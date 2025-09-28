Colombia

A recoger agua: varias localidades de Bogotá y cuatro municipios de Cundinamarca no tendrán servicios por cerca de 27 horas

La ejecución de empalmes, cambios de hidrantes y mantenimiento en la red de acueducto dejará a miles de hogares sin servicio durante varias horas en diferentes sectores de la ciudad y alrededores

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá suspenderá temporalmente el servicio en varios barrios por obras de mantenimiento y reparación de redes de agua - crédito iStock

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció la suspensión temporal del servicio en algunos barrios de la ciudad, debido a la ejecución de diversas obras de reparación y mantenimiento de redes de distribución de agua que se estará llevando a cabo entre el 29 y el 3 de octubre de 2025.

La programación inicia el lunes 29 de septiembre en barrios como Bochica 1 en Engativá, donde se realizarán empates en las redes de acueducto entre las 9:00 a. m., y las 9:00 a. m., del día siguiente, abarcando el área comprendida entre la calle 83 y la calle 87, y desde la carrera 94L hasta la carrera 96.

En la localidad de Suba, se programó actividades de mantenimiento preventivo en Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros y Santa Helena, en el sector que va de la carrera 54D a la carrera 75 y que cubre de la calle 134 a la calle 153, a partir de las 8:00 a. m., por 24 horas. Ciudad Jardín Norte, también en Suba, será objeto de mantenimiento preventivo desde las 8:00 a. m., con una suspensión igualmente de 24 horas.

La programación de cortes inicia
La programación de cortes inicia el 29 de septiembre en Engativá y se extiende hasta el 3 de octubre en diferentes localidades de Bogotá y municipios cercanos - crédito Colprensa

El martes 30 de septiembre, la suspensión temporal afectará a los municipios de Tocancipá, Sopo y Gachancipá desde las 8:00 p. m., durante tres horas, por trabajos de verificación de macromedidor. En Bogotá, barrios como Entre Ríos en Barrios Unidos y sectores de Usme y Kennedy también experimentarán interrupciones del servicio por 24 horas para permitir el empalme de redes y el mantenimiento preventivo de la infraestructura hídrica.

La localidad de Fontibón figura entre las más afectadas, con labores de empates de redes de acueducto en Puente Grande y Brisas de Fontibón, así como en Guadual de Fontibón, La Laguna, Sabana Grande, Carmen y San Pedro Robles, en jornadas de hasta 27 horas que comenzarán a las 7:00 a. m. Otros sectores de Fontibón, como Modelia, también presentan programaciones de corte similares.

En Puente Aranda, los trabajos del martes incluyen el cambio de hidrante en Salazar Gómez y empates de redes en Milenta, ambos desde las primeras horas de la mañana por un periodo de 24 y 27 horas, respectivamente. De igual manera, el barrio Tunal en Rafael Uribe Uribe tendrá suspensión de agua por empates de redes de acueducto. Kennedy verá interrumpido el servicio en Hipotecho Occidental, La Igualdad y Hipotecho Sur para trabajos similares.

Barrios de Suba, Fontibón, Puente
Barrios de Suba, Fontibón, Puente Aranda, Usaquén, Kennedy, San Cristóbal y Chapinero, entre los más afectados por los trabajos de la Eaab - crédito Colprensa

El miércoles 1 de octubre, el foco estará en Usaquén, donde sectores como Santa Bárbara, La Calleja, Country Club, Lisboa, Cedritos, La Carolina, entre otros, serán sometidos a labores de mantenimiento correctivo y preventivo, con cortes de 24 horas a partir de las 8:00 y 10:00 a. m. En el sur, barrios como San Agustín, Diana Turbay y Cerros de Oriente enfrentan una interrupción para mantenimiento preventivo desde las 10:00 a. m. En Kennedy se trabaja en múltiples barrios en un solo día, tales como Alsacia, El Vergel, Industria La Fayette y Santa Catalina, cubriendo varias zonas de la localidad por 24 horas.

En Fontibón, barrios como El Tintal Central, Capellanía, Florida y Hayuelos tendrán trabajos de cambio de hidrantes y válvulas. En Barrios Unidos, La Castellana y Río Negro se intervendrán para la instalación de válvulas, también desde las 10:00 de la mañana.

Durante el jueves 2 de octubre, la Eaab efectuará mantenimiento preventivo en la localidad de San Cristóbal, abarcando sectores entre la carrera 1A y la carrera 5A, de la calle 12 sur a la calle 36 sur, en jornada de 24 horas desde las 10:00 a. m. En Soacha, barrios como Panorama, La Magdalena, Camilo Torres, Nogal y Bochica estarán sin servicio para mantenimiento igual por 24 horas.

Municipios como Tocancipá, Sopó y
Municipios como Tocancipá, Sopó y Gachancipá también tendrán suspensión de agua por verificación de macromedidor - crédito Colprensa

El mismo jueves, se ejecutarán cambios de hidrante y válvula en Paloquemao (Los Mártires), así como empalmes y mantenimiento en barrios de Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, todos con cortes de entre 24 y 27 horas. En el suroriente, barrios como Provivienda Oriental y El Remanso estarán sin agua desde las 7:00 a. m.

Para el viernes 3 de octubre, la programación contempla suspensiones en barrios de Usaquén como El Toberín y Las Orquídeas, así como en Chapinero, donde sectores de El Chico y Chico Norte permanecerán sin servicio durante 24 horas a partir de las 8:00 a. m.

Con el fin de minimizar el impacto, la Eaab recomendó a los habitantes de las zonas afectadas llenar el tanque de reserva de sus viviendas antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y hacer uso racional del recurso privilegiando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Asimismo, se prestará el servicio de carro-tanques con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, que deberán solicitarlo a través de la Acualínea 116.

