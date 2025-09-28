Colombia

Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional, reveló sus expectativas frente a su labor en el Alto tribunal: “Mi tarea será defender la Constitución”

El nuevo funcionario del alto tribunal, que será posesionado en el Palacio de Justicia, será vital para la votación de la reforma pensional, así como en decisiones clave en materia salud y derechos de las comunidades indígenas

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
La elección de Camargo profundizó
La elección de Camargo profundizó el debate sobre la paridad de género y generó tensiones políticas en Colombia - crédito Colprensa

El 3 de septiembre de 2025, la plenaria del Senado eligió a Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de José Fernando Reyes, que culmina su periodo en el Alto tribunal, y superando a la candidata María Patricia Balanta, que era respaldada por la bancada oficialista.

Su posesión se realizará el lunes 29 de septiembre a las 9:00 a. m., en el Palacio de Justicia de Bogotá, donde no solo heredará la responsabilidad sobre la Sala Especial de Seguimiento en Salud, sino que su posición será fundamental en la votación sobre la reforma pensional, uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a que está en curso una demanda que pide anular su elección en el cargo, al considerar que su nombramiento viola la ley de cuotas, debido a la poca representación femenina en la Corte Constitucional, el nuevo magistrado expresó sus expectativas frente a lo que será su presencia en dicho cargo, luego de su paso por la Defensoría del Pueblo entre 2020 y 2024.

La designación de Camargo fue
La designación de Camargo fue criticada por organizaciones civiles por prácticas de clientelismo y pérdida de equilibrio de género - crédito Colprensa

En su columna de opinión publicada en El Tiempo, el nuevo funcionario de la Corte sostuvo que existen tres aspectos fundamentales sobre su presencia en el alto tribunal, como la independencia, cercanía con la realidad nacional y sensibilidad humana.

“De mí pueden esperar tres cosas fundamentales que deseo anunciar desde el comienzo. La primera es independencia, porque el juez constitucional solo les rinde cuentas a la Constitución y al pueblo. La segunda es cercanía con la realidad nacional, porque una Corte que se aleja de la vida de la gente pierde legitimidad. La tercera es sensibilidad humana, porque detrás de cada expediente hay un rostro que espera justicia”, escribió el nuevo magistrado en el citado medio de comunicación.

No obstante, hizo alusión a su elección en el legislativo, al considerar que su llegada a la Corte generó todo tipo de emociones en la clase política colombiana.

“Las elecciones, como todo acontecimiento que agita la vida pública, despiertan pasiones y debates intensos. Es natural que suceda porque la democracia es un escenario de emociones compartidas. Sin embargo, después de la intensidad llega la serenidad”, indicó.

Camargo llegó a la Corte
Camargo llegó a la Corte tras el respaldo de los partidos de oposición y sectores independientes - crédito Corte Suprema de Justicia

Independencia en el cargo

Adicional a ello, Camargo Assis aseveró que su papel en la Corte implica en retomar la confianza de los colombianos hacia las altas cortes, ya que, según él, la polarización ha afectado esa relación entre los servidores públicos con la ciudadanía.

“No me corresponde prolongar disputas ni alimentar polarizaciones. Mi deber es abrir un camino de confianza. Los ciudadanos no necesitan un magistrado que aparezca en los titulares, sino un servidor que les dé certezas en lo esencial. Que la Constitución siga siendo el faro que guía nuestras instituciones, que la dignidad humana permanezca en el centro de las decisiones y que la justicia se ejerza en nombre de toda la nación y no de un partido o un grupo”, expuso.

El magistrado explicó que la independencia implica decidir sin presiones externas y mantener la serenidad ante la polarización. Según Camargo Assis, “independencia significa decidir sin presiones, escuchar argumentos sin someterse a conveniencias y mantener la serenidad para resistir la polarización”.

Carlos Camargo cuenta con una
Carlos Camargo cuenta con una sólida formación académica y amplia experiencia en el sector público - crédito Colprensa

Realidad nacional

La segunda convicción que guiará su gestión es la cercanía con la realidad nacional. El magistrado defendió que la Corte no puede alejarse de la vida cotidiana de los colombianos, porque “una Corte que se aleja de la vida de la gente pierde legitimidad”.

En su análisis, la Constitución no es un texto abstracto, sino “un organismo vivo que se concreta en la educación de los niños, en la salud que protege la vida, en la tranquilidad de los mayores, en el trabajo digno, en la vivienda que resguarda, en la seguridad de las familias, en el aire limpio y en la paz que seguimos construyendo como nación”.

