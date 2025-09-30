Colombia

Portugal fijó plazo para reforma que limita la ciudadanía por ascendencia sefardí: miles de colombianos serían beneficiados

El aplazamiento parlamentario ofrece una última oportunidad para quienes buscan reconectar con sus raíces antes de que cambien las reglas

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Miles de colombianos se podrían
Miles de colombianos se podrían ver beneficiados por una medida del Gobierno portugués- crédito Jesús Avilés/ Infobae

El tiempo se agota para quienes buscan obtener la nacionalidad portuguesa por vía sefardí. El Parlamento de Portugal debatirá en octubre de 2025 la reforma a la Ley de Nacionalidad, una medida que podría cerrar definitivamente esta opción, utilizada por miles de descendientes de judíos expulsados de la península ibérica en el siglo XV.

Para los colombianos con raíces sefardíes, este plazo representa la última oportunidad de acceder a la ciudadanía europea bajo las condiciones actuales.

La reforma, incluida en la agenda legislativa tras el aplazamiento motivado por la revisión del Tribunal Constitucional y la presentación de una nueva propuesta de modificación a la Ley de Extranjería, establece un límite temporal inminente.

Aunque la votación estaba prevista inicialmente para el 19 de septiembre, el calendario parlamentario ya no permite más demoras: la discusión y posible aprobación deberán producirse antes de que finalice 2025.

La medida se discutió en
La medida se discutió en el Parlamento de Portugal- crédito Reuters

Impacto en Antioquia y relevancia local

En Antioquia, el interés por la nacionalidad portuguesa ha alcanzado niveles notables. Más de 10.000 solicitudes esperan respuesta, y estudios académicos estiman que hasta el 80% de la población del departamento podría tener ascendencia sefardí.

Esta situación ha convertido a la región en el principal foco colombiano de solicitudes, impulsadas tanto por el deseo de reconectar con la herencia cultural como por las ventajas prácticas que ofrece el pasaporte portugués.

Isabel Comte, jurista especializada en procesos de nacionalidad, destacó la importancia de este momento para los antioqueños. Según Comte, la ciudadanía portuguesa “no solo representa un reencuentro cultural con sus raíces sefardíes, sino también una herramienta de movilidad internacional, acceso a Europa y oportunidades de inversión y educación”. Su advertencia adquiere especial relevancia ante la inminencia de los cambios legislativos.

Se han expedido más de
Se han expedido más de 10.000 solicitudes en Antioquia - crédito Alcaldía de Jericó

Cambios propuestos y condiciones futuras

Si se aprueba la reforma, la obtención de la nacionalidad portuguesa por ascendencia sefardí dejará de estar disponible. En adelante, los solicitantes deberán cumplir con nuevos requisitos, entre los que se incluyen períodos de residencia en Portugal de entre cinco y diez años y condiciones más estrictas en materia judicial y de permanencia. Sin embargo, quienes hayan presentado su solicitud antes de la votación parlamentaria mantendrán el derecho a tramitar la ciudadanía bajo las reglas vigentes.

Y es que el pasaporte portugués permite la libre circulación en el espacio Schengen, residencia en cualquier país de la Unión Europea y acceso a derechos plenos como ciudadano europeo. Para miles de familias en Antioquia, el margen de tiempo que ofrece el aplazamiento parlamentario es breve, pero aún existe la posibilidad de actuar con decisión.

La proximidad del cierre de la vía sefardí exige tomar medidas sin demora. Quienes deseen asegurar la nacionalidad portuguesa para sí y sus descendientes deben aprovechar la ventana legal que todavía permanece abierta.

Miles de personas en Colombia
Miles de personas en Colombia podrían recibir la nacionalidad portuguesa- crédito Jesús Avilés/Infobae

De dónde viene el origen sefardí

El origen sefardí se refiere a los judíos que vivieron en la Península Ibérica —lo que hoy es España y Portugal— durante la Antigüedad tardía, la época visigoda, la dominación musulmana y hasta la Edad Media.

El término “Sefarad” tiene origen en fuentes hebreas como nombre para la península ibérica, y de él deriva “sefardí”, que designa tanto a los judíos que vivían allí como a sus descendientes.

Durante siglos, la comunidad judía de Sefarad fue muy activa en lo cultural, económico y científico; particularmente durante el periodo de Al-Ándalus hubo convivencia e intercambios con las culturas cristiana y musulmana, lo que permitió un florecimiento notable en filosofía, poesía, traducciones, derecho, arte, etc.

No obstante, con la llegada de los reinos cristianos del norte y su expansión hacia el sur, crecieron procesos de persecución, forzadas conversiones y restricciones legales para los judíos.

Cómo es el paso a paso para obtener la nacionalidad portuguesa por ascendencia sefardí

  • Verificar elegibilidad: revisar si tienes indicios (apellidos, memoria familiar, documentos antiguos) de origen sefardí. Puede servir para decidir si conviene invertir en el proceso.
  • Obtener el certificado sefardí: contactar a una de las comunidades judías portuguesas autorizadas (Lisboa o Oporto) para que evalúen tu caso y emitan el certificado que reconozca tu descendencia sefardí.
  • Reunir toda la documentación: antecedentes, genealogía, pruebas de conexión con Portugal si aplica, traducciones, apostillas, etc.
  • Presentar la solicitud oficial ante el organismo pertinente portugués, normalmente Conservatória dos Registos Centrais en Lisboa, u otra oficina competente.
  • Esperar la evaluación: primero validarán el certificado sefardí, luego tu solicitud de nacionalidad. Pueden pedir documentos adicionales, verificaciones genealógicas, etc.
  • Decisión: si se aprueba, te conceden la nacionalidad portuguesa, con los derechos correspondientes como ciudadano de la Unión Europea.

