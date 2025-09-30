Video: Richard Ríos quedó marcado por autogol en la Champions League

Richard Ríos volvió a ser titular con Benfica, en la segunda fecha de la Champions League. En esta oportunidad, las “Águilas” visitan al Chelsea, que tenía la presión de sumar de a tres luego de su derrota en el estreno ante el Bayern Múnich, de Luis Díaz.

El colombiano, que llegó al cuadro lisboeta para la temporada 2025/26, tuvo un buen inicio junto a sus compañeros, que aprovecharon la fragilidad defensiva de los Blues para generar peligro de modo constante.

Los dirigidos por Jose Mourinho encerraron al local en el área, y Ríos incluso tuvo en sus pies la ventaja a los 15 minutos, tras una gran asociación con Dodi Lukébakio. Sin embargo, el remate del colombiano no tuvo la potencia suficiente y fue atajado sin mayores problemas por Robert Sánchez.

Apenas dos minutos después se produjo la desafortunada acción. El colombiano intentó despejar un centro de Alejandro Garnacho desde la izquierda, buscando hombres del Chelsea en el área rival, con tan mala suerte que, al patear el esférico, este se terminó metiendo al fondo de la red.

