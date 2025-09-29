Colombia

Turista murió en pozo profundo del ‘Caño Cristales’ de Santander: omitió señal de prohibición en el balneario Las Gachas

El joven Yeiner Alexánder Ochoa Vesga, de 27 años, murió al adentrarse en un pozo natural no autorizado, pese a los esfuerzos de rescate de familiares y organismos de emergencia en Santander

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

La quebrada Las Gachas es
La quebrada Las Gachas es también conocida como los Caños Cristales de Santander - crédito baquianos.com

Una exploración en los pozos naturales de Las Gachas, en el municipio de Guadalupe, Santander, culminó en tragedia el domingo 28 de septiembre, cuando un joven de 27 años identificado como Yeiner Alexánder Ochoa Vesga falleció tras ingresar a una zona prohibida del sitio turístico.

La noticia ha generado conmoción entre residentes y visitantes, pues la víctima se encontraba disfrutando de un paseo junto a amigos cuando decidió adentrarse en una de las cavidades naturales catalogadas como no aptas para recreación.

De acuerdo con la Alcaldía de Guadalupe, Yeiner entró a una de las áreas restringidas con el objetivo de explorar el fondo de un pozo, lo que originó la emergencia.

La preocupación de sus allegados aumentó al percatarse de que el joven no emergía ni respondía a los llamados, lo que motivó una rápida movilización por parte de turistas y familiares, quienes intentaron vaciar el pozo en un esfuerzo desesperado por ubicarlo.

Los habitantes de la zona
Los habitantes de la zona intentaron auxiliar al joven de 27 años sin éxito - crédito red social X

El operativo de rescate, en el que participaron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, personal del hospital Nuestra Señora de Guadalupe, la Defensa Civil y otras autoridades, concluyó con el hallazgo del cuerpo sin signos vitales después de varios intentos por salvarlo.

Las primeras pesquisas sugieren que la causa de muerte fue sumersión, según el informe entregado por las autoridades competentes.

En un comunicado oficial, la Alcaldía de Guadalupe confirmó que “un joven visitante perdió la vida por inmersión al ingresar a un sitio no apto para las prácticas de esparcimiento de las fuentes hídricas”.

La administración municipal expresó su solidaridad, señalando: “Expresamos nuestra sincera solidaridad con la familia del joven fallecido y los acompañamos en este momento de dolor extendiendo nuestro apoyo institucional ante la lamentable pérdida”.

Las autoridades locales insistieron en la necesidad de acatar las instrucciones de los guías y las recomendaciones de seguridad.

Aunque esos balnearios son un atractivo turístico de gran belleza natural, es indispensable seguir las recomendaciones de los guías locales y de las autoridades competentes”, concluye el comunicado de la Alcaldía.

Desprendimiento en el cerro El Picacho, en Santander, generó emergencia: era visitado por cientos de turistas

Una densa nube de humo, tierra y rocas cubrió el cielo de Aratoca, en Santander, en la mañana de este lunes 29 de septiembre, tras el colapso de una parte del cerro El Picacho, según informaron las autoridades locales.

Testigos de la zona captaron en video el desprendimiento, que se extendió por cerca de un minuto y mostró cómo la montaña se desmoronaba lentamente, generando una ola visible de polvo sobre el sector conocido como Las Cruces, sitio tradicional de peregrinaciones durante Semana Santa.

El incidente, reportado hacia las 7:20 de la mañana del 29 de septiembre, ocurrió a unos 40 minutos de la vía nacional entre Bucaramanga y Bogotá. De acuerdo con lo señalado por los organismos de atención de emergencias, las causas corresponden a un movimiento en masa que arrastró dos cruces del camino y dejó una superficie inestable en la zona impactada. El área, reconocida por su valor turístico y religioso, ya había registrado señales de alerta previas, como fisuras y desprendimiento de roca.

Pedro Conde, representante de la Defensa Civil, precisó: “Fue un desprendimiento grande de rocas, se va a realizar la evaluación de daños”, advirtiendo sobre el estado de alerta vigente.

El cuerpo de Bomberos de Aratoca se desplazó inmediatamente para evaluar el terreno y solicitó a la comunidad y a los visitantes evitar las caminatas en el sector, ante el peligro latente de nuevos deslizamientos.

Respecto a los efectos inmediatos, Benjamín Muñoz, vocero de Bomberos de Aratoca, aseguró: “No ha habido daños, solo material, movimiento en masa, no hubo daño de viviendas, ni afectación en personas. Este es un sitio importante, de mucha relevancia, lo visitaban los turistas”.

Además, enfatizó que, si bien no han ocurrido precipitaciones recientes, el terreno ya presentaba agrietamientos y desprendimientos en los caminos del sector. “Ya había desprendimiento de roca, presentaba agrietamientos, no está lloviendo”, concluyó Muñoz.

El llamado oficial se mantiene para quienes acostumbran recorrer el área, recomendando abstenerse de transitar por la ruta hacia el cerro El Picacho hasta que se complete el análisis técnico y la zona sea declarada segura.

Balneario de Las GachasCaño Cristales de SantanderGuadalupeSantanderMurió joven SantanderTurista se ahogó SantanderColombia-noticias

