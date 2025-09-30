Colombia

Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box 2023’, aclaró si es la nueva pareja de “el agropecuario”, ex de Aida Victoria Merlano: “Estaba con él en Cartagena”

La creadora de contenido aseguró que no conoce a su supuesto novio y que se trató de un encuentro de ‘influencers’ para la grabación de un video musical

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
Así lo dio a conocer la exparticipante y ganadora del 'Desafío The Box' - crédito @alejamartinez_s/IG

Aleja es recordada por haber ganado la versión 2023 del Desafío The Box, y que recientemente alzó su voz de rechazo a los rumores sobre el supuesto vínculo con Juan David Tejada, conocido como “el Agropecuario”, tras rumores en redes sociales.

El rumor surgió tras la separación del empresario antioqueño y la también influencer Aida Victoria Merlano.

La exparticipante del reality de competencia física, por medio de su cuenta de Instagram, negó rotundamente la información difundida por las diferentes cuentas de chisme en redes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Un accidente de tránsito que
Un accidente de tránsito que involucró a Alejandra Martínez y Alejandro Calderón "Sensei" generó una discusión entre los dos exparticipantes - crédito @senseicalderon/Instagram

De acuerdo con las publicaciones realizadas por Aleja a través de sus Instastories, la polémica se activó por un video donde se la veía junto a Tejada durante un evento en Cartagena.

“Esta mañana me levanté con mis redes sociales alborotadas. Miles de mensajes, chicas tratándome mal, miles de comentarios y yo dije: ‘No entiendo qué es lo que pasó’, cuando al rato me envían un video de Yina hablando y diciendo que yo soy la nueva novia de Juan David, al que le dicen el Agropecuario”, relató la ganadora del programa.

En su aclaración, Aleja explicó que efectivamente estaba con él en Cartagena, pero “estaba con él y no solo con él, estaba con muchos más influenciadores porque nos contrataron para un video que se llamó el Cantinazo en la playa, que ya va a salir al aire, cuando salga se los muestro. Y estamos muchos influencers, managers, productores...”.

(Foto: Desafío The Box)
(Foto: Desafío The Box)

La creadora de contenido destacó que el contacto con Tejada fue el mínimo. “Armando, que fue el que nos contrató, el de medio set, creo que solo una vez intercambié palabras con él, que hablamos como de los realities y demás. De resto, nunca estuve tampoco cerca de él, ni hablando mucho con él, cero. No se los digo yo, se los puede decir las personas que estuvieron conmigo”, agregó Aleja.

La controversia se acrecentó tras las menciones en canales de rumores, donde se sugería que Aleja sería la “moza” o la nueva conquista de Tejada. La influenciadora rechazó ese señalamiento y exhortó a quienes generaron el rumor a investigar los hechos con más rigor.

“No puede ser que venga una persona a hablar tan desinformadamente, no puede ser. Y lo otro es que tienen que contar las cosas bien. Y si ustedes le están buscando la moza al Agropecuario, por aquí no es. Es más, yo a este hombre ni siquiera lo sigo. Por favor, vayan y busquen, por otro lado”, enfatizó la ganadora de Desafío The Box 2023.

Aida expresó su felicidad por
Aida expresó su felicidad por la llegada de su primer hijo y reveló que tanto ella como su pareja sospechaban que sería un niño - crédito @aidavictoriam/Instagram

Según la propia declaración, la estancia de Aleja en Cartagena fue breve: “Llegamos un viernes y yo me devolví el domingo como a la una o dos de la tarde. Creo que ellos se quedaron allá”, indicó en sus redes.

Además, la influenciadora dejó claro ante sus seguidores y los seguidores de estos contenidos de entretenimiento que “la desinformación es cosa increíble porque a ese pedazo le falta un cuento”.

Durante las últimas semanas, Tejada y Aida Victoria Merlano han generado comentarios en redes debido a su ruptura. Mientras tanto, Aleja reafirma que la relación con “El agropecuario” se limita a un simple cruce profesional durante una producción de contenido en Cartagena.

