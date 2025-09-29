Gobernadora del Tolima, que ha criticado al Gobierno Petro, no estará presente durante la visita del presidente a Ibagué: esta es la razón

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, aseguró que tendrá una agenda pública en Chaparral, lo que le impedirá su presencia en la capital tolimense ante la visita presidencial - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @ROCHIGALEANO/X

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, se refirió a la visita oficial que realizará el presidente Gustavo Petro en Ibagué, que se desarrollará el viernes 3 de octubre de 2025.

En su cuenta de X, la mandataria departamental recalcó la presencia del jefe de Estado en la capital tolimense, pero sostuvo que no estará presente durante sus actos públicos, asegurando que para la fecha mencionada cumplirá su agenda en el municipio de Chaparral para atender las necesidades de esa población.

“Tengo ya una agenda programada para el próximo viernes 3 de octubre en el municipio de Chaparral, donde haré seguimiento a históricos proyectos de inversión en infraestructura y en el sector Social que se están ejecutando por más de 100 mil millones de pesos”, explicó la gobernadora en sus redes sociales.

Además, agregó que en su visita al municipio tolimense “informaré inversiones adicionales para sectores rurales del municipio, como El Davis y La Marina”, pero no descarta que se realice una actividad institucional que requiera un encuentro formal con el presidente Petro.

“De ser convocada a alguna actividad INSTITUCIONAL especial, estamos prestos, así como a intercambiar opiniones y concretar acciones en la misma Gobernación, si así lo considera el presidente. Bienvenido siempre a mi despacho y a mi tierra bella”, escribió.

Frente a la visita presidencial en la capital tolimense, Matiz anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para garantizar los requerimientos necesarios para las actividades del mandatario en la capital colombiana.

“Informan que el presidente Gustavo Petro estará en el Tolima el próximo viernes, 3 de octubre. Bienvenido a la tierra firme de Manuel Murillo Toro, Darío Echandía, José María Melo y Alfonso López Pumarejo. He instruido la instalación de un Consejo de Seguridad especial, un Puesto de Mando Unificado (PMU) y toda la articulación con el Gobierno Nacional para garantizar el desarrollo de su actividad en Ibagué”, manifestó.