Cortes de luz en Bogotá: 15 barrios y 6 municipios de Cundinamarca afectados este lunes 29 de septiembre

Barrios de Bogotá y Cundinamarca experimentan cortes programados de energía mientras se desarrollan trabajos preventivos por parte de Enel Colombia. - crédito Infobae/Jovani Pérez

Este lunes 29 de septiembre de 2025, hay cortes de luz en Bogotá, Cajicá, Chía, Cota, Mosquera, Soacha y Tocancipá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.

A continuación la lista de los barrios de Bogotá con cortes de luz este lunes 29 de septiembre de 2025

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

<b>Localidad de Bosa</b>

Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Calle 62 sur a calle 64 sur entre carrera 105 a carrera 107. Barrio Cañaveralejo.

Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Calle 71 sur a calle 73 sur entre carrera 103 a carrera 105. Barrio Ciudadela El Recreo.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 92 a carrera 94 entre calle 53 sur a calle 55 sur. Barrio el Corzo.

<b>Localidad de Chapinero</b>

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. carrera 12 a carrera 14 entre calle 75 a calle 77. Barrio Lago Gaitán.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. carrera 12 a carrera 14 entre calle 39 a calle 43. Barrio Sucre.

<b>Localidad de Engativá</b>

Desde las 8:30 a. m. hasta las 3:00 p. m. Carrera 118 a carrera 120 entre calle 76 a calle 78. Barrio El Dorado Industrial.

Personal autorizado de Enel Colombia ejecuta labores para mejorar la infraestructura eléctrica en distintas localidades, afectando el suministro durante algunas horas del día. - crédito ENEL-CODENSA

<b>Localidad de Fontibón</b>

Desde las 9:15 a. m. hasta las 1:00 p. m. Calle 16 a calle 18 entre carrera 136 a carrera 138. Barrio El Charco.

<b>Localidad de Kennedy</b>

Desde las 6:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. Calle 11 a calle 13 entre carrera 70 a carrera 72. Barrio Cooperativa de Sub-oficiales.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Carrera 85 a carrera 87 entre calle 34 sur a calle 38 sur. Barrio Patio Bonito II.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Calle 39 sur a calle 41 sur entre carrera 71 a carrera 73. Barrio Timiza A.

<b>Localidad de San Cristóbal</b>

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 40 sur a calle 42 sur entre carrera 13 este a carrera 15 este. Barrio Altos del Zipa.

<b>Localidad de Teusaquillo</b>

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. Calle 25 a calle 29 entre carrera 18 a carrera 25. Barrio Estrella

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. Calle 33 a calle 36 entre carrera 20 a carrera 25. Barrio La Soledad

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. Calle 27 a calle 36 entre carrera 17 a carrera 24. Barrio Teusaquillo.

Las labores de mantenimiento buscan optimizar el servicio de energía, ocasionando la suspensión temporal en zonas específicas de la capital y municipios aledaños. - crédito Imagen ilustrativa Infobae)

<b>Localidad de Usme</b>

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 111 sur a calle 113 sur entre carrera 2 este a carrera 4 este. Barrio Villa Israel.

Municipios de Cundinamarca con cortes de luz este lunes 29 de septiembre de 2025

<b>Cajicá</b>

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:50 p. m. Carrera 3 a carrera 7 entre calle 0 a calle 6. Municipio de Cajicá.

<b>Chía</b>

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. Carrera 8 a carrera 11 entre calle 11 a calle 15. Municipio de Chía.

<b>Cota</b>

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Vuelta Grande.

<b>Mosquera</b>

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Balsillas.

<b>Soacha</b>

Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Vereda Chacua.

<b>Tocancipá</b>

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Sector Tibitoc.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda La Fuente.

Equipos técnicos realizan mantenimiento en redes eléctricas, generando interrupciones temporales del servicio en varios sectores de Bogotá y municipios cercanos. - crédito Pixabay

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.