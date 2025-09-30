Colombia

Karina García confirmó el fin de su relación con Altafulla y pidió respeto por la decisión: “No soy capaz de sostener una mentira”

La creadora de contenido reveló detalles íntimos sobre la ruptura amorosa con el cantante y solicita comprensión a quienes la siguen frente al proceso emocional que enfrenta

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La exintegrante de La casa de los famosos Colombia hizo pública la separación tras dos semanas de distancia, mencionando que ya no mantienen contacto y que enfocará su energía en proyectos personales - crédito montaje cortesía Canal RCN - Pexels

La modelo y creadora de contenido Karina García anunció recientemente el fin de su relación con el cantante Altafulla, situación que sorprendió a sus seguidores y generó múltiples reacciones en redes sociales.

El comunicado se realizó a través de una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram el 29 de septiembre, donde García dio detalles sobre la ruptura y el proceso personal que atraviesa.

“Hola a todos. Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta, hoy quiero compartir algo muy personal, porque sé que han seguido mi historia. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su FIN”, contó la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

García aclaró que la decisión de hacer pública la separación se motivó por la confusión que pudo haber causado Altafulla, quien recientemente se había referido al vínculo entre ambos en un medio de comunicación, dando a entender que la relación se mantenía en buen estado.

La modelo comunicó a través de sus redes sociales la decisión de terminar la relación y compartió reflexiones sobre su proceso de sanación y su futuro profesional - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

“La verdad no es así. No sé cuál sea la intención de dar a entender que aún estamos juntos cuando estoy tratando de soltar, de olvidar, de seguir con mi vida y eso me duele y me hace mucho daño y de paso, ustedes siguen ilusionados con una relación que ya no existe, no soy perfecta, pero lo di todo. Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”, afirmó García.

Según la creadora de contenido, la ruptura ocurrió hace aproximadamente dos semanas. “La relación se terminó hace 15 días aproximadamente, desde ese momento estoy en proceso de sanar mi corazón y créanme no han sido días fáciles porque me entregué de verdad. Sin embargo, he seguido mi vida entrenando, focus y motivada, porque recuerden que yo soy una mujer”.

En el mismo mensaje, García pidió respeto y comprensión y subrayó la importancia de enfocarse en nuevos proyectos.

“Enfoquémonos en todas las cosas buenas que vienen, y lo más importante en seguir adelante. Estoy concentrada en mis proyectos, saben que se viene un gran reto para mí, seguiré avanzando y luchando por mis sueños siempre, no lo duden. Pido de corazón, respeto y comprensión en este momento que es tan vulnerable para mí. Gracias por estar, gracias por escucharme, y gracias por entender que detrás de todo esto, hay un ser humano, una mujer que siente”.

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' agradeció y pidió a sus seguidores que respeten el proceso por el que ahora está pasando - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Respecto a lo vivido con el intérprete de Amigos nada más, García enfatizó que no se arrepiente. “Fue un proceso que implicó muchas emociones para mi vida, no me arrepiento de haber amado, de haber entregado tanto, porque finalmente esa soy yo, una mujer apasionada que no sabe amar a medias, para mí es todo o nada. Sigo creyendo firmemente que el amor existe, y que es el sentimiento más lindo del mundo”.

En la parte final de su comunicado, agradeció el apoyo recibido: “Gracias tema Karina y gracias team Karifulla, por haber vivido esta relación como si fuera de ustedes”. La expareja había ganado notoriedad en el entorno del entretenimiento digital, y sus seguidores habían construido una comunidad sólida durante la relación.

“Hoy decido elegirme con amor propio y determinación, estando segura que Dios tiene cosas hermosas para mi vida. Gracias por estar, gracias por escucharme y gracias por entender que detrás de esto hay un ser humano y una mujer que siente”, añadió.

Los seguidores de la paisa reaccionaron a la ruptura de la pareja - crédito cortesía del Canal RCN

La ruptura desató las reacciones de los internautas, en donde algunos lamentaron el fin de la relación, mientras otros opinaron que la relación inició mal desde el reality. “Altafulla me cae bien, pero Karina necesita un man de otro level”, “Él nunca la quiso desde el reality se notaba el rechazo”, “Los amo a los dos, cada uno tiene un futuro por delante ❤️“, ”Ya no tengo que fingir que tiene talento el infeliz GRACIAS DIOS", son algunas de las reacciones en redes sociales.

Temas Relacionados

Karina GarcíaKarina García y AltafullaKarina García terminó con AltafullaAltafullaLa casa de los famosos ColombiaKarina García novioKarina García InstagramColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

