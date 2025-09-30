María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, anuncia su aspiración al Senado por el Partido Liberal

Tras su gestión de más de una década en el sector cultural, la hija del expresidente César Gaviria explora nuevos desafíos en el ámbito público. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

María Paz Gaviria, reconocida gestora cultural y especialista en arte, anunció su decisión de aspirar al Senado de la República por el Partido Liberal, movimiento liderado actualmente por su padre, el expresidente César Gaviria.

El anuncio se produce después de siete meses de su retiro de la dirección de la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo), un cargo que desempeñó durante más de una década.

Tras su salida de ArtBo, María Paz Gaviria manifestó que se tomó un tiempo para definir su rumbo profesional y personal. Entre las opciones evaluadas estuvo la posibilidad de dictar clases en universidades de Estados Unidos o aceptar ofertas de empresarios y dirigentes interesados en impulsar un liderazgo político renovador. Finalmente, optó por aceptar la invitación del Partido Liberal para presentarse como candidata al Senado, decisión que ha generado expectativa dentro y fuera de la colectividad.

La propuesta original planteaba que Gaviria encabezara la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá. No obstante, el reconocimiento nacional de su nombre y el respaldo de distintas figuras de la colectividad impulsaron la iniciativa de llevarla al Senado, con la finalidad de fortalecer la presencia liberal en un escenario legislativo donde se requieren nuevos liderazgos y voces con experiencia en gestión social y cultural.

Durante su gestión de trece años frente a la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo), Gaviria consolidó este espacio como un referente nacional y regional. Bajo su liderazgo, la feria contribuyó al desarrollo y proyección de la cultura colombiana, posicionando a Bogotá y al país como puntos clave en la agenda artística internacional.

En su carta de despedida, expresó: “Esta despedida no es un cierre, sino un nuevo comienzo. Mi compromiso con la cultura, el emprendimiento, el desarrollo social y económico del país sigue intacto, y desde nuevos espacios continuaré acompañando iniciativas que transformen nuestra sociedad. Gracias por acompañarme en este camino y ser parte de esta historia. Siempre llevaré conmigo el aprendizaje, las experiencias y las amistades que nacieron en estos años”.

El impacto de la gestión de María Paz Gaviria se refleja en la creación y promoción de proyectos como el Bogotá Fashion Week, el Bogotá Fashion Weekend, el Bogotá Audiovisual Market, el Bogotá Music Market y el Festival de Artes Vivas de Bogotá. Estos programas, desarrollados bajo el marco de ArtBo, contribuyeron a la formación de un ecosistema cultural donde convergieron galeristas, coleccionistas, artistas y emprendedores de diferentes regiones. De acuerdo con el balance de su gestión, ArtBo adoptó un modelo que integró la formación, la circulación de obras y la investigación, permitiendo una apertura inédita hacia los mercados nacional e internacional.

Gaviria es historiadora del arte por la Universidad de Columbia en Nueva York y su experiencia profesional le ha valido un reconocimiento sostenido en el ámbito de la cultura. A lo largo de los años, su nombre ha sonado con fuerza como potencial figura en cargos públicos y ministeriales. Sin embargo, la decisión de ingresar a la arena electoral representa un paso concreto hacia una dirección política activa.

En relación con el panorama político actual, la hija del expresidente César Gaviria ha dejado clara su posición frente al gobierno en curso. En declaraciones recientes con Semana, sostuvo: “No consideraría una posición en el gobierno de Gustavo Petro. Quiero seguir sirviendo a nuestro país, quiero encontrar nuevos espacios y nuevas formas, pero hay que ser consecuente. No comparto el liderazgo, las formas y los fondos de este gobierno y no podría enarbolar sus banderas”.

Diversos dirigentes y empresarios han expresado su apoyo a la postulación de Gaviria. La expectativa dentro del Partido Liberal es que su candidatura aporte a la renovación de la bancada y al fortalecimiento de la representación en el Senado. Voces de distintas localidades de Bogotá han manifestado que están dispuestas a trabajar en la campaña.

La postulación de María Paz Gaviria por el Senado de la República se inscribe en un contexto de reacomodamiento político, donde diferentes partidos buscan figuras que ofrezcan conocimiento especializado y compromiso con el desarrollo social, la cultura y el emprendimiento. A lo largo de su carrera, Gaviria ha defendido el papel de la cultura como motor de cambio y desarrollo. Ahora, iniciará un nuevo capítulo, impulsando estos principios desde una plataforma legislativa.