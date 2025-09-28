Colombia

El Gobierno y los pequeños mineros de Boyacá llegaron a un acuerdo: ya no habrá paro

La integración de todos los grupos al comité representativo permitió desactivar la protesta y consolidar la unidad del gremio en la región

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El acuerdo es resultado del
El acuerdo es resultado del paro minero de agosto de 2025 - crédito X

La amenaza de un paro indefinido por parte de los pequeños mineros de carbón de Boyacá quedó desactivada tras una jornada de negociación que culminó en acuerdos clave con el Gobierno Nacional. El 27 de septiembre de 2025, representantes de los mineros de las provincias de Sugamuxi y Valderrama se reunieron en Paipa con delegados del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional Minera y la Gobernación de Boyacá.

Durante la reunión se logró avanzar en las medidas con las que el Gobierno Petro abordará la crisis que obligó a los mineros a convocar la manifestación. En este sentido, las movilizaciones que estaban previstas para iniciar el 29 de septiembre en las carreteras de Boyacá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El acuerdo alcanzado durante el encuentro, que se extendió por cerca de siete horas, permitió que los mineros que se sentían excluidos de los convenios previos fueran incorporados formalmente al comité. Este paso resultó fundamental para disipar la percepción de división entre quienes participaron en los bloqueos de agosto de 2025 y los miembros originales del comité.

Alberto Puentes, vocero de los mineros, explicó que existía malestar entre algunos trabajadores de Sugamuxi, quienes consideraban que no estaban representados en los acuerdos firmados el 7 de agosto. Puentes aclaró que, con excepción de dos grandes empresas, la minería de carbón en el departamento está compuesta principalmente por pequeños productores, algunos ya organizados y otros en proceso de formalización.

El Ministerio de Minas se
El Ministerio de Minas se reunió con los pequeños mineros de Boyacá y Cundinamarca - crédito Ministerio de Minas

El acuerdo es resultado del paro minero de agosto de 2025

El conflicto tuvo su origen en los bloqueos realizados en la doble calzada de Paipa en agosto de 2025, cuando un sector de los mineros manifestó su inconformidad por sentirse excluido de los acuerdos con las autoridades. Según relató Puentes, la falta de información y la desconfianza sobre la representatividad del comité alimentaron la protesta que duró cerca de una semana y que afectó notablemente la movilidad en las carreteras del departamento.

En su momento, los mineros exigieron la presencia de delegados de la Presidencia de la República para consolidar acuerdos que permitieran levantar los bloqueos que estaban afectando el acceso a servicios básicos de varios municipios del Altiplano Cundiboyacense.

Sin embargo, la negociación entre los pequeños productores y delegados de la Casa de Nariño permitió que todos los grupos quedaran integrados, lo que, en palabras del vocero, resuelve un problema que era latente y garantiza que el comité actúe en nombre de todo el gremio carbonero de Boyacá y Cundinamarca.

El sector minero enfrenta una
El sector minero enfrenta una grave crisis económica - crédito Colprensa

La negociación incluyó la revisión de los puntos de desacuerdo, en torno a los que se establecieron compromisos para fortalecer la unidad del sector. En esta misma línea, para la Administración gubernamental, la inclusión de los mineros que habían realizado bloqueos fue uno de los avances más significativos, dado que permitió consolidar una postura común y evitar nuevas protestas o cierres de vías en la región.

Entre los compromisos asumidos, las partes acordaron mantener el diálogo abierto y trabajar conjuntamente en la formalización y representación de todos los pequeños mineros. Además, se programó una próxima reunión para el 2 de octubre de 2025, en la que una comisión de mineros de Boyacá y Cundinamarca se encontrará con el ministro de Hacienda y Crédito Público.

El objetivo de este encuentro será analizar los temas impositivos que afectan al gremio, un aspecto que los trabajadores consideran prioritario para la sostenibilidad de su actividad y, asimismo, para avanzar en la mitigación de la crisis económica que los afecta.

El acuerdo echó para atrás
El acuerdo echó para atrás el paro que estaba convocado para el 29 de septiembre - crédito Colprensa

Bajo estas razones, Puentes subrayó que no habrá bloqueos ni cierres de vías, por lo que los mineros continuarán con su labor diaria en las minas de carbón. No obstante, el vocero insistió en que el sector atraviesa dificultades económicas, pero mantiene la esperanza de que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos en esta nueva mesa de negociación.

Temas Relacionados

Paro minero BoyacáPequeños mineros de carbónGobierno Nacional de ColombiaPaipaAlberto PuentesParo carboneroMinisterio de MinasBoyacáCundinamarcaColombia-Noticias

Más Noticias

Jugador del Deportivo Cali denunció amenazas por parte del dueño de Águilas Doradas: “Eso no puede suceder”

Fernando Salazar, dirigente del conjunto antioqueño, habría protagonizado una nueva polémica en medio de la victoria 3-1 de su equipo frente al cuadro vallecaucano

Jugador del Deportivo Cali denunció

Presidente de la Cámara denunció que el ministro de Defensa “lo mandó a callar” en medio de un consejo de seguridad en Palmira

Julián López aseguró que Pedro Sánchez le impidió exponer cifras de homicidios. Además, su equipo también habría sufrido una serie de agresiones y restricciones en el mismo evento

Presidente de la Cámara denunció

Gustavo Bolívar reveló sus motivos políticos y éticos para ir en contra de Daniel Quintero: “Mi coherencia no la pierdo”

El exsenador y escritor conversó con Infobae Colombia, donde reiteró que su postura frente a la corrupción es firme; señaló que no está dispuesto a respaldar a una persona cuestionada judicialmente únicamente por cercanía política

Gustavo Bolívar reveló sus motivos

Expresidente del Congreso lanzó fuerte sablazo a Gustavo Petro y lo acusó de incitar un “golpe de Estado” en EE. UU. en su reciente visita

Ernesto Macías, el extitular del órgano legislativo, expresó sus inconformidades frente a los argumentos expresados por el primer mandatario, que trató de vincular la determinación del Gobierno de Donald Trump en su contra a temas como un posible veto a algunos de los Estados miembros de la ONU por su apoyo a Palestina

Expresidente del Congreso lanzó fuerte

Bogotá abrió 10.000 cupos gratuitos para esterilización de mascotas: conozca cómo solicitarlos y las recomendaciones generales

La estrategia distrital incluye turnos en línea, atención en SuperCades y unidades móviles, con el objetivo de disminuir la sobrepoblación y el maltrato, garantizando procedimientos seguros y sin cobros indebidos

Bogotá abrió 10.000 cupos gratuitos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | ‘Miss Universe

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: todo lo que debe saber del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

SinB encabeza el ranking K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan en iTunes

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas por su separación de Juan David Tejada: “Si vieran lo que me está escribiendo”

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

Deportes

Decenas de hinchas del América

Decenas de hinchas del América que asistieron al Pascual Guerrero se enfrentaron por un futbolista del cuadro Escarlata

Hinchas del Tolima y del Medellín se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro en pleno partido

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”

Entradas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden ser adquiridas antes del sorteo: así puede comprarlas