Colombia

María Fernanda Cabal afirmó que el próximo gobierno debe eliminar el Ministerio de la Igualdad: “¿Dónde están las obras?"

La senadora y precandidata presidencial sumó a su publicación una crítica dirigida a Juan Carlos Florián, titular de ese ministerio

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
María Fernanda Cabal, senadora y
María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático - crédito Colprensa

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal aseguró que el próximo gobierno debe eliminar el Ministerio de la Igualdad, creado en la administración de Gustavo Petro.

“Primera tarea el 7 de agosto de 2026. Eliminar el Ministerio de la Igualdad”, aseguró Cabal desde su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista opositora acompañó su publicación con una crítica directa a Juan Carlos Florián, jefe de esa cartera.

Juan Carlos Florián, ministro de
Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad - crédito @juanflorians/Instagram

Según María Fernanda Cabal, el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián puede “identificarse como le venga en gana”, pero pidió que se concentre en trabajar por todos los colombianos

Este personaje puede identificarse como le venga en gana. Pero ese salario que gana como ministro es para que trabaje por los colombianos, no para que haga alarde de su condición que a nadie debe importar”, aseveró la precandidata presidencial.

La publicación de Cabal culminó con la pregunta “¿Dónde están las obras del Ministerio de la “igualdad”?“.

María Fernanda Cabal cuestionó al
María Fernanda Cabal cuestionó al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora Cabal ya había cuestionado a Juan Carlos Florián. La precandidata le reprochó al presidente Gustavo Petro haber priorizado nombramientos como el de Florián por encima de personas que, a su juicio, estarían mejor preparadas y capacitadas para dicho cargo público.

“El desgobierno de Petro donde el mérito es no tener mérito. ¡Simple! ¿Dónde quedó la convocatoria a doctores para que fueran parte de este gobierno?“, escribió la parlamentaria en su cuenta de X.

Futuro del Ministerio de la Igualdad

En 2024, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley 2281 de 2023, que había dado origen al Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia.

Esta decisión se basó en irregularidades en el procedimiento legislativo, especialmente por la ausencia de un análisis de impacto fiscal, obligación establecida en la Ley 819 de 2003. El análisis requerido debía evaluar detalladamente las implicaciones económicas de la creación del nuevo ministerio, con el fin de asegurar un manejo responsable de las finanzas públicas.

Con el fallo, los magistrados resolvieron diferir los efectos de la decisión por dos legislaturas, es decir, la norma dejará de estar vigente al concluir la legislatura 2025-2026. De esta manera, el sector administrativo de Igualdad y Equidad, así como el ministerio, serán suprimidos al finalizar ese periodo. Hasta entonces, las acciones desarrolladas y las obligaciones adquiridas bajo la Ley podrán ejecutarse con normalidad.

La Corte Constitucional encontró falta
La Corte Constitucional encontró falta de análisis fiscal en la Ley 2281 durante el proceso legislativo - crédito Luisa González/Reuters

Según lo expuesto en la sentencia, el Congreso de la República no cumplió con el deber de presentar un estudio fiscal completo durante el trámite legislativo de la ley. La Corte consideró que este incumplimiento constituye un vicio esencial que no puede ser subsanado. La sentencia insiste en la importancia de este análisis para mantener la estabilidad macroeconómica y garantizar transparencia en la aprobación de cualquier iniciativa que involucre gasto público.

El proceso legislativo también enfrentó críticas por presuntos problemas en el quórum y la votación durante el primer debate. Sin embargo, la revisión del tribunal concluyó que las reglas de votación no se vulneraron, ya que sólo posteriormente hubo una solicitud formal para efectuar una votación nominal.

Además, la Corte destacó que el Ministerio de Hacienda se limitó a presentar una tabla con los costos generales de personal de todos los ministerios para el año 2023, sin precisar el impacto financiero específico del Ministerio de Igualdad ni identificar recursos de financiación. Este hecho refuerza la falta de cumplimiento del requisito señalado en el artículo 7 de la Ley 819.

Así las cosas, el Congreso de Colombia decidirá el futuro del Ministerio de la Igualdad en medio de escándalos, así como la ejecución de presupuesto, que no es favorable.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalMinisterio de la IgualdadCentro DemocráticoForo de precandidatosPrecandidatos Centro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

Judicializan a un profesor de artes acusado de abuso sexual contra dos estudiantes en Boyacá

Este hombre habría aprovechado su posición de autoridad y de cercanía con la familia de las víctimas para realizar actos de índole sexual

Judicializan a un profesor de

Mujer de 78 años falleció tras ser impactada por un rayo en zona rural de San Gil, Santander

La víctima regresaba de la casa de una familiar, cerca de su lugar de residencia, cuando se registró el accidente que la tuvo algunos días bajo el cuidado de especialistas

Mujer de 78 años falleció

Salario mínimo de 2026: ministro del Trabajo dio mala noticia para quienes esperan un gran aumento porque cifra “no existe”

La negociación enfrenta posturas divergentes y expectativas de un ajuste que podría superar la inflación, en medio de lo que puede ser el impacto a nivel nacional para trabajadores y empresas

Salario mínimo de 2026: ministro

A recoger agua: varias localidades de Bogotá y cuatro municipios de Cundinamarca no tendrán servicios por cerca de 27 horas

La ejecución de empalmes, cambios de hidrantes y mantenimiento en la red de acueducto dejará a miles de hogares sin servicio durante varias horas en diferentes sectores de la ciudad y alrededores

A recoger agua: varias localidades

Líderes de Los Costeños y Los Pepes fueron trasladados a la cárcel La Picota: tendrán una reunión privada con delegados la DNI

Tanto Digno Palomino como José Eliécer Díaz fueron remitidos al centro de detención en Bogotá el sábado 27 de septiembre de 2025

Líderes de Los Costeños y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón volvió a renunciar

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

Nueva tutela de Epa Colombia: así busca la libertad tras su pacto con TransMilenio

La inesperada estrategia de Yina Calderón: así sacrificó su amistad con Karina García por los números en el ‘reality’

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Shakira sorprendió al mundo al presentarse en el Global Citizen 2025 en Nueva York: “Estoy feliz de estar aquí”

Deportes

Así se jugará la Copa

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”

Entradas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden ser adquiridas antes del sorteo: así puede comprarlas

Colombia vs. Arabia Saudita: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Juan Carlos Osorio estuvo en el Atanasio viendo Nacional vs. Millonarios y los hinchas pidieron su regreso