La sensibilidad humana constituye el tercer pilar de su visión. El magistrado enfatizó que detrás de cada expediente hay personas que esperan justicia y que “millones dependen de nuestras voces para que los derechos no se queden en declaraciones solemnes, sino que se vuelvan realidades tangibles”.

Según el magistrado, de sus decisiones pueden depender “la atención de un enfermo, la protección de un niño, la igualdad de una trabajadora, la seguridad de una comunidad o el respeto a la diversidad cultural”.

Imagen de referencia - El
Imagen de referencia - El nuevo magistrado promete cercanía con la realidad nacional y sensibilidad humana en sus decisiones - crédito @hernanmorenoe/X

Defensa de la Constitución Política

A estas tres convicciones, Camargo Assis sumó otras cualidades que considera indispensables para el ejercicio de la magistratura: la firmeza, la memoria y la esperanza.

El magistrado sostuvo que la Corte debe ser “el dique que contenga los excesos del poder”, y que la firmeza no implica protagonismo ni confrontación gratuita, sino claridad en la defensa de los límites constitucionales.

“La Constitución es el límite que nadie puede traspasar, y ser firme en esa defensa es preservar el Estado de derecho y proteger la democracia”, afirmó el magistrado.

Por último, Carlos Camargo Assis reiteró su compromiso con “la supremacía de la Constitución” y un “respeto inquebrantable a la dignidad humana”, agregando que su tarea será defender la Constitución “con humildad, con firmeza, con memoria y esperanza”, interpretarla con fidelidad y hacerla “vibrar en la vida diaria de los colombianos”.

“Después de la emoción de la elección, cuando las aguas se aquietan, lo que queda es la tarea. Mi tarea será defender la Constitución con humildad, con firmeza, con memoria y esperanza. Interpretarla con fidelidad y hacerla vibrar en la vida diaria de los colombianos. Ese será mi compromiso y, con el tiempo, espero que también sea mi legado”, puntualizó.

Temas Relacionados

Carlos CamargoCorte ConstitucionalConstitución PolíticaPolarizaciónJorge Enrique IbáñezJosé Fernando ReyesColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Minas contesta a palabras de María Claudia Lacouture sobre revocación de la visa de Gustavo Petro: “Después dicen que no les mueve la ideología”

El ministro de Minas señaló que figuras como María Fernanda Lacouture no mostraron la misma preocupación cuando políticos estadounidenses criticaron a Colombia, intensificando la polémica por la revocación de la visa presidencial

Ministro de Minas contesta a

Tras polémica con la marca, Frisby España lanza malteada de Chocoramo

Al no llegar a un acuerdo con la marca colombiana, Frisby España ha presentado su menú con productos e ingredientes colombianos

Tras polémica con la marca,

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 - EN VIVO: Tadej Pogacar, campeón del mundo; Harold Tejada, el mejor colombiano

El circuito de 16 vueltas contempla el ascenso al Mont Kigali, con una distancia de 5,9 kilómetros y un promedio de inclinación de 6,7%

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

Entre las candidatas hay mujeres casadas con hijos, deportistas e incluso, la primera mujer transgénero que compite por la corona en el certamen organizado por el Canal RCN

EN VIVO | ‘Miss Universe

Dos hombres fueron linchados por la comunidad por intentar asesinar a un habitante de un sector de Cartagena

Edwin Cortés y Samir Pertuz murieron por varias puñaladas que les propinaron varias personas, que se tomaron la justicia por su cuenta

Dos hombres fueron linchados por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | ‘Miss Universe

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

Mariana Morales, Miss Universe Bogotá, se conmovió hasta las lágrimas con su discurso de empoderamiento en el concurso

LosPetitFellas, Junior Zamora, Rauw Alejandro y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Kendrick Lamar en Bogotá: devolución de boletas tras suspensión del concierto en el Vive Claro

Esta es la razón por la que se habría cancelado el concierto de Kendrick Lamar

Deportes

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 - EN VIVO: Tadej Pogacar, campeón del mundo; Harold Tejada, el mejor colombiano

Lo que vivió Egan Bernal en las protestas proPalestina en la Vuelta a España 2025: “Uno se pudo haber matado”

Egan Bernal abandonó la prueba elite masculina de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025: esto se sabe

Hernán Torres analiza la derrota de Millonarios 2-0 ante Atlético Nacional: “Una desatención nos costó caro”

Atlético Nacional por fin le ganó a Millonarios en Medellín: victoria 2-0 por la Liga BetPlay