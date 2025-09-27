Jose Mourinho salió en defensa de Richard Ríos por su desempeño con el Benfica: “Veo razones para ayudarlo mucho”

En rueda de prensa, Mourinho mostró su compromiso en buscar que el volante colombiano muestre su mejor versión - crédito Pedro Nunes y Pedro Rocha/REUTERS

La llegada de Richard Ríos al Benfica desde Palmeiras de Brasil fue una de las noticias más importantes para Colombia en el último mercado de fichajes. El volante se convirtió en la contratación más costosa en la historia de las Águilas, valorada en 27 millones de euros más variables.

Aunque en la pretemporada mostró indicios de su aporte con subidas al ataque, al iniciar la Primeira Liga y, sobre todo, en la fase previa de la Champions League ante el Fenerbahce de Jhon Jader Durán (entonces dirigido por José Mourinho), las falencias de Ríos quedaron evidentes para la hinchada del club lisboeta.

Su tendencia a no regresar rápidamente a la defensa en situaciones sin balón y la falta de precisión al buscar dar salida al equipo desde la mitad del campo comenzaron a generar críticas, especialmente tras la sorpresiva derrota ante el Qarabağ de Azerbaiyán en el arranque de la Champions League.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ríos fue cuestionado por su desempeño en la derrota de Benfica ante Qarabag por la Champions League - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Debido al alto precio pagado por el jugador de la selección Colombia, buena parte de los cuestionamientos recayeron sobre Ríos. Por eso, el tema fue inevitable durante la rueda de prensa del jueves 25 de septiembre, previa al partido de liga entre Benfica y Gil Vicente.

Mourinho, quien recientemente asumió la dirección técnica del equipo portugués (justamente tras la eliminación del Fenerbahce en la fase previa a manos del propio Benfica), salió en defensa de Ríos y se mostró comprometido a ayudarlo a encontrar su mejor versión.

“Veo razones para ayudarlo mucho. Veo razones para intentar sacar lo mejor de él. Veo razones para no pedirle cosas que le cuestan. En otras palabras, veo razones para analizarlo a fondo, estar muy cerca de él, protegerlo al máximo y, al mismo tiempo, intentar que muestre sus fortalezas y oculte sus debilidades”, manifestó.

Mourinho fue claro en que no presionará a Richard Ríos por el valor de su fichaje - crédito Pedro Rocha/REUTERS

Acto seguido, “The Special One” dio a entender que al colombiano se le pedían hacer cosas en el campo de juego para las que no estaba preparado. “Cuando le pides a un jugador que haga cosas por las que no es conocido, creas una situación de inestabilidad en la que el jugador se hunde gradualmente, incluso emocionalmente”, dijo.

Según el estratega, ya comenzó a trabajar con Ríos para que se encuentre con situaciones de juego en las que pueda mostrar la versión con la que se siente más a gusto. “La parte del entrenamiento de hoy que hicimos con Richard [Ríos] fue precisamente para intentar ponerlo en una situación, para pedirle cosas en las que se sienta cómodo y en las que la gente pueda ver a un buen jugador, que es lo que es”, añadió.

Mourinho reconoció y entendió las expectativas de los hinchas dado el valor que pagó Benfica para su incorporación, pero fue claro en que no intentará presionarlo por ese motivo. También confirmó su titularidad para el partido de este viernes 26 de septiembre ante Gil Vicente, en un compromiso en el que Benfica remontó una desventaja inicial de un gol para terminar sumando tres puntos con un doblete de Vangelis Pavlidis que decretó la victoria por 2-1.

Ríos jugó los 90 minutos en la victoria de Benfica sobre Gil Vicente en la Primeira Liga. Su desempeño fue reconocido por Mourinho - crédito @slbenfica/Instagram

En la rueda de prensa postpartido, Mourinho admitió que todavía hay mucho trabajo por hacer pese a la victoria. “No fuimos claros y perdimos muchas bolas. En este momento el equipo no tiene una identidad, vive en una zona compleja entre las ideas del entrenador anterior y ahora las mías. Hay algunas contradicciones que no son fáciles de dejar atrás sin mucho tiempo de trabajo”, declaró.

En cuanto al desempeño de Ríos, el entrenador destacó el papel del colombiano (pese a que terminó el juego amonestado). “Ríos fue uno de los que dejó todo lo que tenía para dejar y dio una cierta seguridad en el mediocampo”, concluyó.