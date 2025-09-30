Guajira, presentadora del ‘Desafío’, sufrió millonario robo en un avión de Avianca: “Me dicen que las cámaras no sirven”

La presentadora alertó sobre los riesgos tras extraviar su cartera en un vuelo; denunció demoras, fallas en la seguridad y pérdidas que afectaron su vida profesional y personal - crédito @kellyrios27/ Instagram

El reciente viaje de Kelly Ríos, conocida como Guajira y presentadora del Desafío XXI, terminó convirtiéndose en una amarga experiencia tras ser víctima de un robo millonario en un vuelo de Avianca.

La situación, que la propia Ríos calificó como parcialmente atribuible a un descuido personal, ha generado debate en redes sociales sobre la seguridad en los vuelos y la respuesta de las aerolíneas ante este tipo de incidentes.

La presentadora, que suma un millón de seguidores en Instagram, relató que el incidente ocurrió cuando, al desembarcar de un avión, olvidó su cartera en el asiento delantero.

Según explicó Guajira, se percató del olvido apenas cinco minutos después y optó por no regresar por la salida, sino informar a los empleados de Avianca para proceder de manera adecuada.

“Me acaban de robar casi dos millones de pesos y fue un poco tonto, tengo la mitad de la responsabilidad… Me voy bajando del avión y dejé mi cartera ahí en el asiento de adelante y caí en cuenta cinco minutos después. Quise ser correcta y dije ‘no voy a entrar por la salida’, mejor voy a donde los de Avianca y les aviso”, explicó.

La exparticipante del reality confesó que solo cinco minutos después de bajarse del avión notó la ausencia de sus pertenencias. “Quise ser correcta y dije: ‘no me voy a meter por la salida, mejor llamo a los de Avianca y les aviso’ y me dijeron que tenía que esperar entre cuatro y seis horas”, detalló.

La respuesta de la aerolínea fue que debía esperar entre cuatro y seis horas y realizar una petición formal, ya que el avión tenía programada una ruta hacia Barrancabermeja. “Pero si el avión se está moviendo, quiere decir que ya lo limpiaron, pero me explicaron que el avión tenía una ruta (mientras lo preparaban para despegar de nuevo) y hasta que no se termine la ruta no te entregan tus pertenencias”, reveló.

Esta demora resultó determinante, pues durante ese lapso, la presentadora comenzó a recibir notificaciones de compras no autorizadas. “Me empezaron a llegar mensajes, en donde me decían que habían hecho compras en Temu, Shein, y que incluso habían inscrito mi tarjeta en la aplicación Didi”, relató Guajira en su cuenta de Instagram.

El monto de las transacciones fraudulentas ascendió a casi dos millones de pesos, una cifra que la propia Ríos calificó como significativa. “Han comprado en Temu 300 mil, en Shein 400 mil, inscribieron tu tarjeta en Didi, no sé cuántos mil y yo juepucha. Llamé, alcancé a bloquear las tarjetas y mágicamente apareció el bolso en el que había muchas más cosas de valor que creo que no tuvieron el tiempo de revisar o de guardarse todo”, detalló la presentadora. La rápida reacción para bloquear las tarjetas evitó que los delincuentes accedieran a otros objetos de valor que permanecían en el bolso.

La situación se agravó cuando Avianca informó a la presentadora que las cámaras de seguridad no estaban operativas, lo que imposibilitó identificar a los responsables del robo. “Avianca me dice que las cámaras no sirven y me toca hacer un denuncio, porque ellos no responden. Ahora no tengo papeles, no tengo licencia de conducción, no tengo tarjetas, no tengo tarjeta profesional de abogada. Solo existo”, expresó Ríos en su denuncia pública.

El robo no solo implicó la pérdida de dinero, sino también de documentos personales y profesionales, como su licencia de conducción y su tarjeta profesional de abogada, lo que ha complicado su situación cotidiana. Mientras tanto, la aerolínea no ha ofrecido una solución concreta y la presentadora permanece a la espera de una respuesta contundente.

Varios usuarios han expresado apoyo a Kelly Ríos y le han manifestado sus deseos de que resuelva la situación pronto. Entre los primeros en mostrar su respaldo estuvo Esteban Hernández, compañero de la presentadora, quien comentó en tono de broma en un video que le prestaría dinero si lo necesitaba, “Pásame tu número de Nequi”, dijo entre risas.