Colombia

Westcol contó lo que hace todos los días antes de una transmisión en vivo: les envío contundente mensaje a los que le dejan comentarios

El streamer colombiano mostró cómo prepara su espacio, desde el encendido de luces hasta la gestión del chat, dejando ver el lado más meticuloso y humano de su día a día frente a la audiencia

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Westcol revela su ritual secreto
Westcol revela su ritual secreto antes de cada transmisión y sorprende con su disciplina en el streaming - crédito @westcol/Instagram

Antes de que las luces del estudio se enciendan y comience la transmisión en vivo, el streamer Westcol sigue una rutina precisa que marca el inicio de cada jornada frente a su audiencia digital.

El popular creador de contenido ha compartido los pasos que realiza diariamente antes de salir al aire en su canal de Kick, desde la preparación técnica de su espacio hasta la forma en que enfrenta los comentarios de su comunidad en el chat. Con esto, muestra el lado menos visible de su trabajo y la filosofía con la que gestiona la interacción con sus seguidores.

Según explicó el paisa en una reciente publicación, su proceso comienza con la llegada a su espacio de streaming: una habitación de su casa en Medellín, acondicionada con todos los elementos tecnológicos y de estilo necesarios para realizar sus transmisiones con la mayor comodidad y calidad posible.

Westcol fue enfático en indicar que dentro del cuarto cada acción tiene un orden definido y en todos los espacios tiene un aparato necesario para desarrollar su trabajo.

La rutina secreta de Westcol
La rutina secreta de Westcol antes de cada transmisión en vivo - crédito @westcol/IG

"Vamos a mostrar qué hago yo cada vez que voy a prender el stream“, empezó diciendo el creador de contenido.

El primer paso consiste en encender la luz, una tarea que, según él, puede parecer complicada para quienes no conocen el truco, pero que resulta sencilla una vez se identifica el interruptor correcto, pues en toda la entrada está el encendedor que tiene que golpear al menos tres veces antes de que funcione.

Luego, pone en marcha su computadora, seguido del televisor y el aire acondicionado, asegurando un ambiente cómodo y óptimo para la transmisión en vivo.

“Yo entro, ¿cierto? Este es mi camino diario. Entro, primero, esto tiene un truco, pues el que entra aquí no sabe cómo prender la luz, pero prender la luz es muy fácil, le da aquí y listo, al tercer golpecito siempre funciona. Después de eso, prendo el computador. Este es mi proceso. Después, prendo el televisor y, al mismo tiempo que yo prendo el televisor, prendo el aire acondicionado. Listo”, indicó Westcol.

Una vez que el entorno está listo, Westcol abre el programa OBS, herramienta fundamental para la gestión del streaming, y enciende la cámara, completando así la fase inicial de preparación.

Así prepara Westcol su estudio para conquistar a sus seguidores en streaming - crédito @mafer_rox/TikTok

El equipo que utiliza Westcol destaca por su potencia y modernidad, algo que él mismo recalcó en el en vivo en el que mostró estos detalles.

El streamer ha mostrado con orgullo su computadora, a la que describe como una “nave”, equipada con una tarjeta gráfica GeForce RTX 5090, la última generación disponible, una placa base de última tecnología, 64 GB de memoria RAM, conexión de fibra óptica, sistema de refrigeración líquida y otros componentes avanzados, una infraestructura que le permite garantizar transmisiones de alta calidad y estabilidad, elementos esenciales para su actividad diaria.

“No, papi, ese, ese computador es una cosa de locos”, expresó el paisa en medio de la explicación.

Una vez que el sistema está operativo, Westcol accede a las plataformas necesarias para la transmisión, primero ingresa a Google y desde allí busca Kick, la aplicación desde donde se presenta y conecta con sus seguidores; una vez ingresa, verifica que todo esté en orden para salir en vivo y arranca.

En este punto, dedica especial atención a la configuración del panel de control y, sobre todo, a la disposición del chat, que coloca en un lugar destacado de su pantalla, pues es una decisión que tomó porque tiene interés por mantener contacto directo con la audiencia, aunque su relación con los comentarios no siempre es sencilla.

Westcol revela cómo logra transmisiones
Westcol revela cómo logra transmisiones impecables y conexión con su audiencia - crédito @dradianapulgarin/IG

“Entonces, yo me meto aquí y miren, pues, cómo yo configuro todo. Me meto al panel de control, para que aprendan. Panel de control. Después, el chat lo pongo acá siempre (en una pantalla completa a su costado). Yo por eso los leo. Cuando ustedes piensen que yo no los estoy leyendo, vea el chat cómo es de grande, vea y créanme que los estoy leyendo, solo que los estoy ignorando, ¿listo?“, aseguró el streamer.

Westcol ha explicado que, aunque lee los mensajes del chat, no responde a todos, señalando que su silencio ante ciertos comentarios es una decisión consciente y no una falta de atención.

Cuando ustedes piensen que: ‘Ay, este man no me está leyendo, lo voy a volver a poner’. No, no es que no te esté leyendo. Te leí, pero te ignoré, ¿okay? Ténganlo en cuenta siempre, para que no vuelvan a repetir el mensaje varias veces”, indicó.

Además de su interacción con la audiencia, Westcol mantiene una dinámica de apoyo con otros streamers y durante sus transmisiones, suele abrir las pestañas de los directos de estos colegas, incluso cuando no está presente en su propio canal, con el objetivo de sumar visualizaciones.

Esto es lo que hace
Esto es lo que hace Westcol con los comentarios de sus fans en las transmisiones en vivo - crédito @Ibai/YouTube

La rutina previa de Westcol no solo revela el rigor técnico y la disciplina detrás de cada transmisión, sino también una postura definida frente a la gestión de la comunidad y el trabajo en red con otros streamers, consolidando su presencia en el mundo del streaming y su vínculo con la audiencia y colegas.

Temas Relacionados

WestcolGeForce RTX 5090Streaming WestcolKick WestcolColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

