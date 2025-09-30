Ingrid Betancourt arremetió contra Roy Barreras: “Otro que no debe volver a Estados Unidos si le queda un poco de vergüenza”

No es la primera vez en que Ingrid Betancourt arremete contra Roy Barreras por su apoyo al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Con un fuerte tono que causó impacto en las redes sociales, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt lanzó el martes 30 de septiembre de 2025 duras críticas contra el exembajador y actual aspirante a la Presidencia, Roy Barreras. Todo esto a raíz de la descertificación de Colombia y el retiro de la visa al actual jefe de Estado, Gustavo Petro, por parte de Estados Unidos.

Betancourt, reconocida por su trayectoria política y su postura crítica, acusó a Barreras de oportunismo y de actuar en beneficio del primer mandatario. Todo esto al recordar la trayectoria del exdiplomático y aspirante, quien fue seguidor del expresidente Álvaro Uribe, luego uno de los principales aliados del también exmandatario Juan Manuel Santos, y desde 2021 se ubicó en el ala de izquierda.

Incluso, la excongresista —quien estuvo seis años secuestrada por las extintas Farc antes de ser liberada en la Operación Jaque— recordó lo que habría sido la participación de Barreras en la estrategia de campaña del hoy mandatario durante los comicios de 2022, en los que se planteó una serie de acciones que, según la colombofrancesa, buscaban desestimar a sus contendores.

“¿Roy Barreras? El que corre la línea ética, el que maneja escándalos sacándolos antes de que exploten para controlar el impacto, el que hace el trabajo sucio de atacar rivales con calumnias para favorecer a Petro!!! ¿Ese Roy quiere que ahora todos seamos solidarios con las payasadas de su jefe? ... Otro que no debe volver a EE. UU. si le queda algo de vergüenza...”, expresó Betancourt.

En efecto, la política sugirió que Barreras debería abstenerse de regresar a territorio norteamericano, en medio de la controversia generada por los recientes reveses del primer mandatario en la relación diplomática; pues además de ser ‘rajado’ en la lucha antidrogas de su administración, también le fue revocado el documento de ingreso a suelo americano. “¡Ah! Y jura que no es petrista”, añadió Betancourt.

La defensa de Roy Barreras a Gustavo Petro: “No podemos recibir una sanción con agrado”

Estos hechos han provocado una álgida discusión en redes sociales sobre la soberanía, la legitimidad de las sanciones extranjeras y el papel de la oposición en un momento de alta polarización política. La descertificación, que implica una evaluación negativa de los esfuerzos del país en la lucha contra el narcotráfico, y la medida contra el mandatario, ameritaron un comentario en profundidad de Barreras.

El exembajador defendió su postura. “Hay causas que deberían unirnos como país, no dividirnos aún más. La descertificación y el retiro de la visa al presidente no tienen que ver con simpatías políticas, sino con algo mucho más profundo: la defensa de la soberanía nacional y de nuestra identidad como país. No podemos recibir una sanción con agrado y mucho menos por opinar a favor de la vida”, afirmó Barreras,

De este modo, remarcó que estos acontecimientos deben ser motivo de cohesión y no de enfrentamiento interno. El dirigente insistió en que la descertificación resulta injusta, ya que la responsabilidad del narcotráfico es compartida con los países consumidores. Y advirtió sobre el riesgo de celebrar decisiones que, a su juicio, vulneran la libertad de expresión y la legalidad internacional.

El contraste entre las posiciones de Betancourt y Barreras evidencia una profunda diferencia sobre el rol de la oposición y la relación con Estados Unidos. Mientras Betancourt acusó a Barreras de hipocresía y de buscar favores políticos al alinearse con Petro, Barreras sostuvo que la coyuntura exige dejar de lado las diferencias partidistas para defender la institucionalidad y la soberanía nacional.

Para la excandidata, la actitud de Barreras respondió a intereses personales y a una estrategia de control político, mientras que el excongresista y hoy aspirante a ser el próximo inquilino de la Casa de Nariño advirtió sobre los peligros de la polarización y la necesidad de respaldar al jefe del Estado como símbolo de las instituciones, independientemente de las afinidades políticas del gobernante.

El exdiplomático concluyó en su mensaje, que también generó reacciones encontradas, entre los que apoyan su invitación y los que la consideraron oportunista, que su prioridad es la unidad nacional y el respaldo a las instituciones, considerando que el jefe del Estado representa la integridad del país y que ninguna nación extranjera debería imponer sanciones que afecten ese principio.