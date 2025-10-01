Colombia e Israel: de socios comerciales con USD273 millones en exportaciones a un quiebre diplomático

Colombia pone fin al TLC con Israel tras ofensiva militar en Gaza - crédito Embajada de Israel en Colombia

En medio de tensiones diplomáticas ya marcadas, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia pondrá fin al Tratado de Libre Comercio (TLC) con un aliado histórico del país: Israel. La decisión, explicó, se sustenta en la ofensiva militar sobre Gaza, que el mandatario calificó como un “genocidio” atribuido al gobierno de Benjamín Netanyahu.

El anuncio no llega de manera aislada. En mayo de 2024, durante la conmemoración del Día del Trabajo, Petro ya había ordenado la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, a pesar del malestar general entre ciudadanos y varios sectores del país. Y más recientemente, planteó sospechas sobre actividades ilegales vinculadas con ciudadanos israelíes en Bogotá, al tiempo que pidió a la Policía Nacional investigar posibles casos de trata de personas en la capital.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El presidente Gustavo Petro anuncia la terminación del acuerdo comercial con Israel - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Exportaciones en descenso

Aunque la salida del TLC marca un punto de quiebre, las señales de distanciamiento comercial se venían acumulando. Las ventas de carbón colombiano, el principal producto enviado a Israel, mostraron un retroceso significativo en 2024. Según cifras de Analdex, los despachos de este mineral cayeron a USD225,2 millones, lo que representa una disminución del 49,6% frente al año anterior.

La caída coincidió con la publicación de un proyecto de decreto del propio Gobierno, que buscaba prohibir sin excepción las exportaciones de hullas térmicas hacia ese destino. Petro defendió esta línea, argumentando que los acuerdos comerciales “no deben sostenerse cuando están vinculados a prácticas que generan dependencia del carbón y afectan al medioambiente”. Incluso afirmó que la infraestructura creada para estas operaciones podría tener más valor estratégico que el propio recurso natural.

Las exportaciones de carbón colombiano a Israel caen casi 50% en 2024 - crédito Canva

Los números del tratado

El TLC con Israel había sido negociado entre 2012 y 2013, y finalmente entró en vigor el 11 de agosto de 2020. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, la agenda incluía no solo la reducción de aranceles, también proyectos de cooperación en sectores como biotecnología, telecomunicaciones, salud pública y agricultura tecnificada.

En su momento, el acuerdo abrió la puerta a un intercambio creciente. Colombia exportó en 2024 bienes por USD273 millones, mientras que las importaciones desde Israel alcanzaron los USD102 millones, un 7% más que en 2023.

Entre los productos importados destacaron maquinaria y equipos, abonos químicos, resinas plásticas, fibras y textiles. El año pasado, 15 bienes concentraron casi la mitad de esas compras, con un valor de USD45,5 millones. Uno de los rubros más llamativos fue el de aeronaves de gran tamaño, que representaron USD6,8 millones: “Este producto no registró compras en 2023, lo que refleja una operación puntual de alto valor en 2024“, señaló Analdex.

El Gobierno colombiano busca desvincular la estrategia comercial de los combustibles fósiles - crédito Shutterstock

Otros insumos con peso en la canasta fueron los conductores eléctricos de baja tensión (USD5 millones), fertilizantes químicos (USD4,7 millones) y prótesis dentales (USD4,7 millones). También hubo saltos relevantes en segmentos de alta tecnología, las partes de aeronaves no tripuladas crecieron 227,7%, y los pigmentos especializados, 90,4%. “La composición de estas importaciones confirma la fuerte presencia de bienes de alto contenido tecnológico, insumos especializados y equipos médicos, áreas en las que Israel mantiene ventajas competitivas”, agregó el gremio exportador.

Un vínculo cada vez más erosionado

El tratado, que en sus primeros años prometía estrechar lazos económicos, terminó arrastrado por un contexto internacional convulso y por las decisiones políticas del actual Gobierno. Lo que en 2011 y 2014 había significado picos de exportación impulsados por el carbón, hoy se convierte en un punto de fricción con un socio comercial que pierde espacio en la balanza colombiana.

Así, la medida de Petro no solo refleja un rechazo a la ofensiva militar israelí en Gaza, también un giro en la política económica, desvincular la estrategia comercial de los combustibles fósiles y cuestionar los tratados que, según el presidente, comprometen al país en términos ambientales y de soberanía.