Colombia

Melissa Gate se molestó en alfombra roja de los Premios Juventud al ser cuestionada sobre Altafulla: “La gente ya sabe quién es la ganadora”

La ‘influencer’ antioqueña evitó referirse directamente al ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ y lanzó indirectas en plena alfombra roja durante el evento realizado en Panamá

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La creadora de contenido desvió
La creadora de contenido desvió una pregunta sobre el desenlace del reality, defendió su papel en la competencia y dejó frases contundentes sobre su percepción del apoyo del público - crédito cortesía del Canal RCN

La influencer Melissa Gate protagonizó un momento tenso en la alfombra de los Premios Juventud 2025 tras ser interrogada por la prensa sobre Andrés Altafulla, reciente ganador del reality La casa de los famosos Colombia.

Durante el evento, realizado en Panamá, la creadora de contenido y segunda finalista del popular formato colombiano dejó clara su molestia ante la pregunta, lo que generó múltiples reacciones entre los asistentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras desfilaba frente a los medios en la ceremonia, donde el talento colombiano tuvo una destacada participación, Melissa Gate fue abordada respecto a su opinión sobre quién se llevó el primer lugar en el reality del Canal RCN.

La respuesta fue notoriamente evasiva; la influencer optó por no mencionar directamente a Altafulla y lanzó una indirecta que elevó la tensión. “Yo creo que la gente ya sabe quién es la ganadora realmente y los números lo demuestran, así que de mí pueden decir lo que les dé la gana”, respondió la antioqueña.

La finalista de 'La casa de los famosos Colombia' se molestó en la alfombra de los Premios Juventud después de que un periodista la preguntara por Altafulla - crédito redes sociales @elchismosocol/ Instagram

La interacción no terminó ahí. Al insistir en el tema, Gate señaló: “No hablen tanto, hagan más. Como ustedes saben me inspiré en la realeza y en la nobleza para que la plebe me pueda ver desde acá triunfando en la cima. ¿Y tú dónde estás, querido?, porque si no es por mí no te mencionan”. La declaración fue interpretada como una referencia directa al artista barranquillero y ganador del concurso.

La inconformidad de la colombiana fue aún más evidente cuando enfatizó que lo que opinen sus compañeros no le afecta: “Lo que piensen mis compañeros en qué estoy o no estoy me tiene sin cuidado. No tengo que darle explicaciones a nadie”. Para la influencer, el reconocimiento del público sigue teniendo más peso que la votación final, a pesar de que fue precisamente la audiencia quien decidió que Altafulla fuese el vencedor de la temporada.

“Lo arrastrada hablando de los números que la dejaron como perdedora”, “La ganadora fue Karina García, y fíjense en los números y vistas”, “Así se ve una mujer que le falta un psiquiatra 😂 la realidad alterada 😮“, ”Tan vieja y tan ridícula“, ” pelea con ella misma y va perdiendo 😂“, ”Dizque los números hablan y subió más de seguidores Altafulla que ella", dicen algunas reacciones en redes sociales.

La paisa aseguró que pese
La paisa aseguró que pese a su derrota en el reality ella se considera la ganadora - crédito cortesía del Canal RCN

La pasarela de los Premios Juventud se celebró con la presencia de múltiples figuras del entretenimiento, y el vestuario de Melissa Gate atrajo comentarios entre los asistentes por su inspiración en la realeza. Las respuestas de la creadora de contenido mantuvieron la atención sobre la rivalidad generada por el desenlace de La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate denuncia maltrato y desata controversia en los Premios Juventud

La finalista de La casa de los famosos Colombia aseguró públicamente problemas en la organización y afirmó haber sido víctima de maltrato durante el acceso al evento. La gala, organizada por Univisión, reunió a figuras influyentes de la música y el entretenimiento latinoamericano.

