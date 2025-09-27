La familia de B King desmiente rumores sobre el crimen: “No fue un ajuste de cuentas”

El emotivo pedido de Stefanía Agudelo tras el asesinato de B King: “Mi hermano merece justicia y respeto” - crédito @stefania_agudeloo/IG

El asesinato del cantante colombiano Byron Sánchez, conocido en la escena urbana como B King, continúa generando conmoción tanto en Colombia como en México, país donde fue hallado sin vida luego de varios días reportado como desaparecido.

En medio del dolor de la familia, su hermana Stefanía Agudelo concedió una entrevista exclusiva al programa Siéntese quien pueda, de Univisión, en la cual narró los momentos más difíciles tras la desaparición de su hermano y, además, se refirió por primera vez a los señalamientos que han recaído sobre la DJ y empresaria Marcela Reyes, excompañera sentimental de B King.

El periodista Alex Rodríguez abrió la conversación destacando que su equipo fue el primero en revelar detalles sobre la misteriosa desaparición de Byron en México, y dio a conocer que una joven identificada como Angélica, también conocida como Angie Miller, habría estado con el artista en los últimos días antes de su desaparición.

Según se reveló, la mujer estuvo desaparecida desde el martes 23 de septiembre, dejando a su hija de apenas dos años al cuidado de la niñera, un hecho que generó todo tipo de revuelo. Al parecer, en el momento de la entrevista aún no había aparecido ni se sabía que estaba detenida por las autoridades para rendir declaración, ya que el reportero no mencionó dicha situación.

Angie Miller apareció y estaba detenida por las autoridades, mientras que la hermana de B King aseguró desconocerla - crédito Redes Sociales

En diálogo con Univisión, Stefanía compartió cómo se vivieron esos angustiosos días desde que perdió comunicación con su hermano.

“Yo estaba muy pegada a Dios. El sábado empecé a sentir ese presentimiento de que debía ir a México a buscarlo. Pero al principio tenía mucha esperanza de que lo iba a encontrar”, relató con voz entrecortada.

La joven aseguró que fue su madre quien finalmente reconoció el cuerpo de B King en México, gracias a los tatuajes que tenía en el pecho, la pierna y el brazo, ya que ella no se sintió capaz de hacerlo.

Respecto a las versiones que apuntan a un posible ajuste de cuentas, Stefanía fue enfática en rechazar cualquier señalamiento y declaró: “Es imposible. Me rehúso a pensar que mi hermano tenía algo que ver. Llevaba tres días en México. Fue netamente a su show. Estaba tan emocionado. Mi hermano no tenía problemas con nadie. Alex, mi hermano, era un pelado que mucha gente quería aquí en Colombia”, afirmó con contundencia.

Marcela Reyes, exesposa de B King, recibe apoyo inesperado de la familia del cantante tras ser señalada en redes por el caso- crédito @stefania_agudeloo/IG

El periodista Rodríguez también le consultó por los rumores en torno a la misteriosa joven que habría compartido con Byron en México. Sin embargo, Stefanía aseguró que nunca la había visto y que no sabía de su existencia hasta que surgió en medio de la investigación.

“No, mi hermano la conoció, creo que allá en México, porque yo la verdad nunca la había visto”, aseguró la colombiana en la entrevista.

Qué dijo la hermana de B King sobre Marcela Reyes: declaraciones impactantes

Uno de los momentos más delicados de la entrevista llegó cuando Alex Rodríguez mencionó el nombre de Marcela Reyes, reconocida DJ paisa y expareja de B King durante siete años.

Hermana de B King rompe el silencio tras su asesinato en México y habla sobre los comentarios en los que vinculan a Marcela Reyes - crédito @marcelareyes/IG y @bkingoficial/IG

En redes sociales, algunos usuarios han señalado a Reyes con graves acusaciones, incluso llamándola “asesina” y responsabilizándola por la muerte del artista, comentarios que han desatado una fuerte polémica y generado rechazo en el entorno mediático.

Frente a este tema, la hermana del artista no se guardó nada, y sus declaraciones fueron calificadas como “impactantes” por el propio programa.

“Ninguna persona merece tanto hate (odio), y la verdad, yo pienso que eso hay que dejárselo a las autoridades. Eso no me compete a mí. Yo con Marcela no tengo comunicación alguna. La respeté; fue la pareja de mi hermano durante siete años. No sabría qué decirte”, aseguró Stefanía.

No obstante, confesó que, al inicio del proceso, tras conocer la noticia de la desaparición, el dolor y la rabia la llevaron a buscar culpables.

“Los primeros días, Alex, no te voy a negar, tenía mucho dolor, mucha rabia. Yo estaba buscando culpables. Ya nada me va a devolver a mi hermano… ya nada. Yo ya no lo voy a volver a ver”, expresó con tristeza la hermana de B King.

Caso B King, más preguntas que respuestas tras revelaciones de su hermana - crédito B King y stefania_agudeloo/ Instagram

Con estas declaraciones, Stefanía dejó claro que no respalda las acusaciones en contra de Reyes, pero al mismo tiempo evidenció la tensión y el desconcierto que la tragedia ha dejado en su familia.

Sus palabras se convirtieron en un mensaje directo contra el odio desmedido en redes sociales, donde las especulaciones y rumores en torno a la expareja del artista han ido en aumento.

Finalmente, Stefanía aprovechó el espacio para enviar un mensaje contundente a las autoridades mexicanas: “Yo lo que pido de verdad —y aprovecho este espacio para decírselo a las autoridades mexicanas— es que nos ayuden a esclarecer esto, Álex, porque mi hermano no merecía morir así, de esa manera tan, tan, tan fuerte, tan con sevicia. Fue algo muy fuerte. O sea, no… no lo acepto, de verdad”.