Esto dijo el “agropecuario”

El empresario y padre de
El empresario y padre de Emmanuel, aseguró que la ruptura se dio en buenos términos y no se relacionó con una infidelidad de su parte - crédito @jdt21_5/Instagram

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, Tejada compartió con sus seguidores la noticia sobre la separación de Aida Victoria Merlano, argumentando que al ser una relación pública los internautas tienen derecho a saber.

“Sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación. Claramente, al ser relación pública, ustedes tienen el derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de aclarar y desmentir lo que dicen los medios amarillistas”, inició Tejada. “Ustedes han sido parte de esta historia y merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana”, expresó.

Temas Relacionados

AlejaGanadora Desafío The BoxJuan David TejadaSeparación Aida Victoria MerlanoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Estas son las profesiones mejor pagadas en Colombia: ingenieros, médicos y especialistas en IA entre los mejores rankeados

La Universidad Europea, encargada del informe, también muestra las carreras peor pagadas, por la sobreoferta de profesionales y la poca demanda en el país

Estas son las profesiones mejor

La mayor oleada de lanzamientos en décadas: descubra los más de 30 carros nuevos que llegan a Colombia

El mercado automotor colombiano atraviesa un momento histórico: en solo dos meses y medio han llegado cerca de treinta modelos nuevos, entre híbridos, eléctricos y vehículos a gasolina y diésel

La mayor oleada de lanzamientos

Néstor Lorenzo acompañó a la selección Colombia sub-20 en el debut en el Mundial de Chile 2025

El entrenador de la selección Colombia de mayores podría comenzar una transición generacional en el equipo que disputará en el 2026 la Copa Mundial de la Fifa en Estados Unidos, México y Canadá

Néstor Lorenzo acompañó a la

Lo que muchos conductores no saben sobre los retenes y cómo ahora pueden aprovechar la nueva manera de revisar su carro

Una nueva disposición en los controles de tránsito permite que los conductores protejan su vehículo y su seguridad, mientras la autoridad ajusta sus procedimientos

Lo que muchos conductores no

Hallaron muerta a Victoria Strauss, activista, exconsejera de Paz y docente trans en zona rural de Medellín

El cuerpo de la politóloga, docente universitaria y líder Lgbtiq+ fue encontrado en el corregimiento de Santa Elena, zona rural de la capital de Antioquia

Hallaron muerta a Victoria Strauss,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Aleja, ganadora del ‘Desafío The

Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box 2023’ desmintió que sea la nueva pareja del ex de Aida Victoria Merlano: “Por aquí no es”

Rubigol dejó ver el carro más antiguo que tiene, compartió los detalles por dentro del mismo y la actividad que creó para juntarse con más dueños de vehículos así

Natalia París se identificó como demisexual y dio detalles de su celibato de dos años: “Nadie me ha gustado”

Le dicen “mentirosa” a Yina Calderón por dos versiones sobre lo que le dijo a Karina García al salir de ‘La casa de los famosos Colombia’

Guajira, presentadora del ‘Desafío’, sufrió millonario robo en un avión de Avianca: “Me dicen que las cámaras no sirven”

Deportes

Se conoció la millonada por

Se conoció la millonada por la cual Jhon Jáder Durán llegó al Fenerbahçe: directivo lo reveló

Así evaluó la prensa internacional la victoria de Colombia contra Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: Óscar Perea, el más destacado

Real Cartagena se fue en contra del árbitro Alejandro Moncada tras polémico penalti pitado en el Torneo BetPlay: “Muy difícil jugar contra 12”

Hora y dónde ver a los futbolistas colombianos en la segunda semana de la Fase de Liga de la Champions League: Luis Díaz viaja hasta Chipre

Polémica por el gol anulado a Arabia Saudita ante Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile: esto dicen los analistas