Refuerzan la búsqueda de cinco integrantes de Los Maracuchos, responsables de homicidios violentos y cuerpos embolsados en Bogotá

Cartel de los más buscados de la banda de los Maracuchos, responsables de homicidios violentos y cuerpos embolsados en Bogotá. La Policía Metropolitana continúa la búsqueda de cinco integrantes prófugos - crédito Alcaldía de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá anuncio el refuerzo de la búsqueda de cinco integrantes de la banda de Los Maracuchos, responsables de múltiples homicidios, varios de ellos con víctimas desmembradas y encontradas en bolsas plásticas.

Solo en 2022, 23 cuerpos fueron abandonados en distintos sectores de la capital, un reflejo de la intensa disputa por el control de actividades ilícitas entre grupos criminales de origen venezolano. De estos, solo nueve homicidios han sido atribuidos a la banda de Los Maracuchos a falta de confirmación oficial.

El líder de la organización, Luis Rolando Osorio Arévalo, alias El Viejo o Mizon, encabeza el cartel de los más buscados, mientras las autoridades buscan a otros cuatro miembros: Luis Enrique Moreno García (Tuerto o Vizco), Ángel Emmanuel Izarra Martínez (Ángel), Martín Adolfo Leal Viaña (Martín) y Jennifer Andrea Alonso Cruz (Andrea).

Hasta el momento, solo dos integrantes han sido capturados: Sandra Patricia Arenas Arenas, alias Sandra, y Ender Alexander Acosta Paz, alias Mago.

La violencia de Los Maracuchos se ha concentrado en ocho de las 19 localidades de Bogotá, principalmente en Los Mártires (barrio Santa Fe) y Kennedy (barrios Llano Grande, María Paz y sector de la 38), según el informe de El Tiempo.

Luis Rolando Osorio Arévalo, alias El Viejo o Mizon, líder prófugo de la banda de los Maracuchos, señalada por homicidios violentos y cuerpos embolsados en Bogotá - crédito Policía Nacional

Allí controlaban la venta de drogas en establecimientos públicos, zonas de prostitución y vida nocturna, además de extorsionar comerciantes y apropiarse ilegalmente de predios. De acuerdo al medio citado, la banda generaba ingresos criminales cercanos a 400 millones de pesos mensuales.

Desde 2018, los Maracuchos han mantenido enfrentamientos violentos con otras organizaciones criminales, en especial con el Tren de Aragua, banda de origen venezolano que llegó a Bogotá en 2021.

Aníbal Fernández de Soto, exsecretario de Seguridad, señaló en el 2023 que estos homicidios han sido resultado de una disputa por el control de rentas ilícitas, con un “modus operandi macabro” que combina estrangulamientos, disparos y ataques con arma blanca.

La policía también ha confirmado la existencia de “casas de pique”, utilizadas para tortura y desmembramiento.

La banda se conformó inicialmente por trece personas —ocho venezolanos y cinco colombianos— y su líder, alias El Viejo, acumula antecedentes por fraude procesal, falsedad documental, amenazas, hurto de automotores y violencia intrafamiliar.

Cuerpos hallados en bolsas plásticas en distintos sectores de Bogotá durante 2022 - crédito CityTV

Además, es señalado de financiar otras estructuras criminales en Bogotá y de ser propietario de varios establecimientos en Kennedy y Los Mártires.

Las autoridades han logrado capturar a varios miembros de la banda en operativos recientes. Entre 2022 y 2024, se detuvo a más de 25 integrantes, incluyendo cabecillas zonales, durante diligencias de allanamiento en Bogotá, Villavicencio y el municipio de Chinauta (Cundinamarca).

Sin embargo, los cinco fugitivos restantes siguen prófugos y representan un riesgo significativo para la seguridad de la ciudad.

Mientras la persecución continúa, la Policía mantiene vigilancia reforzada en las zonas afectadas y alerta a la ciudadanía sobre los peligros asociados con estas organizaciones.

La captura de alias Chupa Dedo

La captura en marzo del 2025 de alias Chupa Dedo, un joven de 19 años identificado como coordinador de la venta de estupefacientes en el sector de María Paz, ha puesto nuevamente el foco sobre la organización criminal y su influencia en el suroccidente de Bogotá.

Durante su detención, los agentes encontraron que portaba una granada, hecho que agrava su situación judicial. La operación forma parte de los esfuerzos de la Policía Metropolitana de Bogotá para combatir la presencia de grupos delincuenciales organizados dedicados al tráfico de drogas, extorsión y homicidios selectivos.

El barrio María Paz ha sido escenario de actividad de diversas estructuras criminales, entre ellas el Tren de Aragua y figuras como alias Satanás, con operaciones documentadas desde 2016.

De acuerdo con el coronel Pedro Saavedra, comandante operativo de control y reacción de la Policía Metropolitana, el detenido es de nacionalidad extranjera y cuenta con antecedentes por hurto, porte ilegal de armas de fuego y homicidio.

crédito Mebog

Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.

En febrero de 2025, la Fiscalía ejecutó un operativo de extinción de dominio que resultó en la ocupación de 30 bienes inmuebles vinculados a Los Maracuchos, valorados en aproximadamente 11.000 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares).

Entre ellos se incluyen hoteles, un restaurante y otros establecimientos comerciales, ubicados en Bogotá y municipios cercanos de Cundinamarca.

En uno de los hoteles, las autoridades hallaron bolsas y colchonetas utilizadas para envolver los cuerpos de las víctimas, según investigaciones. Los inmuebles estaban registrados a nombre de terceros o personas cercanas a la organización, como parte de un esquema diseñado para ocultar los bienes y dificultar su rastreo.