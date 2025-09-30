Colombia

Altafulla declaró su amor por Karina García, horas antes de que la paisa confirmara su ruptura: “Quiero que siempre esté más arriba”

El cantante habló abiertamente sobre sus sentimientos y la intensidad de su romance con la ‘influencer’, y dejó ver que la noticia de la ruptura tomó por sorpresa, incluso, a quienes los seguían de cerca

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
El barranquillero declaró su amor por Karina antes de que ella confirmara la separación - crédito @los40colombia/IG

El anuncio de la ruptura entre Karina García y Andrés Altafulla sorprendió a sus seguidores, especialmente porque horas antes el cantante había manifestado públicamente su afecto y apoyo a la influencer, incluso en la pelea que tendrá con una influencer mexicana en un evento organizado por Westcol.

La noticia se confirmó la noche del lunes 29 de septiembre, cuando Karina García, reconocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que oficializó el fin de su relación sentimental con el artista barranquillero.

Karina García aseguró que Altafulla
Karina García aseguró que Altafulla tiene varias cualidades que son un “plus muy grande” para ella al comenzar su relación con el cantante - crédito @altafulla/Instagram

En el mensaje difundido a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con una amplia audiencia, Karina García expresó que “sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin”.

La modelo paisa aclaró que, desde mediados de septiembre, ambos optaron por mantener contacto cero para facilitar un proceso de sanación pacífico.

“No soy perfecta, pero lo di todo y reitero quiero ser clara, tenemos contacto cero”, afirmó en el comunicado, sin hacer referencia a los rumores sobre problemas económicos que habían circulado previamente.

La confirmación de la ruptura se produjo tras semanas de especulaciones alimentadas por seguidores y declaraciones de la también influenciadora Yina Calderón, que había sugerido que la relación atravesaba dificultades financieras.

Karina García y Altafulla cumplieron
Karina García y Altafulla cumplieron dos años de relación sentimental a la distancia - crédito @altafulla/Instagram

No obstante, García evitó abordar este aspecto en su mensaje, limitándose a confirmar la separación en la que dio un parte de tranquilidad a sus seguidores.

Poco antes de la publicación del comunicado de la creadora de contenido, Andrés Altafulla había ofrecido una entrevista al programa Los impresentables. de Los 40 Principales, en la que abordó su relación con Karina García y la atención mediática que recibía por este vínculo.

El cantante, que recientemente actuó en la final de Miss Universe Colombia, aseguró que no le incomodaba que le preguntaran por su pareja en eventos de prensa como ocurrió en la emisora antes citada.

“No me cansa que me pregunten por Karina, yo a Karina la amo, ella lo sabe más que nadie. A ella, a sus hijos, quiero que cada día esté más arriba”, declaró el cantante urbano al medio antes citado.

Karina García contó que, aunque
Karina García contó que, aunque no le da mucha importancia a los regalos materiales, le encanta cuando Altafulla le compra detalles para sus hijos - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Durante la entrevista, el artista también mencionó que continuaba apoyando a Karina García en su participación en el evento Stream Fighters 4, sin dar señales de que la relación estuviera en crisis.

Además, relató que no había planeado enamorarse de la manera en que lo hizo dentro del reality, describiendo la intensidad de su vínculo como una experiencia completamente nueva para él.

“No, pero... Y menos al nivel que, que sucedió. O sea, porque yo sí soy enamoradizo de que, de que, guau, yo me enamoro, de una parcho con unos amigos. Y me apasiono, yo me apasiono. Soy supersensible y romántico con esas cosas, pero como que una relación como, como lo que sucedió sí fue algo para mi nuevo, o sea, totalmente nuevo. Como que esto es mi vida y llevémoslo a la calle. O sea, como nos consumimos de una manera loca, o sea, algo re loco. De verdad que no lo tenía pensado”, relató Altafulla.

Durante 'La casa de los
Durante ‘La casa de los famosos Colombia’, protagonizó momentos de coqueteo con Karina García y Melissa Gate - crédito cortesía del Canal RCN

El cantante también compartió una anécdota sobre la advertencia de su madre antes de su participación en el reality, recordando:

“Mi mamá fue la primera cosa que me dijo, como que: ‘Ey, Andrés, no te quiero ver con nadie allá, no quiero que estés haciendo nada’. O si me dijo como que: ‘Ey, cuidado, te voy a ver allá en televisión haciendo barbaridades’. Y yo: ‘Uy, qué, ¿yo aguanto un mes? Ya dos meses, no’. Mami, yo te respondo por el primer mes. El resto, ya perdóname si la cago”, según relató Andrés Altafulla.

La secuencia de los hechos muestra que, mientras Karina García optó por comunicar la ruptura de manera directa y sin reserva, Andrés Altafulla mantenía en público una postura de apoyo y cariño hacia la influenciadora, sin anticipar el desenlace de la relación.

