Colombia

La mayor oleada de lanzamientos en décadas: descubra los más de 30 carros nuevos que llegan a Colombia

El mercado automotor colombiano atraviesa un momento histórico: en solo dos meses y medio han llegado cerca de treinta modelos nuevos, entre híbridos, eléctricos y vehículos a gasolina y diésel

Santiago Cifuentes Quintero

Santiago Cifuentes Quintero

El mercado automotor colombiano se
El mercado automotor colombiano se renueva con la llegada de híbridos, eléctricos y modelos a gasolina y diésel, ofreciendo más opciones para todos los gustos - crédito BYD, Chery y Chevrolet

Si le gusta observar carros nuevos o está pensando en cambiar de vehículo, preste atención: el mercado automotor colombiano está más movido que nunca.

En los últimos dos meses y medio (desde julio del 2025), han llegado al país cerca de treinta modelos nuevos, entre lanzamientos inéditos y actualizaciones de carros que ya conocíamos.

Casi un carro nuevo cada dos días, una cifra que no se veía desde los años noventa, cuando la apertura económica permitió por primera vez la llegada masiva de modelos extranjeros y transformó el mercado automotor colombiano.

La fiebre de los híbridos y eléctricos

La llegada de los híbridos y eléctricos no es casualidad. Estos autos no solo ayudan a reducir el gasto de combustible y mantenimiento, sino que también traen beneficios como exenciones en pico y placa y descuentos en impuestos.

Con esta combinación de ahorro y sostenibilidad, cada vez más colombianos se animan a probarlos.

The logo of the Chinese
The logo of the Chinese automaker BYD is pictured at an authorised dealer, in Ciudad Juarez, Mexico, September 11, 2025. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Marcas como BYD y Chery han abierto el camino, generando confianza y facilitando que otras firmas chinas traigan sus modelos.

Esto ha hecho que la oferta sea más diversa y competitiva, con opciones que van desde vehículos compactos urbanos hasta SUV y vans para trabajo y familia.

Híbridos para todos los gustos

Entre los que más llaman la atención se encuentran modelos como el Cupra Terramar, un híbrido ligero práctico para la ciudad, o el Deepal S05, híbrido enchufable con rango extendido para viajes largos.

También hay opciones más potentes y completas, como el GWM Haval H7 y el MG ZS Hybrid+, sin olvidar actualizaciones de modelos tradicionales como el Jeep Avenger y el Renault Duster E-Tech Hybrid, adaptados a la nueva era verde.

El auge de los eléctricos

Los autos 100% eléctricos se consolidan con propuestas como el BMW iX Facelift, el Chevrolet Spark EUV y el Hyundai Kona Eléctrica.

El BMW iX Facelift, uno
El BMW iX Facelift, uno de los eléctricos recientes que llega a Colombia, combina diseño moderno y tecnología de punta para una conducción más eficiente - crédito Fabian Kirchbauer

La variedad de tamaños y estilos es impresionante: desde compactos urbanos hasta utilitarios y vans como el Farizon SuperVan, pensados para quienes buscan cero emisiones sin renunciar a espacio ni comodidad.

Aunque la tendencia verde crece, los autos a gasolina y diésel siguen siendo protagonistas.

Llegaron novedades como el Ford Expedition 2025, el Ford Mustang Dark Horse y el Volkswagen Tera, así como camiones pesados como el MAN TGS Turbo Diésel, recordando que todavía hay espacio para quienes valoran el motor tradicional y la fuerza en carretera.

Rumores que generan expectativa

El mercado también está lleno de rumores sobre futuros lanzamientos. Autos como el Audi A5 Híbrido Ligero, el Fiat 600 Híbrido Ligero y el Renault 4 E-Tech despiertan curiosidad, aunque algunos solo estarán para exhibición.

Lo cierto es que mantienen la expectativa y muestran hacia dónde se dirige la industria: eficiencia, tecnología y diversidad.

Con tantas opciones disponibles, vale la pena informarse antes de decidir. Revisar los beneficios de los híbridos y eléctricos, comparar costos de mantenimiento y consumo, y pensar en el tipo de carro que se adapta a su estilo de vida son pasos clave para tomar una buena decisión.

El Renault Duster E-Tech Hybrid
El Renault Duster E-Tech Hybrid llega a Colombia como una actualización híbrida ligera - crédito Renault

La competencia entre marcas también puede jugar a su favor, ofreciendo promociones y precios más atractivos.

Nunca antes habíamos visto tantas novedades en tan poco tiempo. Híbridos, eléctricos, gasolina, diésel… la variedad es enorme y hay un carro para cada estilo de vida.

Si está en búsqueda de su próximo auto, este es el momento ideal para explorar, comparar y elegir con cabeza fría, mientras disfruta de la ola de innovación que está transformando la manera de movernos en Colombia.

El mercado automotor colombiano vive un momento histórico, con lanzamientos de híbridos, eléctricos y modelos tradicionales que llegan casi a diario, una dinámica que no se veía desde hace décadas.

Todo este movimiento se verá reflejado en el Salón del Automóvil de Bogotá, donde fabricantes y marcas mostrarán lo mejor de su oferta, consolidando a Colombia como un mercado cada vez más competitivo y lleno de novedades.

