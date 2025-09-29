Colombia

Vicky Dávila arremetió contra abogado de Nicolás Petro por petición de cambio de fiscal en el caso del hijo del presidente: “Qué porquería”

La periodista y precandidata presidencial, quien reveló el escándalo tras entrevistar a Day Vásquez —exesposa del hijo mayor del presidente—, cuestionó la solicitud presentada por la defensa, a cargo del abogado Alejandro Carranza

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

La polémica entre la precandidata presidencial Vicky Dávila y Nicolás Petro continúa en un punto álgido - crédito Vicky Dávila/Facebook - @nicolaspetrob/Instagram

La petición del abogado Alejandro Carranza, apoderado de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, de pedir que se dé un cambio de fiscal en el caso que involucra a su cliente, causó en la jornada del lunes 29 de septiembre de 2025 fuertes reacciones en la escena política. Petición que quedó formalizada con una carta dirigida a la fiscal General Luz Adriana Camargo.

Una de ellas, la de la periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila, más conocida como Vicky Dávila, que en sus redes sociales arremetió contra el letrado: con el que ha sostenido en las últimas semanas un feroz enfrentamiento en las plataformas digitales. Sobre todo, cuando en diferentes publicaciones, Carranza se ha encargado de descalificar las actuaciones de la fiscal Lucy Laborde.

El abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro envió una carta a la fiscal general Camargo en la que pide replantear la permanencia de la fiscal Lucy Laborde en las investigaciones contra el hijo del presidente Petro - crédito Redes sociales

En su perfil de X, la precandidata presidencial por el movimiento Valientes se pronunció frente a la solicitud que radicó la defensa del exasambleista del Atlántico, que ya fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y que tendrá que responder por dos punibles más: delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias.

“El abogado de Nicolás Petro se fue de frente contra la fiscal que lleva el caso del hijo del presidente. Sin pudor, le pide en una carta a la Fiscal de Petro, Luz Adriana Camargo, que cambie a la fiscal Lucy Laborde. Solo les sirve la impunidad. Ya habían tumbado al fiscal Mario Burgos. Qué porquería”, afirmó Dávila, en un mensaje en el que se despachó contra el apoderado de Nicolás Petro.

Con este mensaje, la precandidata presidencial Vicky Dávila atacó al abogado de Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado, Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/X

¿Cuál fue la petición que hizo el abogado de Nicolás Petro?

Cabe destacar que Carranza, que asumió la defensa del primogénito del presidente, con un evidente cambio de estrategia, envió una carta a la fiscal General Camargo en la que solicitó que se replantee la permanencia de la fiscal Lucy Laborde en uno de los procesos penales contra su cliente. El motivo, es que la representante del ente acusador se haya quejado por la designación de una fiscal de apoyo.

Esto lo llevó a calificar su conducta como una “estrategia discursiva y política que busca erigir una cortina de humo tan espesa que ahogue a quienes deben ejercer control institucional”. En ese sentido, resaltó una contradicción en la protesta de Laborde por el apoyo adicional, al señalar que en marzo de 2025 había recibido un respaldo similar y en ese momento “lo presentó como un alivio”.

La fiscal Laborde denunció movimientos administrativos irregulares y defendió la autonomía en la investigación a Nicolás Petro - crédito X

Para el abogado, que rechazó los señalamientos de la fiscal como una “intromisión” a su labor, esto no se trata de autonomía, sino de “un intento de convertirla en excusa para encubrir errores ya consumados”. Es válido destacar que los nuevos cargos contra Petro Burgos están relacionados con supuestas irregularidades contractuales que habrían favorecido a la Fundación Consciencia Social (Fucoso).

Según el ente, el hijo del mandatario Gustavo Petro habría firmado cinco contratos irregulares a través de esta fundación, por más de 3.000 millones de pesos, en un caso en el que también había participado su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez, que tiene en firme un principio de oportunidad con la Fiscalía; hacia el cual también apuntó el abogado Alejandro Carranza.

“La víctima es desprotegida y revictimizada, mientras la funcionaria dilata la investigación para evitar que prospere una condena que derrumbaría la utilidad de su testigo estrella”, expresó la defensa. En toda esta polémica, fiscal Camargo había respondido a una comunicación de Laborde que la designación de una fiscal de apoyo buscaba brindar mayores herramientas y no “socavar su autonomía”.

