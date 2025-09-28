Esta es la razón por la que se habría cancelado el concierto de Kendrick Lamar

Desde las primeras horas de la tarde del 27 de septiembre de 2025, una multitud de seguidores del rap comenzó a congregarse en las inmediaciones del recinto Vive Claro - crédito Infobae Colombia

La noche que prometía convertirse en un hito para la cultura musical en Bogotá terminó en desilusión y malestar entre miles de asistentes al concierto de Kendrick Lamar.

Desde las primeras horas de la tarde del 27 de septiembre de 2025, una multitud de seguidores del rap comenzó a congregarse en las inmediaciones del recinto Vive Claro con la expectativa de presenciar el debut del influyente artista estadounidense en la capital colombiana.

La cita, que sería memorable por marcar la primera visita de Kendrick Lamar a la capital del territorio nacional, terminó abruptamente cuando los organizadores de la gira informaron la cancelación del evento, generando desconcierto entre los seguidores y fans del cantante norteamericano.

Los encargados de logística retiraron del escenario incluso a quienes ya se encontraban dentro, sin ofrecer explicaciones claras sobre la razón de la decisión - crédito Infobae Colombia

Infobae Colombia supo de primera mano que, al parecer, la razón por la que habría cancelado el concierto el rapero estadounidense, fue por cambios en el escenario con relación a la pirotecnia de último minuto y que no aprobaron los bomberos, según comentó uno de los encargados de la logística del evento.

Devolución del dinero

De acuerdo con el comunicado de Páramo el reembolso del dinero se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera TicketMaster utilizando el método de pago original, pero en caso de comprar a través de terceros se deben contactar directamente con ellos.

Además la organización concretó que habrá reprogramación, donde comunico lo siguiente: “Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”.

Además la organización concretó que habrá reprogramación - crédito @paramopresenta / IG

Cabe destacar, que cientos de seguidores reportaron, a través de redes sociales, que los encargados de logística retiraron del escenario incluso a quienes ya se encontraban dentro, sin ofrecer explicaciones claras sobre la razón de la decisión. El repentino anuncio de la cancelación disparó la indignación entre los fanáticos, que esperaban ver en vivo al artista ganador de 17 premios Grammy y notablemente distinguido al ser el primer representante del hip hop en recibir el Premio Pulitzer.

Una noche de decepción

La noche, que debía reunir a una serie de artistas internacionales, también incluía en su cartel a los reconocidos raperos argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso. Ambos músicos expresaron en sus redes sociales el entusiasmo por encontrarse con sus seguidores bogotanos, compartiendo imágenes de su estancia en la ciudad y generando expectativas sobre una jornada memorable de música urbana en vivo.

El descontento escaló a medida que se acercaban las horas previstas para la apertura del show. Si bien las puertas del Vive Claro debían abrirse a las 4:00 p. m., pero a los 7:00 p. m. aún persistían retrasos injustificados.

El descontento escaló a medida que se acercaban las horas previstas para la apertura del show - crédito Infobae Colombia

La repentina cancelación, sin protocolos claros para el desalojo y la devolución de entradas, intensificó la molestia entre quienes anhelaban ver a sus artistas favoritos por primera vez en un escenario colombiano.

Mientras que la expectativa inicial era la de celebrar la llegada de uno de los exponentes más importantes del rap contemporáneo, la noche en el Vive Claro quedará registrada como una oportunidad perdida y una jornada plagada de incertidumbres. El desconcierto de los miles de fanáticos que acudieron a la cita reflejó no solo el desencanto ante la imposibilidad de presenciar a Kendrick Lamar sobre el escenario, sino la exigencia de mayor responsabilidad y claridad en la organización de eventos de este calibre en la capital colombiana.

Sin la presencia de un comunicado claro de los organizadores o las autoridades, la pregunta sobre las verdaderas razones de la cancelación continuará alimentando debates y reclamos entre quienes esperaban un histórico encuentro musical para Bogotá.