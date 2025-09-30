Periodista y creadora de contenido le envío duro mensaje a hija de María Fernanda Cabal por polémica oferta de empleo: “A todas las personas que creen que dar trabajo es hacer un favor”

La periodista aseguró que lo que mencionó la empresaria agravaba aún más las condiciones laborales con ofertas como la que generó la polémica: la de un community manager - crédito @mariangelaurbina/IG | @elmundosegunluisa/IG

La polémica generada por una oferta laboral de Luisa Lafaurie, conocida en redes como Luisa Postres, alcanzó un nuevo nivel tras la respuesta de la periodista y escritora Mariángela Urbina.

Urbina cuestionó los límites entre oportunidad profesional y explotación, reavivando la discusión sobre la precarización laboral y los derechos del trabajador en Colombia.

El origen de la controversia se remonta a una publicación de Lafaurie en sus redes sociales, en la que anunció que buscaba un community manager dispuesto a desempeñar tareas de contenido audiovisual, edición y manejo integral de redes, sin especificar detalles sobre el salario ni las condiciones contractuales.

En su mensaje, la empresaria reconoció que requería una “mano derecha” que asumiera múltiples funciones, invitando a los interesados a presentarse “destacando” y a justificar por qué serían la mejor opción.

El anuncio desató rápidamente comentarios y cuestionamientos, donde muchos usuarios señalaron que la vacante reunía funciones de al menos cinco profesiones diferentes.

No es la primera vez que la empresaria desata polémica en redes sociales - Crédito: @luisapostres / Instagram

En respuesta, Urbina difundió el lunes 29 de septiembre un mensaje dirigido a Lafaurie.

“Carta a Luisa Postre. Y a todas las personas que piensen que dar trabajo es hacer un favor”.

La periodista entregó un contexto sobre la figura pública de Lafaurie, señalando su posición como “empresaria que vende postres en una aplicación de domicilio, pero eres más conocida por ser la hija de nadie más y nadie menos que de María Fernanda Cabal, candidata a la presidencia de Colombia por la derecha, muy derecha del espectro político”.

Desde su cuenta de Instagram, Urbina se refirió a la postura de Lafaurie sobre el trabajo, asegurando que “lo peligroso de tu video es que confundes la precarización laboral con una oportunidad”.

En su crítica, Urbina advirtió que en Colombia muchas personas terminan aceptando condiciones laborales desfavorables “en contra de nuestro propio bienestar físico y mental” debido a la necesidad, y alertó sobre los riesgos de disfrazar la explotación como “una oportunidad de crecimiento”.

La periodista también abordó el uso de argumentos relacionados con el desarrollo profesional y la experiencia laboral.

“El mejor disfraz de la explotación laboral es decir que es una oportunidad de crecimiento. Además, creo que confundes la explotación con construir experiencia laboral”.

El comentario de ‘Luisa Postres’ que le valió críticas en redes sociales

Uno de los aspectos más cuestionados de la oferta de Lafaurie involucra su referencia al trabajo en comercios de atención al cliente, como el supermercado Oxxo: “Haces evidente un prejuicio clasista cuando dices: ‘Si no les gusta, vayan a ser cajeras de Oxxo’”, señaló Urbina.

“Como si ser cajera fuera algo malo o un trabajo indigno”, explica Urbina, y agregó que estas expresiones refuerzan la normalización de la precarización y la idea de que el trabajo debe recibirse como un favor y no como un derecho.

La respuesta de Mariángela Urbina a Luisa Lafaurie - crédito @mariangelaurbina/IG

“En Colombia hemos normalizado tanto la indignidad de las personas trabajadoras que tú de verdad estás convencida de que estás haciendo algo bueno por ponerle a una persona sobrecarga de trabajo”, afirmó la escritora en su crítica pública.

Y añadió: “Muchas personas piensan como tú. En mi caso, por ejemplo, yo fui criada con el discurso de que yo tenía que aprovechar las oportunidades. Y quizás lo que necesitamos es dejar de hablar en el idioma de la palabra aprovechar y más bien hablar en el idioma de la justicia, de los derechos laborales y del disfrute. Porque el trabajo también debería ser gozoso y disfrutable”.

No es la primera vez que ‘Luisa Postres’ es cuestionada en redes sociales

La polémica en torno a Luisa Postres no es nueva. La empresaria ya había sido foco de comentarios en años anteriores, en 2022, cuando utilizó una camioneta asignada al esquema de protección de sus padres para la entrega de sus productos, y en 2023, al acusar a la marca Juan Valdez de copiarle una receta tras un intento fallido de colaboración (una malteada de torta de zanahoria).

El debate generado por la oferta laboral se expandió en redes sociales, donde múltiples voces, como la de la usuaria @camipedraza.a, denunciaron la cultura de exigir a empleados que asuman responsabilidades desproporcionadas frente a su rango y salario.

“Basta ya con esa mentalidad de que el colombiano tiene que sacrificarse y hacer de todo por una empresa como si fuera un favor. ¿Por qué no? Tú firmas un contrato donde tienes unas funciones claras y por eso es lo que te paga. Punto. Lo demás no es compromiso, es abuso”, expresó la usuaria en un video replicado ampliamente.

El crecimiento de la marca Luisa Postres se asocia, un negocio que comenzó como un emprendimiento pequeño, cuenta ya con dos sedes físicas, más de quince aliados comerciales en Bogotá y un volumen significativo de ventas online.

Varios usuarios han hecho video respuestas a su oferta de trabajo, señalando que la vacante no es justa en cuanto a las responsabilidades - Crédito: @camipedraza.a / TikTok