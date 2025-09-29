Colombia

Corte Suprema se fue contra la Corte Constitucional por ‘meterse’ en caso de exsecretario de Álvaro Uribe, condenado por ‘Yidispolítica’: “Una afrenta”

El máximo tribunal penal rechaza la intervención de instituciones privadas y académicas en la revisión de la condena a Bernardo Moreno, porque podría debilitar la autoridad de los jueces y sentar un precedente preocupante

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Bernardo Moreno era el hombre
Bernardo Moreno era el hombre de confianza de Uribe entre el 2002 y el 2010 - crédito Colprensa

Una carta de ocho páginas enviada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a la Corte Constitucional ha generado una fuerte controversia en el ámbito judicial colombiano.

El documento, dirigido al magistrado Juan Carlos Cortés, expresó un desacuerdo tajante con la forma en que la Corte Constitucional tramitó la tutela judicial presentada por Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, condenado por el caso de la Yidispolítica y las interceptaciones ilegales del extinto DAS.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Corte Suprema advirtió que las recientes decisiones de la Corte Constitucional, en particular la solicitud de conceptos a instituciones privadas y académicas sobre teorías penales aplicadas en la condena, representan una amenaza directa a la autonomía judicial y a la seguridad jurídica.

En el centro de la misiva, la Sala Penal expuso su preocupación por la orden del magistrado Cortés de recabar opiniones de entidades como el Colegio de Abogados Penalistas y universidades sobre los fundamentos jurídicos que sustentaron la condena de Moreno.

Para los magistrados, esta medida implica que la sentencia del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria quedaría sujeta al escrutinio de expertos particulares, lo que, a su juicio, desborda el marco de la tutela contra providencias judiciales y pone en riesgo la independencia de los jueces.

“Ello supondrá que la decisión judicial atacada, del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, será objeto de escrutinio, no estrictamente a la luz de la doctrina de la tutela contra providencias judiciales, sino de criterios de expertos particulares. Lo anterior no solo es indeseable en un Estado de derecho, sino que puede comportar afectaciones sensibles a la autonomía judicial y a la seguridad jurídica”, advirtió la Sala Penal en su comunicación.

La controversia se originó tras la admisión de la tutela presentada por Bernardo Moreno, que busca revocar la sentencia que le impuso más de cinco años de prisión domiciliaria.

Moreno argumenta que la Corte Suprema vulneró sus derechos fundamentales al interpretar de manera “novedosa” la figura del delito continuado y al rechazar la prescripción de la acción penal, pese a sus reiteradas solicitudes.

En su recurso, el exfuncionario sostiene que la decisión judicial desconoció garantías esenciales como el debido proceso, la favorabilidad, la libertad y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Al admitir la tutela, la Corte Constitucional, bajo la ponencia del magistrado Cortés, ordenó a la Relatoría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema remitir varias sentencias relacionadas con el aumento punitivo por delito continuado, así como el expediente penal completo.

Además, invitó al Observatorio de Criminología de la Universidad Nacional y a expertos en derecho penal para que emitieran conceptos técnicos sobre la figura jurídica en cuestión.

Para la Corte Suprema, estas decisiones constituyen un “desacierto probatorio” y podrían tener un impacto negativo en la doctrina de la tutela contra providencias judiciales. Los magistrados recalcaron que la tutela debe limitarse a examinar posibles afectaciones de derechos fundamentales y no convertirse en un escenario para la construcción de nueva jurisprudencia ni para someter a validación los criterios de los jueces penales.

El trasfondo del caso de Bernardo Moreno se remonta a su condena por la llamada Yidispolítica, un escándalo que involucró la manipulación del voto de la congresista Yidis Medina para favorecer reformas impulsadas por el gobierno de Álvaro Uribe.

Tras la sentencia, Moreno recurrió a la tutela alegando que la interpretación del delito continuado utilizada por la Corte Suprema era inédita y le resultó lesiva. El magistrado Cortés, al admitir el recurso, consideró necesario recabar información adicional y opiniones técnicas para evaluar la posible vulneración de derechos fundamentales.

La Sala Penal de la Corte Suprema, en su carta, insistió en que la revisión de sentencias judiciales mediante tutela no debe abrir la puerta a que agentes externos validen o califiquen las decisiones de los jueces.

“Pervertir ese orden... significa desconocer toda esa estructura constitucional, comporta una afrenta a la independencia de la Corte en sus decisiones y a su dignidad y jerarquía”, subrayaron los magistrados.

Además, advirtieron que este tipo de actuaciones sientan un precedente grave y preocupante para futuros casos, pues podrían debilitar la autonomía e independencia judicial.

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de recolección de pruebas y conceptos solicitados por la Corte Constitucional, mientras la Sala Penal de la Corte Suprema mantiene su postura crítica y alerta sobre las posibles consecuencias institucionales de este trámite.

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaCorte ConstitucionalBernardo MorenoTutela judicialIndependencia judicialYidispolíticaExsecretario Álvaro Uribe VélezColombia-noticias

Más Noticias

Marcela Reyes habló sobre la muerte de B King y las supuestas amenazas en contra del artista: “La gente se quedó con ese desafortunado momento”

La artista sostiene que nunca intimidó al fallecido músico, expresa su dolor ante lo sucedido y señala que desde el crimen tanto ella como su hijo han recibido amenazas

Marcela Reyes habló sobre la

Euro: cotización de apertura hoy 29 de septiembre en Colombia

En este primer día de la semana la atención en Europa se centró en los indicadores de inflación y empleo

Euro: cotización de apertura hoy

Habitante de calle se subió a articulado de Transmilenio con un maletín de obras

La particular escena ha causado gracia e indignación entre quienes han visto el clip en redes

Habitante de calle se subió

Gustavo Bolívar volvió a lanzar pullas contra Daniel Quintero y explicó por qué la consulta del 26 de octubre no es de izquierda: “No confundan”

El exsenador y escritor aseguró que con la llegada del exalcalde de Medellín al Pacto Histórico se “dinamitó el proceso de unidad que teníamos”

Gustavo Bolívar volvió a lanzar

Gobernadora del Tolima, que ha criticado al Gobierno Petro, no estará presente durante la visita del presidente a Ibagué: esta es la razón

Adriana Magali Matiz advirtió que cumplirá una agenda pública en Chaparral, pero no descarta cualquier actividad institucional que requiera un encuentro con el mandatario colombiano

Gobernadora del Tolima, que ha
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes habló sobre la

Marcela Reyes habló sobre la muerte de B King y las supuestas amenazas en contra del artista: “La gente se quedó con ese desafortunado momento”

Marcela Reyes tomó importante decisión tras el crimen de su exesposo B King en México: “Hoy decido empezar”

Una pasarela por niveles en ‘Miss Universe Colombia 2025′ puso a prueba a las candidatas antes de la coronación

Marcela Reyes reveló cómo afronta la muerte de B King y quién es el hombre que la ha apoyado: “Es necesario recibir un abrazo”

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Jorman Campuzano, referente de Atlético Nacional, se refirió a su foto con la camiseta de Millonarios: “uno de niño no piensa”

Los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja fueron silbados por la hinchada de River tras la eliminación de la Copa Libertadores

Envigado con un pie en la B y el Deportivo Cali sigue en riesgo: así quedó la tabla del descenso tras la fecha 13 en la Liga BetPlay

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: goleada de Santa Fe a La Equidad mueve los ocho