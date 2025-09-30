Jorge Herrera regresó a ‘MasterChef Celebrity’, pero no cumplió con su primer reto: esta es la sanción

No escuchar a Violeta Bergonzi le jugó en contra a Jorge Herrera, séptimo eliminado de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

El reciente regreso de Jorge Herrera a la competencia de Masterchef Celebrity Colombia ha generado una oleada de reacciones tanto entre los participantes como en la audiencia, especialmente tras conocerse que el actor, a pesar de haber sido elegido para reincorporarse, faltó a su primer reto luego del reintegro.

Esta ausencia, según informaron los jueces, traerá consecuencias inmediatas para el concursante, quien deberá enfrentar el próximo desafío con el delantal negro, símbolo de riesgo dentro del programa.

La dinámica que permitió el retorno de Herrera se basó en una votación entre los propios concursantes, quienes debían seleccionar a un famoso para que tuviera una segunda oportunidad en la competencia.

El actor, recordado por su papel de Don Hermes en la telenovela Yo soy Betty, la fea, obtuvo seis votos a favor, lo que le permitió regresar a la cocina más famosa del país. Sin embargo, la decisión de sus compañeros generó debate entre los televidentes, ya que muchos interpretaron la elección como una estrategia para reincorporar al que consideraban el rival más débil, en lugar de premiar al más talentoso o popular.

El episodio en el que se oficializó el regreso de Herrera estuvo marcado por la expectativa y la sorpresa. Mientras algunos participantes justificaron ausencias recientes por motivos de salud, la presentadora Claudia Bahamón advirtió que las faltas tendrían consecuencias severas.

Así, la ausencia de Herrera en su primer reto tras el reintegro no pasó desapercibida. “Sin duda alguna, iba a haber consecuencias”, anunció Bahamón en el programa, y confirmó que el actor deberá portar el delantal negro en su siguiente aparición. La incertidumbre persiste sobre si el actor podrá participar en el próximo reto de salvación, mientras sus compañeros manifestaron sorpresa ante la firmeza de los jueces frente a las ausencias.

La elección de Herrera también fue celebrado por numerosos seguidores del programa, quienes expresaron su entusiasmo en redes sociales. Comentarios como “Gracias a Dios fue don Jorge” y “Ahora que don Jorge los saque a todos” reflejaron el apoyo del público. No obstante, recientes filtraciones citadas por el portal Pulzo han revelado que la permanencia del actor en la competencia podría ser breve. Se estima que su segunda oportunidad durará apenas una semana, lo que ha generado descontento entre los televidentes que esperaban verlo avanzar más lejos en la competencia.

El regreso de LuisFer Hoyos a la competencia de MasterChef Celebrity estuvo marcado por la revelación de los motivos que lo mantuvieron alejado durante varios días, una ausencia que generó especulaciones y comentarios entre sus compañeros y el público. En el episodio emitido el viernes 26 de septiembre, el actor reapareció en el set, visiblemente emocionado por volver a la cocina tras su prolongada inasistencia.

La bienvenida estuvo a cargo de Claudia Bahamón, quien también había estado ausente en jornadas anteriores. Durante el reencuentro, Nicolás Zubiría, uno de los chefs del programa, ironizó sobre la situación al referirse a los abrazos de Hoyos como “los abrazos de Judas”, aludiendo a que varios participantes no deseaban su retorno a la competencia.

Consultado sobre las razones de su ausencia, LuisFer Hoyos explicó que se debió a problemas de salud. “Me dio COVID-19, nunca pensé que me fuera a dar tan duro, nunca me había dado, me cogió y me tumbó, quitó la pila completamente”, declaró el actor. Ante los rumores que circularon entre sus compañeros, quienes especulaban que podría haber estado de “parranda” o “estudiando”, Hoyos respondió con firmeza: “Lo que piensen mis compañeros en qué estoy o no estoy me tiene sin cuidado. No tengo que darle explicaciones a nadie”, afirmó al mismo medio.

El regreso de LuisFer Hoyos no estuvo exento de consecuencias en la dinámica del programa, ya que debió reincorporarse portando el delantal negro, símbolo de estar en riesgo de eliminación. Solo podrá retirarlo si logra salvarse en los próximos retos; de lo contrario, deberá enfrentarse a la prueba de eliminación, quedando expuesto a abandonar la competencia.