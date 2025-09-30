Colombia

Ingrid Betancourt arremetió contra Roy Barreras: “Otro que no debe volver a Estados Unidos si le queda un poco de vergüenza”

La excandidata presidencial y exsenadora, que en la actualidad es directora del partido Oxígeno, compartió sus reparos frente al más reciente pronunciamiento del exembajador y aspirante al primer cargo de la nación, que también salió en respaldo del primer mandatario

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
No es la primera vez
No es la primera vez en que Ingrid Betancourt arremete contra Roy Barreras por su apoyo al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Con un fuerte tono que causó impacto en las redes sociales, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt lanzó el martes 30 de septiembre de 2025 duras críticas contra el exembajador y actual aspirante a la Presidencia, Roy Barreras. Todo esto a raíz de la descertificación de Colombia y el retiro de la visa al actual jefe de Estado, Gustavo Petro, por parte de Estados Unidos.

Betancourt, reconocida por su trayectoria política y su postura crítica, acusó a Barreras de oportunismo y de actuar en beneficio del primer mandatario. Todo esto al recordar la trayectoria del exdiplomático y aspirante, quien fue seguidor del expresidente Álvaro Uribe, luego uno de los principales aliados del también exmandatario Juan Manuel Santos, y desde 2021 se ubicó en el ala de izquierda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Incluso, la excongresista —quien estuvo seis años secuestrada por las extintas Farc antes de ser liberada en la Operación Jaque— recordó lo que habría sido la participación de Barreras en la estrategia de campaña del hoy mandatario durante los comicios de 2022, en los que se planteó una serie de acciones que, según la colombofrancesa, buscaban desestimar a sus contendores.

Con este mensaje, la excandidata
Con este mensaje, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt se fue lanza en ristre contra el exembajador Roy Barreras, por su apoyo al jefe de Estado - crédito @IbetancourtCol/X

“¿Roy Barreras? El que corre la línea ética, el que maneja escándalos sacándolos antes de que exploten para controlar el impacto, el que hace el trabajo sucio de atacar rivales con calumnias para favorecer a Petro!!! ¿Ese Roy quiere que ahora todos seamos solidarios con las payasadas de su jefe? ... Otro que no debe volver a EE. UU. si le queda algo de vergüenza...”, expresó Betancourt.

En efecto, la política sugirió que Barreras debería abstenerse de regresar a territorio norteamericano, en medio de la controversia generada por los recientes reveses del primer mandatario en la relación diplomática; pues además de ser ‘rajado’ en la lucha antidrogas de su administración, también le fue revocado el documento de ingreso a suelo americano. “¡Ah! Y jura que no es petrista”, añadió Betancourt.

El presidente Gustavo Petro afronta
El presidente Gustavo Petro afronta en medio de serias dificultades los últimos 311 días de su Gobierno - crédito Presidencia

La defensa de Roy Barreras a Gustavo Petro: “No podemos recibir una sanción con agrado”

Estos hechos han provocado una álgida discusión en redes sociales sobre la soberanía, la legitimidad de las sanciones extranjeras y el papel de la oposición en un momento de alta polarización política. La descertificación, que implica una evaluación negativa de los esfuerzos del país en la lucha contra el narcotráfico, y la medida contra el mandatario, ameritaron un comentario en profundidad de Barreras.

El exembajador defendió su postura. “Hay causas que deberían unirnos como país, no dividirnos aún más. La descertificación y el retiro de la visa al presidente no tienen que ver con simpatías políticas, sino con algo mucho más profundo: la defensa de la soberanía nacional y de nuestra identidad como país. No podemos recibir una sanción con agrado y mucho menos por opinar a favor de la vida”, afirmó Barreras,

De este modo, remarcó que estos acontecimientos deben ser motivo de cohesión y no de enfrentamiento interno. El dirigente insistió en que la descertificación resulta injusta, ya que la responsabilidad del narcotráfico es compartida con los países consumidores. Y advirtió sobre el riesgo de celebrar decisiones que, a su juicio, vulneran la libertad de expresión y la legalidad internacional.

