Mamá de B King rechazó señalamientos tras su asesinato en México y denunció campaña difamatoria: “Intentan ensuciar su memoria con mentiras”

Los cuerpos se hallaron el 17 de septiembre, un día después de que se reportó su desaparición, pero solo hasta el lunes 22 de septiembre se confirmó que pertenecían a los dos artistas colombianos que estaban de gira por México

La noticia del asesinato de B King en México ha causado conmoción en la industria musical y entre sus seguidores en Colombia.

El hallazgo de su cuerpo junto al de Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clownn, en Cocotitlán, Estado de México, el 22 de septiembre de 2025, marcó el inicio de fuertes reacciones en ambas naciones.

El cantante de reguetón y DJ, cuyo nombre real era Bayron Sánchez Salazar, fue visto por última vez en un gimnasio de la colonia Polanco, en Ciudad de México, el 16 de septiembre, antes de que los culpables le arrebataran su vida.

Stefania reveló que reconocieron el cadáver de su hermano gracias a sus tatuajes (Créditos: Instagram/Stefania Agudelo)

De acuerdo con información recogida por diferentes medios de comunicación, autoridades mexicanas y el gobierno colombiano establecieron comunicación directa para esclarecer los hechos.

Las primeras pesquisas quedaron a cargo de la Fiscalía General de la República de México (FGR), bajo seguimiento de la Cancillería de ambos países.

Para las familias, las dudas y el dolor han sido agravados por la circulación de rumores alrededor del artista asesinado. En medio de una oleada de especulaciones mediáticas, la familia de B King compartió una declaración pública a través de redes sociales.

En sus palabras, la madre del artista expresó: “Mi hijo fue un soñador, un artista, un joven con ilusiones y metas claras. Su voz era su arma y la música su camino. Hoy intentan ensuciar su memoria con mentiras y distorsiones, pero la verdad siempre brilla más fuerte que la envidia y la maldad”, expuso inicialmente la mujer en un mensaje replicado en redes.

La madre del cantante alzó la voz porque están tratando de manchar el nombre de B King con acusaciones que para ella son falsas - crédito @superlike_rcn/IG

A continuación, agregó que a su hijo le arrebataron la vida no por lo que se ha dicho sobre cercanía con grupos dedicados al narcotráfico, sino porque “su talento incomodaba a quienes no soportaban verlo crecer. Su legado es su música, su pasión y el amor que sembró en quienes lo conocimos de verdad. Vida eterna”.

Esta declaración cobró relevancia ante la difusión de versiones que vinculan a B King con actividades ilícitas, atribución que la familia rechaza de manera enfática. “Hoy intentan ensuciar su memoria con mentiras y distorsiones”, concluyó la madre del artista, según los mensajes que ha replicado la familia.

La hermana de B King, Stefanía Agudelo, señaló en redes sociales la existencia de “amenazas” previas, afirmando que la familia ya había manifestado inquietudes en torno a la seguridad del artista antes de su desaparición. “Las amenazas no se pueden ignorar”, escribió en una historia de su cuenta oficial.

Hermana de B King dejó mensaje sobre las amenazas al cantante - crédito @sinpelosenlalengua/IG

Quién hizo el reconocimiento del cuerpo

La desaparición de B King ocurrió el 16 de septiembre y el 17 del mismo mes, de acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue encontrado en una de las carreteras del Estado de México.

Pero no fue hasta el 22 de septiembre que los restos fueron identificados por la familia; sin embargo, existía la duda sobre quién había hecho el reconocimiento del cuerpo que, de acuerdo con declaraciones de la hermana de B King, ella no fue capaz.

El procedimiento de reconocimiento del cuerpo por parte de familiares de Bayron Sánchez, y otros análisis forenses, confirmaron que el cuerpo correspondía al cantante colombiano - crédito X

“Mi mamá lo reconoció, yo no fui capaz. Fue a través de los tatuajes”, contó en el programa, subrayando la dificultad emocional que enfrentó en ese momento en medio de una conversación con el programa Siéntese quien pueda, de Univisión.

La hermana del artista también compartió el impacto emocional que le produjo la noticia y el proceso posterior. Este macabro hecho cambió por completo la historia y la vida de la familia del joven cantante.

“Tenía mucho dolor, mucha rabia y estaba buscando culpables, porque a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza en ese momento. Mi hermano no merecía morir así, no lo acepto de verdad”, expresó.