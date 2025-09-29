Marcela Reyes reveló cómo afronta la muerte de B King y quién es el hombre que la ha apoyado: “Es necesario recibir un abrazo”

La DJ recibió la visita de su mejor amigo que trató de levantar el ánimo en medio de los días de dificultad que tuvo con la noticia - crédito @letengoelchisme/IG

La noticia sobre la muerte del cantante Bayron Sánchez, conocido como B King, representó un golpe directo para la comunidad de la música urbana en Colombia, y especialmente para Marcela Reyes, expareja del artista de 31 años fallecido en extrañas circunstancias en México.

La DJ y empresaria, que ha hecho parte de este proceso a través de sus redes sociales compartiendo comunicados y mensajes de aliento para quienes conocían a Sánchez, recientemente abrió su corazón sobre los sentimientos que la embargan por la muerte de su expareja.

La muerte de B King se conoció luego de varíos días de haber sido reportado como desaparecido en México, donde las autoridades confirmaron su asesinato, lo cual generó múltiples reacciones y muestras de apoyo desde diferentes sectores como el político y el artístico.

Marcela Reyes y B King estuvieron casados por siete años - crédito @marcelareyes/IG

Desde su cuenta de Instagram, Marcela Reyes relató cómo vivió los días posteriores a la confirmación del crimen y la dimensión de la soledad que sintió en ese periodo.

En una de sus historias, Reyes expresó que prefirió aislarse de ella misma como de sus familiares y amigos.

“Me encerré muchos días en mí misma. Alejé a mi madre, a mi hijo y me perdí en la soledad. Necesitaba tiempo para digerir todo, pero entendí que es necesario recibir un abrazo de las personas que te aman”, señalando que prefirió el silencio antes que el acompañamiento de su círculo familiar más cercano.

La influencia de las redes sociales fue decisiva en la exposición de este proceso personal, pues junto a estas palabras Marcela Reyes compartió también un video captado por una cámara de seguridad en su habitación en el que se observa cómo su amigo y creador de contenido Javier García llegó de forma inesperada para visitarla.

Marcela Reyes junto a b King en uno de los viajes que realizaron juntos al inicio de su relación a Disney - crédito @bkingoficial/IG

En el registro, Reyes aparece recostada en su cama hasta que decide levantarse y abrir la puerta a García, que, según sus palabras, se acercó para acompañarla en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Acompañando las imágenes, la DJ escribió: “Llegó de sorpresa y me dio ese abrazo largo, silencioso y lleno de calma que tanto necesitaba”.

El testimonio de Javier García también se difundió por redes sociales, en respuesta a quienes critican o señalan a Reyes tras la muerte de B King. García es uno de los principales aliados de la DJ y en sus historias, decidió aclarar públicamente la situación que atraviesa su amiga.

“Ella está con un peso aquí en la espalda de una vaina que ella no hizo, y yo te voy a decir algo: Marcela es fuerte. La vida de Marcela es un capítulo, un capítulo mal contado de una villana para Netflix. Ella ni siquiera está vuelta de mierda por los comentarios de la gente, ella está vuelta de mierda en verdad porque fueron siete años de un amor que ella tuvo. Yo la dejé par de días y obviamente no la podía dejar sola. Viajé, la acompañé, la abracé, la levanté. Le dije ‘Hey, para arriba, no te dejes, tú puedes’. Pero Marcela, de verdad, Marcela es demasiado fuerte. Vea, esto es un caso que no es fácil, esto es delicado, esto es complicado. Uno no puede venir aquí a la topa Tolondra a hablar cualquier barrabasada, cualquier barbaridad, porque esto no es una patada en la puerta, esto no es un cacho, esto no es que tal si tú hablas de mí en un TikTok”, aseguró el mejor amigo de Marcela Reyes.

Javier García aseguró que fue a visitarla con el objetivo de subirle el ánimo - crédito @letengoelchisme/IG

García destacó la magnitud personal del duelo que vive Marcela Reyes y el respaldo que encontró en su entorno más cercano. Insistió en que las manifestaciones de dolor de su amiga poco tienen relación con comentarios en redes o rumores, si no en la historia compartida durante siete años de matrimonio con B King.

Entre sus palabras, García pidió comprensión y respeto al proceso: “Es su dolor, hay que dejarla vivir”. Su intervención sirvió de contención frente a la presión mediática y los juicios públicos.