Colombia

Jose Mourinho salió en defensa de Richard Ríos por su desempeño con el Benfica: “Veo razones para ayudarlo mucho”

El entrenador portugués, recien arribado al club, expresó su apoyo al colombiano, cuestionado por su desempeño en el inicio de la temporada 2025/26

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
En rueda de prensa, Mourinho
En rueda de prensa, Mourinho mostró su compromiso en buscar que el volante colombiano muestre su mejor versión - crédito Pedro Nunes y Pedro Rocha/REUTERS

La llegada de Richard Ríos al Benfica desde Palmeiras de Brasil fue una de las noticias más importantes para Colombia en el último mercado de fichajes. El volante se convirtió en la contratación más costosa en la historia de las Águilas, valorada en 27 millones de euros más variables.

Aunque en la pretemporada mostró indicios de su aporte con subidas al ataque, al iniciar la Primeira Liga y, sobre todo, en la fase previa de la Champions League ante el Fenerbahce de Jhon Jader Durán (entonces dirigido por José Mourinho), las falencias de Ríos quedaron evidentes para la hinchada del club lisboeta.

Su tendencia a no regresar rápidamente a la defensa en situaciones sin balón y la falta de precisión al buscar dar salida al equipo desde la mitad del campo comenzaron a generar críticas, especialmente tras la sorpresiva derrota ante el Qarabağ de Azerbaiyán en el arranque de la Champions League.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ríos fue cuestionado por su
Ríos fue cuestionado por su desempeño en la derrota de Benfica ante Qarabag por la Champions League - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Debido al alto precio pagado por el jugador de la selección Colombia, buena parte de los cuestionamientos recayeron sobre Ríos. Por eso, el tema fue inevitable durante la rueda de prensa del jueves 25 de septiembre, previa al partido de liga entre Benfica y Gil Vicente.

Mourinho, quien recientemente asumió la dirección técnica del equipo portugués (justamente tras la eliminación del Fenerbahce en la fase previa a manos del propio Benfica), salió en defensa de Ríos y se mostró comprometido a ayudarlo a encontrar su mejor versión.

“Veo razones para ayudarlo mucho. Veo razones para intentar sacar lo mejor de él. Veo razones para no pedirle cosas que le cuestan. En otras palabras, veo razones para analizarlo a fondo, estar muy cerca de él, protegerlo al máximo y, al mismo tiempo, intentar que muestre sus fortalezas y oculte sus debilidades”, manifestó.

Mourinho fue claro en que
Mourinho fue claro en que no presionará a Richard Ríos por el valor de su fichaje - crédito Pedro Rocha/REUTERS

Acto seguido, “The Special One” dio a entender que al colombiano se le pedían hacer cosas en el campo de juego para las que no estaba preparado. “Cuando le pides a un jugador que haga cosas por las que no es conocido, creas una situación de inestabilidad en la que el jugador se hunde gradualmente, incluso emocionalmente”, dijo.

Según el estratega, ya comenzó a trabajar con Ríos para que se encuentre con situaciones de juego en las que pueda mostrar la versión con la que se siente más a gusto. “La parte del entrenamiento de hoy que hicimos con Richard [Ríos] fue precisamente para intentar ponerlo en una situación, para pedirle cosas en las que se sienta cómodo y en las que la gente pueda ver a un buen jugador, que es lo que es”, añadió.

Mourinho reconoció y entendió las expectativas de los hinchas dado el valor que pagó Benfica para su incorporación, pero fue claro en que no intentará presionarlo por ese motivo. También confirmó su titularidad para el partido de este viernes 26 de septiembre ante Gil Vicente, en un compromiso en el que Benfica remontó una desventaja inicial de un gol para terminar sumando tres puntos con un doblete de Vangelis Pavlidis que decretó la victoria por 2-1.

Ríos jugó los 90 minutos
Ríos jugó los 90 minutos en la victoria de Benfica sobre Gil Vicente en la Primeira Liga. Su desempeño fue reconocido por Mourinho - crédito @slbenfica/Instagram

En la rueda de prensa postpartido, Mourinho admitió que todavía hay mucho trabajo por hacer pese a la victoria. “No fuimos claros y perdimos muchas bolas. En este momento el equipo no tiene una identidad, vive en una zona compleja entre las ideas del entrenador anterior y ahora las mías. Hay algunas contradicciones que no son fáciles de dejar atrás sin mucho tiempo de trabajo”, declaró.

En cuanto al desempeño de Ríos, el entrenador destacó el papel del colombiano (pese a que terminó el juego amonestado). “Ríos fue uno de los que dejó todo lo que tenía para dejar y dio una cierta seguridad en el mediocampo”, concluyó.

Temas Relacionados

Jose MourinhoRichard RiosBenficaColombia-Deportes

Más Noticias

Así se encuentra Néiser Villarreal para el Mundial de Chile con la selección Colombia sub-20: técnico César Torres dio detalles

El atacante venía recuperándose de una lesión con el combinado juvenil, por eso no participó de los últimos amistosos previos al debut ante Arabia Saudita

Así se encuentra Néiser Villarreal

Mánager de B King está en aprietos, confesó que fue amenazado: “Estoy escondido desde que se supo lo de la muerte”

Juan Camilo Gallego también reveló que el mejor amigo de DJ Regio Clown también se encuentra en la clandestinidad

Mánager de B King está

Abelardo de la Espriella puso a cantar a Lina Garrido para enviar un jocoso mensaje a Vicky Dávila: “La clave es la unidad”

El precandidato presidencial señaló que el objetivo para las elecciones de 2026 es derrotar el petrismo

Abelardo de la Espriella puso

La receta tradicional de unas crocantes empanadas de camarón: en menos de una hora estarán listas

La receta combina masa de maíz, relleno de camarones y un toque de leche de coco, logrando un frito dorado y aromático que destaca en celebraciones y reuniones familiares en las costas del país

La receta tradicional de unas

Hija de Mario Yepes reveló si su belleza en el rostro fue gracias a las cirugías: “Así me tienen que querer”

La joven se mostró afectada por las críticas, pero se defendió con seguridad, hasta invitó a su abuela al video para confirmar si pasó o no por el quirófano

Hija de Mario Yepes reveló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Mánager de B King está

Mánager de B King está en aprietos, confesó que fue amenazado: “Estoy escondido desde que se supo lo de la muerte”

Shakira, Karol G y Morat, entre los ganadores de los Premios Juventud 2025

Hija de Mario Yepes reveló si su belleza en el rostro fue gracias a las cirugías: “Así me tienen que querer”

El refugio atómico, la serie de ciencia ficción y suspenso que arrasa en Netflix Colombia

Aida Victoria Merlano se pronunció acerca de su ruptura con Juan David Tejada: “Simplemente me separé”

Deportes

Así se encuentra Néiser Villarreal

Así se encuentra Néiser Villarreal para el Mundial de Chile con la selección Colombia sub-20: técnico César Torres dio detalles

Jhon Lucumí fue espiado por un equipo de la Premier League: lo quiere como su fichaje estelar

Selección Colombia sufriría en el Mundial de 2026: Donald Trump lanzó dura advertencia por situaciones “peligrosas”

Siguen los rechazos para Atlético Nacional: otro técnico extranjero le habría dicho que no

Juan Pablo Montoya habló de la crisis de resultados de Lewis Hamilton con Ferrari en la Fórmula 1: aportó una posible solución