas conservadoras en temas de derechos reproductivos y eutanasia. Los líderes de la coalición defienden el acuerdo programático sobre seguridad, lucha contra la corrupción y justicia social, más allá de las diferencias ideológicas.

Influencers y activistas: nuevas voces en la política

La candidatura de Hannah Escobar fue descrita como una de las sorpresas del proceso. Escobar, reconocida en redes sociales por su análisis del sistema de salud, explicó que su incursión política responde a un llamado de asociaciones de pacientes y usuarios del sistema sanitario.

Su propuesta legislativa gira alrededor de tres ejes: representación de pacientes y cuidadores; análisis técnico no medicalizado del sistema de salud; y promoción del trabajo en equipos integrales centrados en los usuarios. Escobar, identificada como liberal y distante de etiquetas ideológicas convencionales, subrayó que su papel será traducir temas complejos para fortalecer la capacidad crítica de la ciudadanía frente a los debates legislativos.

Los aspirantes buscan fortalecer la
Los aspirantes buscan fortalecer la representación de Antioquia en la Cámara con perfiles independientes y visión social. - crédito @JERobledo/X

El Profe Charles, reconocido por su labor pedagógica en redes sociales y exaspirante a la alcaldía de La Estrella en 2019, buscará una curul en el Senado. Su presencia representa la voz de los nuevos liderazgos digitales y de quienes han promovido el debate informado y la transparencia desde fuera de las estructuras tradicionales.

Unión de convicciones y perspectivas para 2026

Durante el evento de presentación, los líderes de las colectividades afirmaron que la unión responde a coincidencias programáticas y no a conveniencias. La coalición se enfocará en la lucha contra la corrupción, la desigualdad social, las violencias y la seguridad ciudadana.

Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, afirmó: “Colombia en este momento tiene unos retos y unos desafíos que solo podrán ser superados si somos capaces de encontrarnos, escucharnos sobre todo”. Galán también subrayó la importancia de la elección legislativa y la unidad en defensa de valores democráticos y garantías institucionales.

Por su parte, el senador Manuel Virgüez Piraquive, presidente de Mira, aseguró: “No podemos seguir permitiendo que el Congreso de la República se haya convertido en un mercadeo en donde llegan ministros, directores, el sector privado muchas veces a ofrecer, a comprar votos”. Virgüez sostuvo que la alianza se concentra en valores comunes como la transparencia, la seguridad y el apoyo a mujeres y jóvenes.

Representando a Sergio Fajardo, Federico Restrepo invitó a dejar atrás la polarización y buscar soluciones basadas en evidencias y análisis. Expresó: “Si algo se necesita esta vez para buscarle solución a esos problemas de nuestro país es que nos juntemos, que salgamos de ese pantano de odio, de mentiras y de destrucción”.

Los candidatos de la alianza
Los candidatos de la alianza en Antioquia priorizan enfoques ciudadanos y renovadores en su camino hacia el Congreso en 2026. - crédito redes sociales

Fajardo, a través de un mensaje transmitido a los asistentes, advirtió sobre la necesidad de una Cámara fuerte: “Necesitamos una cámara de representantes muy fuerte y necesitamos que Antioquia y esta coalición es la coalición que necesitamos para mostrar el camino para el departamento de Antioquia”.

Luis Peláez Jaramillo, diputado de Antioquia y copresidente de Dignidad y Compromiso, señaló que la coalición busca ir más allá de la polarización y construir “un proyecto viable y eficaz para el país”. Aclaró que en su partido la selección de candidatos ha incluido entrevistas y revisión de trayectorias, y que la lista está avanzada en un 85%, con el objetivo de cerrarla antes de fin de año.

Temas Relacionados

Ahora ColombiaCongreso 2026Influencers políticosDignidad y CompromisoNuevo LiberalismoHannah EscobarMissmelindresSergio FajardoJuan Manuel GalánColombia-Noticias

Más Noticias

Superservicios anuncia vigilancia especial a generadoras eléctricas en medio de alta hidrología

La Superintendencia de Servicios Públicos informó nuevas acciones de control sobre las plantas de generación de energía del país, con el fin de garantizar eficiencia, transparencia y continuidad en el servicio

Superservicios anuncia vigilancia especial a

Chats filtrados revelan fuertes acusaciones de Montealegre a Benedetti en grupo del gabinete Petro

Una confrontación en el chat oficial de ministros dejó en evidencia duros señalamientos entre Eduardo Montealegre y Armando Benedetti

Chats filtrados revelan fuertes acusaciones

Drummond responde a Sanguino tras acusaciones de financiar paramilitares en Colombia

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó duros señalamientos contra la multinacional y la empresa contestó en un comunicado

Infobae

Daniel Briceño insiste a Edwin Palma explicar si EE. UU. le retiró visa por Global Magnitsky Act

El concejal del Centro Democrático pidió al ministro de Minas aclarar si la cancelación de su visa en EE. UU. está ligada a una ley anticorrupción que ha sancionado a funcionarios en otros países de la región

Daniel Briceño insiste a Edwin

Concejales del Centro Democrático piden a Petro declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista en Colombia

Los cabildantes enviaron una carta al presidente en la que advierten sobre el impacto criminal de esta estructura en Bogotá y solicitan medidas urgentes

Concejales del Centro Democrático piden
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre su primera baja: Lola Young canceló todos sus conciertos

Top 10: estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Willy García será el primer solista colombiano en el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico

Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

Nach presenta ‘Destino’, su apuesta por las nuevas formas del rap en español: “Estoy en esto por vivir emociones”

Deportes

Millonarios perdería a un referente

Millonarios perdería a un referente por lo que queda de 2025: sería culpa de la crisis de resultados

Brayan León fue sancionado tras su expulsión ante Santa Fe, pero podrá jugar en el partido de vuelta: esta es la razón

La selección Colombia presenta su camiseta para el Mundial 2026: esta es la fecha del estreno

Controversia en Atlético Nacional: Marino Hinestroza enfrenta posible sanción por esta vulgar acción contra Edwin Mosquera

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava