Así reaccionó Petro cuando pidieron a los militares colombianos desobedecer órdenes: “La fuerza pública debe obedecer al presidente”

El viernes 26 de septiembre, durante una manifestación en Nueva York, el presidente Gustavo Petro solicitó a los militares estadounidenses no acatar las órdenes del expresidente Donald Trump sobre la Franja de Gaza, generando comparaciones con episodios previos en Colombia donde políticos cuestionaron la obligación de la fuerza pública de cumplir ciertas directrices del mandatario.

La actividad se llevó a cabo en Times Square y reunió a alrededor de 2.000 personas, incluyendo integrantes de la delegación colombiana que acompañó al presidente en la Asamblea General de la ONU.

Los manifestantes desplegaron banderas palestinas y colombianas, además de pancartas que pedían que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fuera juzgado en La Haya por crímenes de guerra. Durante su intervención,

En ese ambiente, Petro utilizó un megáfono para dirigirse a los soldados estadounidenses: “Le pido a todos los soldados del Ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump; obedezcan la orden de la humanidad”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirigió a manifestantes pro palestinos en la plaza Dag Hammarskjold, frente a la sede de la ONU, durante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos - crédito Bing Guan/REUTERS

El llamado del mandatario colombiano a soldados extranjeros recordó episodios recientes en Colombia donde figuras políticas cuestionaron la obligación de los militares de acatar ciertas órdenes presidenciales, argumentando posibles violaciones a la Constitución y la ley.

Cuando pidieron desobedecer a Petro

En mayo de 2025, la senadora del Centro Democrático Paola Holguín señaló durante un foro de precandidatos presidenciales realizado en Cali que la fuerza pública había reducido su capacidad operativa debido a decisiones del gobierno Petro. En ese foro, Holguín envió un mensaje directo a los miembros de la policía y del Ejército: “Petro es el comandante en jefe, pero ustedes no están obligados a cumplir una orden que va contra la Constitución y la ley”.

El expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, también emitió advertencias en mayo sobre decisiones del gobierno que podrían alterar el equilibrio institucional. En relación con la presentación de una nueva consulta popular, señaló que esta acción “sustituye una decisión ya tomada por el Congreso de la República” y la calificó como “un acto de autoritarismo sin antecedentes en nuestra vida republicana”.

El llamado internacional de Petro genera un paralelismo con debates internos sobre obediencia militar en Colombia - crédito Cesar Carrion/REUTERS

Gaviria añadió: “Señor presidente, si insiste en imponernos una constitución paralela a la de 1991, nos veremos en la obligación de desconocer su autoridad como jefe del Estado”.

Durante ese mismo periodo, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al papel de la fuerza pública en las manifestaciones sociales en Colombia y enfatizó que, “la fuerza pública le tiene que obedecer primero a la Constitución. Y el deber de la fuerza pública es la protección de los ciudadanos”.

Frente a esta postura, Petro respondió por medio de su cuenta en la red social X que “La fuerza pública debe obedecer la constitución y al presidente de la república que es su comandante en jefe. En mi gobierno he ordenado que la fuerza pública defienda los derechos y las libertades de la ciudadanía. Los derechos están escritos con mucha claridad en la constitución nacional”.

Petro defendió que la fuerza pública debe acatar tanto la Constitución como al presidente, asegurando protección de los derechos ciudadanos - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, en junio de 2025, el expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre la posibilidad de que el presidente Petro convocara una Asamblea Constituyente sin ajustarse al marco legal establecido en la Constitución. Santos advirtió que, en caso de recibir órdenes que contravinieran la normativa, las Fuerzas Militares no estarían obligadas a cumplirlas.

Según sus declaraciones a Noticias Caracol, “si utiliza a las Fuerzas Militares para hacer algo ilegal, las Fuerzas Militares están obligadas a no seguir esas órdenes”. Además, puntualizó que los uniformados le dirían al presidente: “No, señor presidente, eso no lo podemos hacer porque nosotros seríamos responsables, como lo sería usted, de violar la Constitución”.

El llamado de Petro a los militares de Estados Unidos a desobedecer órdenes de Donald Trump genera un paralelismo con las críticas que él mismo ha recibido en Colombia. Mientras en el país insistió en que la fuerza pública debe acatar sus órdenes como comandante en jefe, defendiendo que actúe en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, el mensaje dirigido a soldados extranjeros sugiere la posibilidad de desconocer a un comandante, lo que podría percibirse como una incoherencia entre su discurso interno sobre obediencia militar y su postura internacional.

Este contraste pone de relieve que la discusión sobre autoridad y cumplimiento de la ley sigue siendo un tema sensible y central en la relación entre gobiernos y fuerzas armadas, dentro y fuera de Colombia.