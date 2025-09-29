Colombia

Mamá de B King rechazó señalamientos tras su asesinato en México y denunció campaña difamatoria: “Intentan ensuciar su memoria con mentiras”

La encargada de alertar sobre el tema fue la mamá del artista, que compartió una publicación en sus redes sociales sin señalar a los involucrados

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
Los cuerpos se hallaron el
Los cuerpos se hallaron el 17 de septiembre, un día después de que se reportó su desaparición, pero solo hasta el lunes 22 de septiembre se confirmó que pertenecían a los dos artistas colombianos que estaban de gira por México - crédito @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

La noticia del asesinato de B King en México ha causado conmoción en la industria musical y entre sus seguidores en Colombia.

El hallazgo de su cuerpo junto al de Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clownn, en Cocotitlán, Estado de México, el 22 de septiembre de 2025, marcó el inicio de fuertes reacciones en ambas naciones.

El cantante de reguetón y DJ, cuyo nombre real era Bayron Sánchez Salazar, fue visto por última vez en un gimnasio de la colonia Polanco, en Ciudad de México, el 16 de septiembre, antes de que los culpables le arrebataran su vida.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Stefania reveló que reconocieron el
Stefania reveló que reconocieron el cadáver de su hermano gracias a sus tatuajes (Créditos: Instagram/Stefania Agudelo)

De acuerdo con información recogida por diferentes medios de comunicación, autoridades mexicanas y el gobierno colombiano establecieron comunicación directa para esclarecer los hechos.

Las primeras pesquisas quedaron a cargo de la Fiscalía General de la República de México (FGR), bajo seguimiento de la Cancillería de ambos países.

Para las familias, las dudas y el dolor han sido agravados por la circulación de rumores alrededor del artista asesinado. En medio de una oleada de especulaciones mediáticas, la familia de B King compartió una declaración pública a través de redes sociales.

En sus palabras, la madre del artista expresó: “Mi hijo fue un soñador, un artista, un joven con ilusiones y metas claras. Su voz era su arma y la música su camino. Hoy intentan ensuciar su memoria con mentiras y distorsiones, pero la verdad siempre brilla más fuerte que la envidia y la maldad”, expuso inicialmente la mujer en un mensaje replicado en redes.

La madre del cantante alzó
La madre del cantante alzó la voz porque están tratando de manchar el nombre de B King con acusaciones que para ella son falsas - crédito @superlike_rcn/IG

A continuación, agregó que a su hijo le arrebataron la vida no por lo que se ha dicho sobre cercanía con grupos dedicados al narcotráfico, sino porque “su talento incomodaba a quienes no soportaban verlo crecer. Su legado es su música, su pasión y el amor que sembró en quienes lo conocimos de verdad. Vida eterna”.

Esta declaración cobró relevancia ante la difusión de versiones que vinculan a B King con actividades ilícitas, atribución que la familia rechaza de manera enfática. “Hoy intentan ensuciar su memoria con mentiras y distorsiones”, concluyó la madre del artista, según los mensajes que ha replicado la familia.

La hermana de B King, Stefanía Agudelo, señaló en redes sociales la existencia de “amenazas” previas, afirmando que la familia ya había manifestado inquietudes en torno a la seguridad del artista antes de su desaparición. “Las amenazas no se pueden ignorar”, escribió en una historia de su cuenta oficial.

Hermana de B King dejó
Hermana de B King dejó mensaje sobre las amenazas al cantante - crédito @sinpelosenlalengua/IG

Quién hizo el reconocimiento del cuerpo

La desaparición de B King ocurrió el 16 de septiembre y el 17 del mismo mes, de acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue encontrado en una de las carreteras del Estado de México.

Pero no fue hasta el 22 de septiembre que los restos fueron identificados por la familia; sin embargo, existía la duda sobre quién había hecho el reconocimiento del cuerpo que, de acuerdo con declaraciones de la hermana de B King, ella no fue capaz.

El procedimiento de reconocimiento del
El procedimiento de reconocimiento del cuerpo por parte de familiares de Bayron Sánchez, y otros análisis forenses, confirmaron que el cuerpo correspondía al cantante colombiano - crédito X

“Mi mamá lo reconoció, yo no fui capaz. Fue a través de los tatuajes”, contó en el programa, subrayando la dificultad emocional que enfrentó en ese momento en medio de una conversación con el programa Siéntese quien pueda, de Univisión.

La hermana del artista también compartió el impacto emocional que le produjo la noticia y el proceso posterior. Este macabro hecho cambió por completo la historia y la vida de la familia del joven cantante.

“Tenía mucho dolor, mucha rabia y estaba buscando culpables, porque a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza en ese momento. Mi hermano no merecía morir así, no lo acepto de verdad”, expresó.

Temas Relacionados

B KingMamá de B KingStefanía AgudeloCrimen de B KingExesposo de Marcela ReyesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Pareja se comprometió “a las carreras” en la media maratón de Palmira

Al llegar a la meta una pareja de participantes decidió sellar su logro con un nuevo compromiso

Pareja se comprometió “a las

El ministro de Justicia se fue en contra del presidente de la Corte Constitucional: “Renuncie a su cargo de magistrado y hágase elegir popularmente”

Eduardo Montealegre arremetió contra Jorge Enrique Ibáñez Najar, a quien acusó de actuar con intereses políticos y le cuestionó su manejo del proceso judicial sobre la reforma pensional

El ministro de Justicia se

Restos de Mauricio Leal en riesgo por vencimiento de contrato en cementerio: esto se sabe

La expiración del contrato de arrendamiento en Jardines de Paz amenaza la permanencia de los cuerpos, mientras la familia busca alternativas legales para evitar el traslado ante la falta de recursos

Restos de Mauricio Leal en

Gustavo Bolívar reveló sus motivos políticos y éticos para ir en contra de Daniel Quintero: “Mi coherencia no la pierdo”

El exsenador y escritor conversó con Infobae Colombia, donde reiteró que su postura frente a la corrupción es firme; señaló que no está dispuesto a respaldar a una persona cuestionada judicialmente únicamente por cercanía política

Gustavo Bolívar reveló sus motivos

Ministerio del Deporte expuso las razones de la demora en la posesión de Óscar Figueroa en la cartera: “Ya está el proyecto de decreto”

El Ministerio del Deporte afirmó que la decisión sobre el nombramiento del medallista olímpico está sujeta a la formalización del trámite por parte de la Presidencia de la República

Ministerio del Deporte expuso las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Familia de B King rechaza

Familia de B King rechaza señalamientos tras su asesinato en México y denuncia campaña difamatoria

Shakira y Jennifer López felicitaron a Bad Bunny por su selección para el show de medio tiempo del ‘Super Bowl 2026’: “Aquí va mi gente latina”

Nataly Umaña confesó que su infidelidad en ‘La casa de los famosos’ fue una decisión consciente: “Lo hice a propósito”

Marcela Reyes habló sobre la muerte de B King y las supuestas amenazas que habría hecho en contra del artista: “Me hubiera denunciado”

Marcela Reyes tomó importante decisión tras el crimen de su exesposo B King en México: “Hoy decido empezar”

Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La selección Colombia está en el top 10 de las más valiosas de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: este es el ranking

Camila Osorio se quedó por fuera del WTA 1000 de Beijing por problemas físicos: que le pasó a la tenista colombiana

Jorman Campuzano, referente de Atlético Nacional, explicó foto con la camiseta de Millonarios: “Uno no piensa”

Los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja fueron silbados por la hinchada de River tras la eliminación de la Copa Libertadores