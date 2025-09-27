Melissa Gate se molestó en alfombra roja de los Premios Juventud al ser cuestionada sobre Altafulla: “La gente ya sabe quién es la ganadora”

La creadora de contenido desvió una pregunta sobre el desenlace del reality, defendió su papel en la competencia y dejó frases contundentes sobre su percepción del apoyo del público - crédito cortesía del Canal RCN

La influencer Melissa Gate protagonizó un momento tenso en la alfombra de los Premios Juventud 2025 tras ser interrogada por la prensa sobre Andrés Altafulla, reciente ganador del reality La casa de los famosos Colombia.

Durante el evento, realizado en Panamá, la creadora de contenido y segunda finalista del popular formato colombiano dejó clara su molestia ante la pregunta, lo que generó múltiples reacciones entre los asistentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras desfilaba frente a los medios en la ceremonia, donde el talento colombiano tuvo una destacada participación, Melissa Gate fue abordada respecto a su opinión sobre quién se llevó el primer lugar en el reality del Canal RCN.

La respuesta fue notoriamente evasiva; la influencer optó por no mencionar directamente a Altafulla y lanzó una indirecta que elevó la tensión. “Yo creo que la gente ya sabe quién es la ganadora realmente y los números lo demuestran, así que de mí pueden decir lo que les dé la gana”, respondió la antioqueña.

La finalista de 'La casa de los famosos Colombia' se molestó en la alfombra de los Premios Juventud después de que un periodista la preguntara por Altafulla - crédito redes sociales @elchismosocol/ Instagram

La interacción no terminó ahí. Al insistir en el tema, Gate señaló: “No hablen tanto, hagan más. Como ustedes saben me inspiré en la realeza y en la nobleza para que la plebe me pueda ver desde acá triunfando en la cima. ¿Y tú dónde estás, querido?, porque si no es por mí no te mencionan”. La declaración fue interpretada como una referencia directa al artista barranquillero y ganador del concurso.

La inconformidad de la colombiana fue aún más evidente cuando enfatizó que lo que opinen sus compañeros no le afecta: “Lo que piensen mis compañeros en qué estoy o no estoy me tiene sin cuidado. No tengo que darle explicaciones a nadie”. Para la influencer, el reconocimiento del público sigue teniendo más peso que la votación final, a pesar de que fue precisamente la audiencia quien decidió que Altafulla fuese el vencedor de la temporada.

“Lo arrastrada hablando de los números que la dejaron como perdedora”, “La ganadora fue Karina García, y fíjense en los números y vistas”, “Así se ve una mujer que le falta un psiquiatra 😂 la realidad alterada 😮“, ”Tan vieja y tan ridícula“, ” pelea con ella misma y va perdiendo 😂“, ”Dizque los números hablan y subió más de seguidores Altafulla que ella", dicen algunas reacciones en redes sociales.

La paisa aseguró que pese a su derrota en el reality ella se considera la ganadora - crédito cortesía del Canal RCN

La pasarela de los Premios Juventud se celebró con la presencia de múltiples figuras del entretenimiento, y el vestuario de Melissa Gate atrajo comentarios entre los asistentes por su inspiración en la realeza. Las respuestas de la creadora de contenido mantuvieron la atención sobre la rivalidad generada por el desenlace de La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate denuncia maltrato y desata controversia en los Premios Juventud

La finalista de La casa de los famosos Colombia aseguró públicamente problemas en la organización y afirmó haber sido víctima de maltrato durante el acceso al evento. La gala, organizada por Univisión, reunió a figuras influyentes de la música y el entretenimiento latinoamericano.

A través de un video publicado en redes sociales, Melissa Gate relató el incidente que vivió mientras intentaba ingresar a la premiación. “Estaba muy feliz y muy contenta hasta que tuve un obstáculo en el camino y ahora ando furiosa. Iba a entrar y resulta que mi boleto ahora no es VIP porque la persona encargada está dormida o no sé qué es lo que está haciendo y pues ya aquí una señora me vino a maltratar y a gritar y a decirme que tenía que entrar por otro lado”, expresó la exconcursante en el clip.

La finalista de programa de convivencia no pudo entrar a la zona exclusiva de la premiación - crédito @elescandalotv/ Instagram

La influencer explicó que la situación le generó incomodidad y señaló la existencia de preferencias en el trato hacia los invitados. “Estoy un poco molesta y enfadada porque no sé, veo que a algunas personas las tratan de manera especial y a otras no, lo cual quiere decir que hay preferencias. Si yo no soy de tu preferencia, querida, ¿yo qué culpa tengo? Soy capaz de que me voy para mi casa en un Uber a ver qué hacen”, advirtió Gate.

“El karma existe y en Panamá no te queremos ni un poquito”, “Hay que subirle el sueldo a la que le hizo el ‘desplante’”, “Melissa es como curiosita😂“, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.