Las contradicciones de Petro en política exterior: pasó de rechazar mercenarismo a convocar colombianos para “luchar” en Gaza en menos de 24 horas

El presidente aseguró que él mismo estaría dispuesto a unirse a la lucha si fuera necesario - crédito Montaje Infobae Colombia

Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro anunció que abrirá una inscripción en Colombia para ciudadanos interesados en viajar a la Franja de Gaza con el objetivo de apoyar la causa palestina.

Este pronunciamiento se dio después de que la delegación colombiana abandonara el recinto durante el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de que el mandatario participara en una protesta propalestina en Nueva York junto al músico británico Roger Waters.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su discurso ante la ONU, el presidente fue enfático: “Hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina”, y agregó: “Si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta. Ya he estado en otros, pues voy”.

Un “ejército de salvación” para Palestina

Petro planteó la creación de un “ejército de salvación” internacional para intervenir en la Franja de Gaza - crédito X

El mandatario también anunció su intención de llevar ante la ONU una propuesta para la creación de una fuerza internacional que intervenga en Gaza. “Si Palestina desaparece, la humanidad desaparecerá”, declaró en su intervención, señalando que este movimiento tendría como objetivo enfrentar lo que calificó como genocidio y proteger los derechos de la población palestina.

En un llamado a la movilización global, Petro afirmó: “Unámonos y seremos el ejército más poderoso del mundo y la democracia será y cesará el genocidio y podrá haber libertad en el mundo (...) una humanidad no es posible sino todas las personas que le entregan a personas son libres ningún esclavo ningún hombre o mujer bajo tiranía”, expresó ante los representantes de los Estados miembros.

Posición opuesta frente a mercenarios colombianos

Las palabras del mandatario generan dudas debido al contraste con sus recientes declaraciones sobre el mercenarismo. En agosto, el presidente envió un mensaje de urgencia al Congreso para tramitar un proyecto de ley que prohíba la vinculación de colombianos como combatientes en conflictos ajenos. En ese momento, calificó esta práctica de forma tajante: “Es una trata de hombres convertidos en mercancías para matar”, aseguró en un discurso público.

En agosto, Petro calificó el mercenarismo como “una trata de hombres convertidos en mercancías para matar” - crédito Europa Press

Este tema ha sido particularmente sensible en el caso de los colombianos que han participado como combatientes en las guerras de Ucrania y Sudán. En la guerra entre Rusia y Ucrania, la Cancillería ha sostenido que el Gobierno no respalda ni facilita estas vinculaciones y que son “decisiones de tipo personal, completamente voluntarias e individuales”, además de insistir en que se ha trabajado para desincentivar este tipo de acciones.

En el caso de Sudán, Petro fue aún más explícito. En respuesta a una solicitud del gobierno de ese país, el mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido a los exmilitares colombianos: “El primer ministro Kamel Idris se dirige a la nación colombiana. Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas”, expresó en ese momento.

Con este anuncio, el presidente deja en evidencia una línea de acción que se aparta de su discurso previo sobre el papel de Colombia en conflictos armados externos, lo que podría generar cuestionamientos sobre la coherencia y viabilidad de su propuesta. Mientras tanto, desde el Gobierno no se han entregado aclaraciones sobre cómo se garantizaría la legalidad y la seguridad de quienes decidan responder a este llamado.

Petro promovió en el Congreso un proyecto de ley para prohibir el mercenarismo - crédito @petrogustavo/X

En todo caso, la decisión de convocar a voluntarios se suma a una serie de acciones recientes que han tensado las relaciones internacionales de Colombia. El retiro de la delegación colombiana durante el discurso de Netanyahu fue interpretado por analistas como un gesto político contundente en el marco del conflicto en Medio Oriente, y la participación del presidente en una protesta pública reforzó el mensaje de su administración.

Este contexto podría generar fricciones no solo con Israel, sino también con otros países que han cuestionado la intervención directa en conflictos ajenos.