Ya que no sirve para conciertos, Tiktoker propone nuevos usos para el Vive Claro: desde asadero de pollos a iglesia

Tras superar la decepción inicial, fanáticos y usuarios del Vive Claro se han volcado a las redes con humor e ironía

Por Julieth Cicua Caballero

Las redes han explotado con denuncias y memes tras la cancelación del concierto de Kendrick Lamar - crédito @rolozanimado

El Centro Cultural Vive Claro, recién estrenado que presume de capacidad para cuarenta mil espectadores, terminó siendo el protagonista de una comedia involuntaria luego de la cancelación del concierto que tenía al público armando planes desde hacía semanas.

La logística colapsó sin compasión: la multitud quedó varada en las inmediaciones mientras las empresas a cargo, Ocesa y Páramo, no tardaron en buscar responsable y señalaron directamente a la Alcaldía de Bogotá.

Aclararon que la fiesta “no pudo llevarse a cabo por asunto estrictamente documental que impidió al Idiger culminar su proceso de aprobación dentro de los plazos establecidos”, y afirmaron al mismo tiempo que “Vive Claro cumple con todas las especificaciones de seguridad, protocolos y estándares internacionales”, según difundieron en un comunicado de prensa.

El usuario @rolozanimado compartió una animación en la que sugiere usos alternativos para el “Vive Klaro” - crédito @rolozanimado / TikTok

A raíz de esta novela y los llamados políticos a cerrar el recinto, se sembraron dudas entre quienes esperan los próximos conciertos de bandas como Guns n’ Roses (7 de octubre), Imagine Dragons (17 de octubre), Linkin Park (25 de octubre), Shakira (1 de noviembre), Blessd (22 de noviembre) y My Chemical Romance (22 de enero de 2026).

Es así como la creatividad bogotana explotó en redes. El usuario @rolozanimado compartió una animación en la que sugiere usos alternativos para el “Vive Klaro”, tales como asadero de pollos, mercado de bajo costo, motel campestre, vertedero y hasta iglesia de misterioso origen.

Varios usuarios aprovecharon para pedir, ya en serio, la recuperación del humedal y una siembra masiva de árboles, porque a falta de conciertos, soluciones nuevas.

