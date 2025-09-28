Colombia

Gustavo Petro se ‘comparó’ con el que habría sido el único presidente indígena en Colombia, tras polémica por convocatoria para apoyar a Gaza

Con una publicación en las redes sociales, el jefe de Estado expresó su admiración al general y lo utilizó de ejemplo para justificar la lucha que ha emprendido en favor del pueblo palestino, incluso, ofreciéndose como voluntario para ir a pelear en el conflicto con Israel

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se comparó con José María Melo para seguir en defensa de la causa palestina - crédito Juan Cano/Presidencia - suministrada a Infobae Colombia

Con una llamativa comparación en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, justificó el domingo 28 de septiembre de 2025 su decidido apoyo a la causa Palestina, en el conflicto con Israel, del que ha tomado parte al señalar al primer ministro Benjamin Netanyahu como genocida. Y por protagonizar una serie de llamados que le han valido, incluso, el perder la visa estadounidense.

Petro, que en sus redes sociales promocionó un documental del sistema público de medios Rtvc, expresó –de forma indirecta– los argumentos que lo han llevado a apoyar una lucha internacional, como en este caso la que se libra a nivel global, pese a que el gobierno israelí también ha defendido su accionar. Así buscó hacer una mención de los motivos que impulsan su agenda fuera de las fronteras nacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Revivir la historia. Colombia siempre fue un país libertario, revolucionario. No es cierto que nuestra sociedad es goda, es progresista desde el mismo momento de fundación de la República. Aquí la historia del general Melo, último General del ejército Libertador y único presidente de la historia del país indígena. Fusilado en Chiapas por ser un revolucionario latinoamericano”, afirmó el primer mandatario.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro destacó la trayectoria del general tolimense José María Melo - crédito @petrogustavo/X

De hecho, en la pieza publicitaria del trabajo audiovisual, se le menciona como el “último general de Bolívar, presidente de los pobres y héroe continental”, calificativos que, según se podría ver, le gustarían también a Petro, si se hablara de su legado a falta de 313 días para que culmine su Gobierno: que, según la prensa, la oposición e, incluso la visión internacional, no ha cumplido las expectativas.

¿Quién era José María Melo y por qué Petro se quiere comparar con él?

De acuerdo con registros bibliográficos, el general Melo fue un militar y político conocido por su papel en la historia nacional durante la primera mitad del siglo XIX. Nació en Chaparral (Tolima) en 1800 y se integró al ejército en su juventud, al participar en las luchas por la independencia del país contra el dominio español, en las que se destacó por sus orígenes indígenas y al haber alcanzado altos rangos.

El expresidente mexicano Andrés Manuel
El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también se refirió a la ejecución del alto oficial José María Melo, el 1 de junio de 1860 - crédito montaje Infobae Colombia (Gobierno federal - Colección Museo Nacional, Bogotá-Villegas Editores)

Durante su carrera, Melo apoyó causas liberales y estuvo vinculado a corrientes políticas que abogaban por reformas sociales y derechos para sectores marginados. Y en 1854, tras liderar un golpe de Estado, tomó el poder en Bogotá y se proclamó presidente de la República de la Nueva Granada, cargo que ocupó por un corto periodo; debido a la oposición de sectores conservadores y liberales.

Tras varios meses en el poder, fue depuesto, debido a que impulsó medidas favorables a los artesanos y buscó reformas sociales, que –al parecer– perjudicaban los intereses de comerciantes y terratenientes, lo que contribuyó a aislarlo aún más de los grupos denominados hegemónicos. El mismo cargo que había asumido tras la destitución del general José María Obando.

Gustavo Petro continúa defendiendo la
Gustavo Petro continúa defendiendo la causa de Palestina, como se vio en un evento en Nueva York - crédito Bing Guan/REUTERS

Tras su derrocamiento, Melo vivió en el exilio y llevó a cabo actividades militares en México, mientras que su fallecimiento se registró en suelo norteamericano en 1860. Pese a que se le recuerda por su lucha contra la discriminación social, su apoyo a los artesanos y obreros, y su defensa de reformas progresistas; es conocido por sectores tradicionales como golpista de la república.

De hecho, se le acusa -de acuerdo con el reporte de la biblioteca digital del Banco de la República- de haber tenido responsabilidad en la muerte en 1854 del cabo Pedro Ramón Quiroz, aunque antes de morir, como se lee en su declaración, el oficial lo exculpó de ocasionarle el deceso. Tal y como dice Petro, se dijo que Melo fue fusilado, por su apoyo a la causa del recordado Benito Juárez.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno nacionalGobierno PetroJosé María MeloPetro PalestinaPetro GazaConflicto Israel y PalestinaColombia-Noticias

Más Noticias

Golpe a la minería ilegal en Antioquia: autoridades destruyeron maquinaria avaluada en $10.700 millones

Un operativo coordinado entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional permitió la destrucción de excavadoras y motores empleados en la extracción ilegal de oro, afectando las finanzas del Clan del Golfo y disidencias de las Farc en dos municipios

Golpe a la minería ilegal

Estos serán los partidos que harán parte del “Frente Amplio” de Roy Barreras: “Será la bancada más grande del próximo Congreso”

Un gran número de partidos, movimientos sociales y organizaciones sindicales se unieron al llamado del exembajador para llegar al Legislativo con una representación importante

Estos serán los partidos que

María José Pizarro respaldó a Gustavo Petro tras discurso sobre Palestina en Nueva York: “Estamos del lado correcto de la historia”

La senadora del Pacto Histórico respaldó la postura del presidente y consideró que sus palabras representan una muestra clara de responsabilidad frente a la humanidad y frente al curso de los acontecimientos históricos

María José Pizarro respaldó a

Hinchas del Tolima y del Medellín se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro en pleno partido

Al parecer, algunos de los seguidores del cuadro antioqueño, que permanecían camuflados en la tribuna occidental, comenzaron a provocar a los fanáticos locales, lo que desencadenó una fuerte pelea

Hinchas del Tolima y del

Medellín lanzó 55 cursos gratuitos en áreas digitales y creativas: así puede participar por alguno de los 3.500 cupos

La iniciativa educativa brinda acceso a programas innovadores en robótica, programación, marketing digital y más, dirigida a quienes residen en la capital antioqueña

Medellín lanzó 55 cursos gratuitos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano respondió a

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas por su separación de Juan David Tejada: “Si vieran lo que me está escribiendo”

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

Nueva tutela de Epa Colombia: así busca la libertad tras su pacto con TransMilenio

La inesperada estrategia de Yina Calderón: así sacrificó su amistad con Karina García por los números en el ‘reality’

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Deportes

Hinchas del Tolima y del

Hinchas del Tolima y del Medellín se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro en pleno partido

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”

Entradas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden ser adquiridas antes del sorteo: así puede comprarlas

Colombia vs. Arabia Saudita: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025