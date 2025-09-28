Capturaron en Mocoa a alias Daniel, cabecilla de Comandos de Frontera y uno de los más buscados del sur del país

El hombre era requerido por múltiples delitos - crédito Policía Nacional

José Jeremías Echeverry Calderón conocido como alias Daniel, uno de los hombres más buscados del sur de Colombia, fue capturado por la Policía en Mocoa (Putumayo).

La detención, según informó la Policía Nacional de Colombia, se produjo durante una ofensiva coordinada contra el multicrimen, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.

El capturado figura como cabecilla de comisión de los Comandos de Frontera, grupo armado que ejerce influencia en los departamentos de Caquetá y Putumayo.

La captura se concretó por orden judicial, tras investigaciones que vinculan a alias Daniel con delitos como homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir agravado.

Las autoridades vinculan a alias Daniel con tráfico de armas y control de rutas ilegales en Caquetá y Putumayo - crédito Policía Nacional

El hombre hacía parte del cartel de los más buscados en la región sur, según información oficial y es el presunto responsable del asesinato de la líder social María Isabel Ramos Alzate, crimen ocurrido el 3 de diciembre de 2023 en el municipio de Solita, en el departamento de Caquetá.

De acuerdo con el reporte policial, el capturado habría tenido bajo su mando a varias células armadas encargadas de actividades delictivas como el tráfico de armas y el control de rutas ilegales en la frontera colombo-ecuatoriana.

Según la información suministrada por las autoridades, la detención representa un avance para contrarrestar el poder criminal de los Comandos de Frontera en la región amazónica y fortalecer la lucha institucional contra los homicidios de líderes sociales.

“Este resultado evidencia el trabajo articulado entre las diferentes fuerzas del Estado”, señaló la Policía Nacional de Colombia al anunciar la captura.

Alias Daniel era uno de los hombres más buscados - crédito Policía Nacional

Alias Daniel fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a disposición de la autoridad judicial competente donde deberá responder por los delitos imputados.

La detención forma parte de la estrategia nacional para desarticular estructuras responsables de múltiples crímenes y disminuir la violencia contra la población civil en Caquetá y Putumayo.

Capturado alias El Enano, presunto cabecilla financiero del GAO-r Rodrigo Cadete en Caquetá

La reciente captura de alias El Enano, identificado como cabecilla de la segunda comisión de finanzas del Bloque Jorge Suárez Briceño del GAO-r Rodrigo Cadete, representa, un nuevo avance de las autoridades contra las estructuras criminales del sur de Colombia.

La operación se desarrolló en el centro poblado Berlín, en jurisdicción del municipio de Doncello (Caquetá), y estuvo a cargo de la Brigada 12 del Ejército Nacional de Colombia, el Gaula Militar de Caquetá y la Fiscalía General de la Nación.

Durante el procedimiento, las tropas enfrentaron la resistencia de miembros del grupo armado, que intentaron obstaculizar la misión mediante hostigamientos armados.

La reacción inmediata de las fuerzas de seguridad permitió controlar la situación y asegurar la aprehensión del presunto cabecilla financiero.

Alias El Enano, principal extorsionista del GAO-r Rodrigo Cadete, fue arrestado en Caquetá. - crédito @Ejercito_Div6/X

Las investigaciones señalan que alias El Enano, fue designado directamente por alias Urías Perdomo, máximo líder del GAO-r Rodrigo Cadete, para reemplazar a alias Raúl tras su captura ocurrida meses atrás.

Desde entonces se convirtió en uno de los principales dinamizadores de los recursos ilícitos de la estructura, gestionando extorsiones y amenazas dirigidas a comerciantes, ganaderos y transportadores en municipios como Florencia, La Montañita, El Paujil y Doncello.

Datos de inteligencia vinculan a alias El Enano no solo con la administración de fondos producto de extorsiones, sino con la planeación de actos violentos y el fortalecimiento de la capacidad armada del GAO-r.

Las autoridades atribuyen al capturado la autoría intelectual del atentado con explosivos registrado el 22 de agosto de 2025 en Florencia, suceso que buscó aumentar la presión sobre las víctimas de la estructura y fortalecer su dominio sobre las economías locales.

El Ejército Nacional comunicó oficialmente en X que esta aprehensión constituye “un golpe decisivo a las finanzas y a la capacidad de intimidación de esta estructura ilegal”. Paralelamente, las autoridades investigan la posible participación de alias El Enano en homicidios cometidos en zonas rurales, cuyas causas se relacionan con disputas territoriales y represalias internas.

Finalmente, alias El Enano fue puesto a disposición judicial y enfrenta cargos por extorsión, terrorismo y homicidio.