El exembajador de Colombia en Reino Unido y precandidato presidencial, se refirió a las decisiones de Estados Unidos contra el presidente de la República, cuya lucha antidrogas fue descertificada y se quedó sin visa - crédito @RoyBarreras/X

El contraste entre las posiciones de Betancourt y Barreras evidencia una profunda diferencia sobre el rol de la oposición y la relación con Estados Unidos. Mientras Betancourt acusó a Barreras de hipocresía y de buscar favores políticos al alinearse con Petro, Barreras sostuvo que la coyuntura exige dejar de lado las diferencias partidistas para defender la institucionalidad y la soberanía nacional.

Para la excandidata, la actitud de Barreras respondió a intereses personales y a una estrategia de control político, mientras que el excongresista y hoy aspirante a ser el próximo inquilino de la Casa de Nariño advirtió sobre los peligros de la polarización y la necesidad de respaldar al jefe del Estado como símbolo de las instituciones, independientemente de las afinidades políticas del gobernante.

El exdiplomático concluyó en su mensaje, que también generó reacciones encontradas, entre los que apoyan su invitación y los que la consideraron oportunista, que su prioridad es la unidad nacional y el respaldo a las instituciones, considerando que el jefe del Estado representa la integridad del país y que ninguna nación extranjera debería imponer sanciones que afecten ese principio.

Temas Relacionados

Descertificación de ColombiaIngrid BetancourtRoy BarrerasRetiro de visa a presidente de ColombiaEstados UnidosSoberanía nacionalExembajador de Reino UnidoElecciones Presidenciales 2026Precandidatos presidencialesElecciones ColombiaGobierno PetroGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Aida Victoria Merlano dijo que gastó más de $50 millones luego de terminar su relación sentimental: “Me falta un macho”

Fiel a su estilo, la influenciadora costeña documentó cómo fue que, en este nuevo capítulo de su vida, decidió darse varios “lujitos”

Aida Victoria Merlano dijo que

Álvaro Uribe reiteró su inocencia tras la condena por soborno al abogado Diego Cadena: “Jamás intenté engañar a la justicia”

El expresidente insistió en que nunca trató de engañar a la justicia, razón por la cual afirmó que no debió ser condenado

Álvaro Uribe reiteró su inocencia

Portugal fijó plazo para reforma que limita la ciudadanía por ascendencia sefardí: miles de colombianos serían beneficiados

El aplazamiento parlamentario ofrece una última oportunidad para quienes buscan reconectar con sus raíces antes de que cambien las reglas

Portugal fijó plazo para reforma

Sergio Fajardo reaccionó a los cuestionamientos de Petro a Trump, que lo llevaron a quedarse sin visa: “Hay formas de decir las cosas”

El precandidato presidencial subrayó la importancia de que un mandatario actúe con seriedad, prudencia y rigor, especialmente al gestionar la política exterior

Sergio Fajardo reaccionó a los

El abogado Diego Cadena fue condenado a siete años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal

Cadena, que representó los intereses del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto de otros dos delitos relacionados con Carlos Enrique Vélez

El abogado Diego Cadena fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano dijo que

Aida Victoria Merlano dijo que gastó más de $50 millones luego de terminar su relación sentimental: “Me falta un macho”

El ‘Tino’ Asprilla se destapó y recordó sus mejores años con las mujeres extranjeras: “Extraño que me digan garoto”

Yana Karpova reveló que se casó en Colombia: así fue su boda secreta y su divorcio relámpago

Nuevo enfrentamiento entre Westcol y Yina Calderón por filtración sobre Aida Victoria Merlano: “Yo nunca he negado que soy chismosa”

Asesinatos de B King y Regio Clownn en México tienen nuevas pistas: fiestas, drogas y una advertencia

Deportes

Santa Fe ya tendría una

Santa Fe ya tendría una decisión sobre su nuevo técnico: este sería el entrenador para lo que queda de la Liga BetPlay

Jose Mourinho salió en defensa de Richard Ríos por su desempeño con el Benfica: “Veo razones para ayudarlo mucho”

James Rodríguez podría no empezar bien con el nuevo técnico de León: piden que “lo deje en el banco”

Video: Richard Ríos quedó marcado por un autogol en la Champions League

Egan Bernal mejoró su posición en el ránking UCI, a pesar de la mala jornada en el Mundial de Ciclismo en Ruanda