El Ejército neutralizó cuatro artefactos explosivos en el Valle del Cauca: esto se sabe

El Ejército continúa inspeccionando la zona para descartar otros elementos peligrosos y garantizar la seguridad - crédito Ejército Nacional

En medio de una operación centrada en la seguridad de Sevilla, en el departamento de Valle del Cauca, resultó en la localización y destrucción de cuatro artefactos explosivos improvisados que se hallaban dispuestos para crear un campo minado.

La responsabilidad de estos explosivos se atribuye al frente 57 de las disidencias de las Farc, denominado GAO-r Estructura 57 Yair Bermúdez, que habría instalado los dispositivos en la zona rural de Sevilla.

La intervención fue ejecutada por integrantes de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, quienes desactivaron el área que había sido acondicionada como peligro potencial para la población y las tropas.

Tras la operación, las unidades militares permanecen en el lugar realizando inspecciones continuas para garantizar la eliminación de cualquier otra amenaza en la región.

Los explosivos, atribuidos al frente 57 de las disidencias de las Farc, buscaban acondicionar un campo minado - crédito Ejército Nacioanl

Las autoridades castrenses recalcaron que “el uso de estos artefactos explosivos constituye una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario”, por lo tanto, anunciaron la radicación de las respectivas denuncias contra los responsables de este accionar ilegal.

El Ejército Nacional reafirmó su determinación de mantener operaciones constantes en el sector para “velar por la seguridad de los vallecaucanos y la protección de la vida en el territorio”.

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

El hallazgo de dos elementos explosivos improvisados en las proximidades de la Estación de Policía de Amalfi marcó la mañana del domingo 21 de septiembre de 2025, cuando personal de la fuerza pública detectó una caja de cartón sospechosa abandonada por desconocidos.

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien comunicó los hechos a través de su cuenta de X, la situación fue neutralizada gracias al monitoreo de cámaras de seguridad, permitiendo la rápida intervención de las autoridades.

Los elementos fueron encontrados en la mañana del domingo 21 de septiembre de 2025 cerca a la estación policial del municipio antioqueño - crédito Captura de Pantalla redes sociales

El mandatario detalló que dos individuos del Frente 36 de las disidencias de las Farc dejaron el artefacto explosivo en la zona, lo que motivó una operación que condujo a su captura inmediata.

“Antioqueños, dos bandidos del frente 36 de Farc, dejaron una caja con un artefacto explosivo improvisado, cerca a la Estación de Policía de Amalfi. Gracias al monitoreo de las cámaras en el sector, la Policía de Antioquia les hizo seguimiento, los captura y se evita una tragedia”, expresó Rendón en redes sociales, subrayando la gravedad de la amenaza contenida.

Durante la aprehensión, las fuerzas de seguridad incautaron un radio de activación, presuntamente destinado a detonar los explosivos. “Los encontraron con un radio de activación con el que pretendían accionar este artefacto”, informó el gobernador.

Para evitar daños a uniformados y civiles, el área fue acordonada, y los presentes trasladados a salvo mientras el equipo antiexplosivos de la SIJÍN procedía con una detonación controlada. “La zona fue acordonada y los civiles fueron puestos a salvo, mientras personal de antiexplosivos de la SIJÍN hará una detonación controlada”, agregó Rendón.

El material fue abandonado en una caja de cartón cerca a la estación de Policía de Amalfi - crédito @AndresJRendonC/X

Las primeras pesquisas atribuyen el intento de atentado al grupo armado comandado por Alexander Díaz, alias Calarcá, quien lidera el Frente 36 de las disidencias de las Farc y cuya presencia en la región antioqueña preocupa a las autoridades.

En respuesta a la recurrente violencia, el gobernador anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos colombianos por cada integrante del frente delatado y capturado, buscando incentivar la cooperación comunitaria. “La Gobernación de Antioquia ofrece hasta $20 millones por terrorista delatado”, declaró el funcionario, enfatizando el valor de la denuncia ciudadana.

La oleada de atentados, que ha tenido como epicentro los municipios de Amalfi y Anorí, obligó a establecer medidas como el toque de queda nocturno para proteger a la población y restablecer el orden.

“Municipios del Nordeste de Antioquia como Amalfi y Anorí están bajo una arremetida terrorista de las disidencias de alias Calarcá, F-36. A mis paisanos de estos municipios les digo: el terror se vence con determinación, sin permitir que el miedo que nos quieren sembrar nos paralice. Colaboremos con la Fuerza Pública. Uds. saben quiénes son. Solo con su apoyo, nos los quitamos de encima”, instó Rendón en un mensaje dirigido a los habitantes de la región.