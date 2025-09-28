Colombia

María José Pizarro respaldó a Gustavo Petro tras discurso sobre Palestina en Nueva York: “Estamos del lado correcto de la historia”

La senadora del Pacto Histórico respaldó la postura del presidente y consideró que sus palabras representan una muestra clara de responsabilidad frente a la humanidad y frente al curso de los acontecimientos históricos

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

María José Pizarro defendió las
María José Pizarro defendió las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Palestina - crédito Hugo Sierra/Presidencia - Prensa María José Pizarro

En medio de la tormenta diplomática desatada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro Urrego durante su visita a Nueva York (Estados Unidos), la senadora María José Pizarro alzó su voz para expresar un respaldo directo y contundente al mandatario colombiano.

Mientras la atención mundial se centraba en el presidente Petro por su intervención en las calles de la ciudad estadounidense, donde se manifestó en favor de Palestina, Pizarro decidió responder públicamente a la controversia. Su afirmación, cargada de significado político y emocional, se convirtió en una de las frases más compartidas del día: “Si muere Gaza, se acaba la humanidad”.

“Estamos del lado correcto de la historia”: Pizarro tras discurso de Petro en Nueva York

La senadora hizo eco de una publicación del presidente en la red social X, donde Petro escribió: “No temas cuando dices la verdad”, frase que muchos usuarios interpretaron como una forma de justificar su comportamiento reciente en territorio estadounidense.

Tras sus polémicas declaraciones en
Tras sus polémicas declaraciones en Nueva York, el presidente Petro usó sus redes sociales para defender su postura - crédito @petrogustavo/X

A este mensaje, Pizarro contestó de forma directa: “Estamos del lado correcto de la historia, presidente Gustavo Petro. Que su voz resuene en todos los rincones del mundo, representando a Colombia contra el genocidio y en defensa de una Palestina libre”.

Las palabras de Pizarro no fueron una simple reacción emocional, puesto que su intervención en la red social se presentó como una reafirmación del proyecto político del Pacto Histórico, movimiento al que ambos pertenecen, y una señal de respaldo en momentos en que el mandatario se enfrenta a cuestionamientos desde varios frentes.

Este respaldo llegó en un momento especialmente delicado, pues la intervención de Petro en Nueva York —realizada junto al músico británico Roger Waters, conocido por su activismo político— provocó reacciones inmediatas. Desde medios de comunicación hasta voceros diplomáticos, las críticas no tardaron en surgir; de hecho, la embajada estadounidense incluso consideró tomar medidas como la cancelación de la visa del presidente.

María José Pizarro expresó un
María José Pizarro expresó un respaldo firme al presidente Gustavo Petro tras su participación en una manifestación en Nueva York - crédito @PizarroMariaJo/X

La senadora se pronunció frente a la guerra que estalló en Medio Oriente luego del ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 por el grupo Hamas contra el pueblo de Israel. Desde ese momento, el enfrentamiento entre ambas partes cobró miles de vidas y generó una división a nivel internacional, donde distintos países tomaron posición a favor o en contra de alguna de las dos naciones involucradas.

Petro salió en defensa del pueblo palestino

María José Pizarro expresó su respaldo al presidente Gustavo Petro luego de sus polémicas declaraciones en Nueva York, donde defendió la causa palestina y propuso conformar un ejército internacional con soldados voluntarios para intervenir en Gaza.

Durante su intervención en una manifestación en las calles neoyorquinas, Petro afirmó: “Las naciones del mundo, entonces, aportarán hombres y mujeres, entrenados y armados para configurar ese gran ejército”. Más adelante, añadió: “Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy”.

Gustavo Petro estuvo junto a
Gustavo Petro estuvo junto a Roger Waters hablando a favor de Palestina en Nueva York - crédito Hugo Sierra/Presidencia

El presidente señaló: “Yo mismo me arrodillé, como cristiano, ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en Europa luchando contra Adolf Hitler. Y hoy pasa lo mismo, y la humanidad tiene que alzarse”.

El presidente adoptó un tono enérgico al exigir la defensa de quienes están perdiendo la vida a causa del conflicto. Sin ocultar su firme respaldo al pueblo palestino, dejó ver que ese compromiso es lo que lo impulsa a mantenerse en pie de lucha. Sus palabras recordaron, incluso, su pasado como combatiente en el M-19.

Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy”, afirmó con determinación el mandatario colombiano frente a los manifestantes, al tiempo que alzaba una kufiya —el tradicional pañuelo palestino—.

