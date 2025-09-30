Así será la temporada de cruceros en Cartagena: se espera que pasen por La Heroica casi medio millón de pasajeros

El arribo de embarcaciones internacionales y el reinicio de operaciones desde la ciudad colombiana marcan una etapa de expansión turística para el Caribe nacional - crédito imagen tomada de @puntomice/X

Cartagena recibió el lunes 29 de septiembre la llegada del crucero Serenade of the Seas, de Royal Caribbean, que significó la apertura de la temporada de cruceros 2025-2026 en el principal puerto turístico de Colombia.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por medios de comunicación especializados en la industria portuaria, como Portal Portuario, el arribo de la embarcación trajo a la ciudad 2.148 pasajeros y 859 tripulantes, y da apertura oficial a una temporada que anticipa la llegada de más de 442.000 personas entre viajeros y personal de tripulación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, el 27 de septiembre de 2025, el Grupo de Puertos de Cartagena, conocido como la Sociedad Portuaria, aseguró que esa jornada fue “un día especial para reconocer el poder del turismo como motor de empleo y transformación. En la temporada 2025–2026, más de 400.000 pasajeros llegarán a través de la Terminal de Cruceros – Port Oasis Cartagena, con un impacto estimado de 50 millones de dólares que impulsan restaurantes, bares, taxistas, hoteles, artesanos y toda la cadena local de servicios. En el Grupo Puerto de Cartagena creemos en un turismo que deja huella positiva para nuestra gente y nuestra ciudad".

Durante este nuevo ciclo, el movimiento portuario de Cartagena prevé un impacto económico estimado más específico, que sería de 52,9 millones de dólares.

Esta cifra supone una consolidación de la bahía de la Heroica y su posicionamiento como destino como líder nacional en turismo de cruceros y uno de los puntos focales del Caribe.

La programación anunciada contempla 52 días con operación simultánea de dos cruceros, nueve jornadas con tres navíos y dos fechas en las que coincidirán cuatro embarcaciones.

En 22 ocasiones, algunos cruceros permanecerán más de un día en el puerto, lo que representa una oportunidad de incremento en el consumo local.