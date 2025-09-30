Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box 2023’, aclaró si es la nueva pareja de “el agropecuario”, ex de Aida Victoria Merlano: “Estaba con él en Cartagena”

Así lo dio a conocer la exparticipante y ganadora del 'Desafío The Box' - crédito @alejamartinez_s/IG

Aleja es recordada por haber ganado la versión 2023 del Desafío The Box, y que recientemente alzó su voz de rechazo a los rumores sobre el supuesto vínculo con Juan David Tejada, conocido como “el Agropecuario”, tras rumores en redes sociales.

El rumor surgió tras la separación del empresario antioqueño y la también influencer Aida Victoria Merlano.

La exparticipante del reality de competencia física, por medio de su cuenta de Instagram, negó rotundamente la información difundida por las diferentes cuentas de chisme en redes.

Un accidente de tránsito que involucró a Alejandra Martínez y Alejandro Calderón "Sensei" generó una discusión entre los dos exparticipantes - crédito @senseicalderon/Instagram

De acuerdo con las publicaciones realizadas por Aleja a través de sus Instastories, la polémica se activó por un video donde se la veía junto a Tejada durante un evento en Cartagena.

“Esta mañana me levanté con mis redes sociales alborotadas. Miles de mensajes, chicas tratándome mal, miles de comentarios y yo dije: ‘No entiendo qué es lo que pasó’, cuando al rato me envían un video de Yina hablando y diciendo que yo soy la nueva novia de Juan David, al que le dicen el Agropecuario”, relató la ganadora del programa.

En su aclaración, Aleja explicó que efectivamente estaba con él en Cartagena, pero “estaba con él y no solo con él, estaba con muchos más influenciadores porque nos contrataron para un video que se llamó el Cantinazo en la playa, que ya va a salir al aire, cuando salga se los muestro. Y estamos muchos influencers, managers, productores...”.

(Foto: Desafío The Box)

La creadora de contenido destacó que el contacto con Tejada fue el mínimo. “Armando, que fue el que nos contrató, el de medio set, creo que solo una vez intercambié palabras con él, que hablamos como de los realities y demás. De resto, nunca estuve tampoco cerca de él, ni hablando mucho con él, cero. No se los digo yo, se los puede decir las personas que estuvieron conmigo”, agregó Aleja.

La controversia se acrecentó tras las menciones en canales de rumores, donde se sugería que Aleja sería la “moza” o la nueva conquista de Tejada. La influenciadora rechazó ese señalamiento y exhortó a quienes generaron el rumor a investigar los hechos con más rigor.

“No puede ser que venga una persona a hablar tan desinformadamente, no puede ser. Y lo otro es que tienen que contar las cosas bien. Y si ustedes le están buscando la moza al Agropecuario, por aquí no es. Es más, yo a este hombre ni siquiera lo sigo. Por favor, vayan y busquen, por otro lado”, enfatizó la ganadora de Desafío The Box 2023.

Aida expresó su felicidad por la llegada de su primer hijo y reveló que tanto ella como su pareja sospechaban que sería un niño - crédito @aidavictoriam/Instagram

Según la propia declaración, la estancia de Aleja en Cartagena fue breve: “Llegamos un viernes y yo me devolví el domingo como a la una o dos de la tarde. Creo que ellos se quedaron allá”, indicó en sus redes.

Además, la influenciadora dejó claro ante sus seguidores y los seguidores de estos contenidos de entretenimiento que “la desinformación es cosa increíble porque a ese pedazo le falta un cuento”.

Durante las últimas semanas, Tejada y Aida Victoria Merlano han generado comentarios en redes debido a su ruptura. Mientras tanto, Aleja reafirma que la relación con “El agropecuario” se limita a un simple cruce profesional durante una producción de contenido en Cartagena.

Esto dijo el “agropecuario”

El empresario y padre de Emmanuel, aseguró que la ruptura se dio en buenos términos y no se relacionó con una infidelidad de su parte - crédito @jdt21_5/Instagram

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, Tejada compartió con sus seguidores la noticia sobre la separación de Aida Victoria Merlano, argumentando que al ser una relación pública los internautas tienen derecho a saber.

“Sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación. Claramente, al ser relación pública, ustedes tienen el derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de aclarar y desmentir lo que dicen los medios amarillistas”, inició Tejada. “Ustedes han sido parte de esta historia y merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana”, expresó.