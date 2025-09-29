Colombia

Shakira y Jennifer López reaccionaron a la elección de Bad Bunny como el artista que hará el show de medio tiempo del ‘Super Bowl 2026’

El puertorriqueño confirmó la noticia con una publicación en sus redes sociales en la que aparece sentado en uno de los postes de gol de fútbol americano

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
El cantante compartió la noticia en sus redes sociales - crédito @badbunnypr/IG

Bad Bunny confirmó en sus redes sociales que será el artista encargado de entregar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, luego de que nombres como Taylor Swift y Adele sonaran para quedarse con este importante evento en la final de la temporada de fútbol americano.

Tras la revelación del anuncio por parte del intérprete de Dtmf o Nuevayol, fueron varios los colegas que reaccionaron a la noticia, entre lo que estuvieron la colombiana Shakira y la diva del Bronx, Jennifer López.

Esto teniendo en cuenta que Benito acompañó a la barranquillera en uno de los segmentos de su presentación en el Super Bowl 2020.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

(Crédito: @NFL)
(Crédito: @NFL)

Otro de los artistas que también se pronunció con esta noticia fue Bruno Mars, que también formó parte de las filas de cantantes que han entregado un show memorable con el que destacaba el orgullo que sentía el boricua por estar presente en uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo.

“Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”, citó Bruno Mars en su cuenta de X, uno de los fragmentos del comunicado con el que Bad Bunny hizo el anuncio. Y agregó al final: “¡Ve por ellos, Bad Bunny!”.

Jennifer Lopez no ocultó su
Jennifer Lopez no ocultó su emoción por ver a Bad Bunny en el próximo Super Bowl 2026 - crédito Jennifer Lopez/X

Por su parte, Jennifer López publicó una fotografía junto a Bad Bunny luego de la presentación en el espectáculo de medio tiempo en 2020, destacando el origen de los dos desde la isla del encanto: “Ahora te toca a ti !!!!! bori gang lets gooooo @sanbenito”, de fondo con la bandera de su natal Puerto Rico, que fue ondeada por su hija Emme Muñiz en tarima.

Shakira por su parte, replicó el video del cantante con el anuncio de su presentación en el Super Bowl 2026 y al igual que su compañera en 2020, destacó que el talento latino brillará una vez más en la final del fútbol americano en California: “Bienvenidos de nuevo al escenario del Super Bowl! Aquí va mi gente latina!”.

Shakira destacó el talento latino
Shakira destacó el talento latino con la llegada de Bad Bunny al Super Bowl 2026 - crédito @shakira/IG

Karol G también brilló en la NFL en Brasil

Karol G sorprendió a sus seguidores una vez más cuando anunció a través de sus redes sociales que ofrecería un espectáculo de medio tiempo en la apertura de la Liga de la NFL en territorio brasileño.

Durante sus 15 minutos de presentación y al grito de “¡Mi gente latina!”, la colombiana interpretó un popurrí de cinco temas, todos de su más reciente larga duración, Tropicoqueta. Inició con Bandida entrenada, luego pasó a Latina Foreva, siguió con su merengue Si antes te hubiera conocido, continuó con Un gatito me llamó, y culminó su presentación con Papasito.

La paisa estuvo acompañada de un grupo de bailarines, a los que se sumó una iluminación en la que predominó el color amarillo, así como los tonos luminosos, similares a los exhibidos en la portada de Tropicoqueta.

Karol G fue la invitada
Karol G fue la invitada a la apertura de la NFL en territorio brasileño - crédito REUTERS/Amanda Perobelli

“He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”, expresó la paisa en sus redes sociales, una vez se conoció la noticia de que formaría parte de la apertura de la NFL.

La presentación fue bien recibida en redes sociales, con comentarios que destacaron el concepto presentado por Karol G, ligado a las dinámicas propias del Super Bowl, sin dejar de lado el imprimir su contribución visual inspirada en el momento actual de su carrera musical.

Temas Relacionados

ShakiraBad BunnyJennifer LópezSuper Bowl 2026bad Bunny en el Super BowlColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La “amarilla” clasificó a la Copa del Mundo tras terminar en el tercer puesto del Sudamericano Conmebol Sub-20, con Neiser Villarreal como gran figura

Colombia vs. Arabia Saudita -

Precio del oro en Colombia se dispara este lunes 29 de septiembre de 2025

Tensiones políticas y económicas en Estados Unidos provocaron el aumento del precio de varios metales preciosos, entre ellos el oro

Precio del oro en Colombia

Camila Osorio reincide en sus problemas físicos y se quedó por fuera del WTA 1000 de Beijing contra Iga Świątek

La colombiana avanzó por primera vez a la tercera ronda de este torneo, pero sucumbió ante la número 2 del mundo y favorita al título en Asia

Camila Osorio reincide en sus

Avanza proyecto con el que más de 14 millones de colombianos podrían limpiar su historial crediticio

La iniciativa legislativa sería una oportunidad para quienes regularicen sus obligaciones y puedan abrir la puerta a mejores condiciones financieras y mayor inclusión en el sistema bancario nacional

Avanza proyecto con el que

Colombiano intenta darle un desayuno típico a su suegro argentino: “me da nauseas”

En el video se ve cómo un argentino se resiste a probar el desayuno colombiano y afirma que esa sopa es para el almuerzo

Colombiano intenta darle un desayuno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña confiesa que su

Nataly Umaña confiesa que su infidelidad en ‘La casa de los famosos Colombia’ fue una decisión consciente: “si lo hice fue a propósito”

Marcela Reyes habló sobre la muerte de B King y las supuestas amenazas que habría hecho en contra del artista: “Me hubiera denunciado”

Marcela Reyes tomó importante decisión tras el crimen de su exesposo B King en México: “Hoy decido empezar”

Una pasarela por niveles en ‘Miss Universe Colombia 2025′ puso a prueba a las candidatas antes de la coronación

Marcela Reyes reveló cómo afronta la muerte de B King y quién es el hombre que la ha apoyado: “Es necesario recibir un abrazo”

Deportes

Camila Osorio reincide en sus

Camila Osorio reincide en sus problemas físicos y se quedó por fuera del WTA 1000 de Beijing contra Iga Świątek

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Jorman Campuzano, referente de Atlético Nacional, explicó foto con la camiseta de Millonarios: “Uno no piensa”

Los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja fueron silbados por la hinchada de River tras la eliminación de la Copa Libertadores

Envigado con un pie en la B y el Deportivo Cali sigue en riesgo: así quedó la tabla del descenso tras la fecha 13 en la Liga BetPlay