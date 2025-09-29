Shakira y Jennifer López reaccionaron a la elección de Bad Bunny como el artista que hará el show de medio tiempo del ‘Super Bowl 2026’

El cantante compartió la noticia en sus redes sociales - crédito @badbunnypr/IG

Bad Bunny confirmó en sus redes sociales que será el artista encargado de entregar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, luego de que nombres como Taylor Swift y Adele sonaran para quedarse con este importante evento en la final de la temporada de fútbol americano.

Tras la revelación del anuncio por parte del intérprete de Dtmf o Nuevayol, fueron varios los colegas que reaccionaron a la noticia, entre lo que estuvieron la colombiana Shakira y la diva del Bronx, Jennifer López.

Esto teniendo en cuenta que Benito acompañó a la barranquillera en uno de los segmentos de su presentación en el Super Bowl 2020.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

(Crédito: @NFL)

Otro de los artistas que también se pronunció con esta noticia fue Bruno Mars, que también formó parte de las filas de cantantes que han entregado un show memorable con el que destacaba el orgullo que sentía el boricua por estar presente en uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo.

“Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”, citó Bruno Mars en su cuenta de X, uno de los fragmentos del comunicado con el que Bad Bunny hizo el anuncio. Y agregó al final: “¡Ve por ellos, Bad Bunny!”.

Jennifer Lopez no ocultó su emoción por ver a Bad Bunny en el próximo Super Bowl 2026 - crédito Jennifer Lopez/X

Por su parte, Jennifer López publicó una fotografía junto a Bad Bunny luego de la presentación en el espectáculo de medio tiempo en 2020, destacando el origen de los dos desde la isla del encanto: “Ahora te toca a ti !!!!! bori gang lets gooooo @sanbenito”, de fondo con la bandera de su natal Puerto Rico, que fue ondeada por su hija Emme Muñiz en tarima.

Shakira por su parte, replicó el video del cantante con el anuncio de su presentación en el Super Bowl 2026 y al igual que su compañera en 2020, destacó que el talento latino brillará una vez más en la final del fútbol americano en California: “Bienvenidos de nuevo al escenario del Super Bowl! Aquí va mi gente latina!”.

Shakira destacó el talento latino con la llegada de Bad Bunny al Super Bowl 2026 - crédito @shakira/IG

Karol G también brilló en la NFL en Brasil

Karol G sorprendió a sus seguidores una vez más cuando anunció a través de sus redes sociales que ofrecería un espectáculo de medio tiempo en la apertura de la Liga de la NFL en territorio brasileño.

Durante sus 15 minutos de presentación y al grito de “¡Mi gente latina!”, la colombiana interpretó un popurrí de cinco temas, todos de su más reciente larga duración, Tropicoqueta. Inició con Bandida entrenada, luego pasó a Latina Foreva, siguió con su merengue Si antes te hubiera conocido, continuó con Un gatito me llamó, y culminó su presentación con Papasito.

La paisa estuvo acompañada de un grupo de bailarines, a los que se sumó una iluminación en la que predominó el color amarillo, así como los tonos luminosos, similares a los exhibidos en la portada de Tropicoqueta.

Karol G fue la invitada a la apertura de la NFL en territorio brasileño - crédito REUTERS/Amanda Perobelli

“He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”, expresó la paisa en sus redes sociales, una vez se conoció la noticia de que formaría parte de la apertura de la NFL.

La presentación fue bien recibida en redes sociales, con comentarios que destacaron el concepto presentado por Karol G, ligado a las dinámicas propias del Super Bowl, sin dejar de lado el imprimir su contribución visual inspirada en el momento actual de su carrera musical.