A través de un video publicado en redes sociales, Melissa Gate relató el incidente que vivió mientras intentaba ingresar a la premiación. “Estaba muy feliz y muy contenta hasta que tuve un obstáculo en el camino y ahora ando furiosa. Iba a entrar y resulta que mi boleto ahora no es VIP porque la persona encargada está dormida o no sé qué es lo que está haciendo y pues ya aquí una señora me vino a maltratar y a gritar y a decirme que tenía que entrar por otro lado”, expresó la exconcursante en el clip.

La finalista de programa de convivencia no pudo entrar a la zona exclusiva de la premiación - crédito @elescandalotv/ Instagram

La influencer explicó que la situación le generó incomodidad y señaló la existencia de preferencias en el trato hacia los invitados. “Estoy un poco molesta y enfadada porque no sé, veo que a algunas personas las tratan de manera especial y a otras no, lo cual quiere decir que hay preferencias. Si yo no soy de tu preferencia, querida, ¿yo qué culpa tengo? Soy capaz de que me voy para mi casa en un Uber a ver qué hacen”, advirtió Gate.

“El karma existe y en Panamá no te queremos ni un poquito”, “Hay que subirle el sueldo a la que le hizo el ‘desplante’”, “Melissa es como curiosita😂“, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Temas Relacionados

Melissa GateAltafullaLa casa de los famosos ColombiaPremios JuventudMelissa habló de AltafullaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Perro antinarcóticos detectó 25 kilos de marihuana empacados al vacío en un mueble tipo cama en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

El peso exacto del estupefaciente ascendió a 24.300 gramos (24,3 kilos; 53,57 libras), mientras la carga tenía como punto de partida la ciudad de Bogotá, y como destino final San Andrés

Perro antinarcóticos detectó 25 kilos

Dos hombres fueron capturados por presuntamente abusar de una menor de 8 años en Norte de Santander

Los sujetos, que serían familiares cercanos, la intimidaban diciéndole que si decía algo atentaban contra la vida de la mamá

Dos hombres fueron capturados por

Refuerzan la búsqueda de cinco integrantes de Los Maracuchos, responsables de homicidios violentos y cuerpos embolsados en Bogotá

Las autoridades intensifican la búsqueda de Luis Rolando Osorio, alias El Viejo, y otros cuatro miembros de la banda, responsables de al menos nueve homicidios y de dejar varios cuerpos desmembrados en diferentes sectores de la capital

Refuerzan la búsqueda de cinco

Ernesto Samper le dio la bienvenida a Petro “al mundo de los que no tenemos visa”

La trascendental decisión de Estados Unidos causó revuelo en el mundo político, exponiendo múltiples reacciones en rechazo a los comportamientos del mandatario colombiano, que desencadenaron los hechos informados por el país norteamericano

Ernesto Samper le dio la

Resultados El Dorado Mañana del 27 de septiembre: conozca los números ganadores

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se fue en

Yina Calderón se fue en contra de Melissa Gate y le pidió “aterrizar”: “Por eso perdió el reality”

El desagradable secreto de Andrea Valdiri para obtener energía previo a su pelea con Yina Calderón

Kendrick Lamar se presentará en Bogotá con operativo de seguridad y movilidad para su esperado concierto

Westcol contó lo que hace todos los días antes de una transmisión en vivo: les envío contundente mensaje a los que le dejan comentarios

Cris Pasquel vivió un violento atraco en Bogotá: el exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ contó detalles de lo que pasó

Deportes

Luis Díaz habló del gol

Luis Díaz habló del gol que no le dieron como válido ante Werder Bremen por la Bundesliga: “No lo quería hacer”

Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

Técnico del León, de James Rodríguez, habló sobre su futuro en el club mexicano: “No hay que tomar decisiones en caliente”

Así reaccionó la prensa mexicana a la derrota del Club León, de James Rodríguez, ante Juárez: “Los domaron”

Unión Magdalena fue sancionado con millonaria multa por impedir el reinicio oportuno del segundo tiempo frente a Santa Fe