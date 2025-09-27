Colombia

Fuerte llamado de la Cámara de Comercio Colombo Americana a Petro por reputación internacional de Colombia: “Los costos pueden afectar a todos”

María Fernanda Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, advirtió sobre el riesgo de sanciones internacionales y pidió al mandatario “anteponer, sin excepción, el interés nacional sobre cualquier ideología”

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Lacouture advirtió que la comunidad internacional podría imponer sanciones a Colombia - crédito X

La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Fernanda Lacouture, emitió un pronunciamiento público luego de que el Gobierno de Estados Unidos revocara la visa del presidente Gustavo Petro.

La dirigente gremial hizo un llamado al mandatario para que anteponga los intereses de la nación y actúe con prudencia en el manejo de las relaciones exteriores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un video publicado a través de sus redes sociales, Lacouture se refirió a las repercusiones diplomáticas de la medida tomada por el gobierno estadounidense. La revocación se produjo después de un discurso pronunciado por Petro durante una manifestación en Times Square, Nueva York, donde pidió a soldados estadounidenses desobedecer órdenes relacionadas con el conflicto en Medio Oriente.

Llamado a la responsabilidad

Lacouture también hizo un llamado
Lacouture también hizo un llamado al presidente para que “proteja la vida, los derechos y la seguridad de los colombianos" - crédito Sergio Reyes/La Nación/AP y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Lacouture destacó que la decisión de Washington no implica la ruptura de relaciones bilaterales, pero advirtió que genera un ambiente de tensión que puede complicar la cooperación entre ambos países. “Sobre la revocatoria de la visa al presidente Petro por parte de los Estados Unidos, se trata de una decisión diplomática que evidencia una inconformidad significativa del Gobierno de los Estados Unidos frente al irrespeto e intervención en los asuntos internos de ese país por parte del presidente de Colombia”, expresó la dirigente.

En su declaración, insistió en que la situación exige un manejo responsable por parte de la Presidencia, señalando que la jefatura de Estado implica priorizar el bienestar del país sobre cualquier posición política o ideológica. “La Jefatura de Estado obliga anteponer, sin excepción, el interés nacional sobre cualquier ideología. Si el presidente Petro persiste en generar choques externos y en sobreponer su ideología al interés de todos los colombianos, puede sobrevenir respuesta de la comunidad internacional en donde se puede incluir eventuales sanciones cuya responsabilidad debe recaer en su gobierno, aunque los costos pueden terminar afectando a todos los colombianos”, afirmó.

Estados Unidos revocará la visa
Estados Unidos revocará la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro - crédito X

La decisión de revocar la visa fue comunicada a través de la embajada de Estados Unidos en Bogotá. En la comunicación oficial, la administración estadounidense se refirió a las declaraciones hechas por Petro durante la manifestación en Nueva York. Según el texto difundido, “Hoy, el presidente colombiano se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Le revocaremos la visa a Petro por sus acciones imprudentes e incendiarias”.

El discurso de Petro tuvo lugar durante una protesta en Times Square que exigía el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el contexto de las acciones militares en Palestina. En medio de la concentración, el presidente de Colombia utilizó un megáfono para dirigirse a militares de Estados Unidos. “Le pido a todos los soldados del Ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump; obedezcan la orden de la humanidad”, dijo Petro durante su intervención.

La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana también hizo un llamado directo al cumplimiento de los deberes constitucionales. “Hacemos un llamado a la responsabilidad y al cumplimiento del deber constitucional del presidente en proteger la vida, los derechos y la seguridad de los colombianos, resguardar la soberanía y la reputación internacional del país y representarlo con prudencia y apego a la Constitución y a nuestros compromisos internacionales”, indicó en su mensaje.

Respuesta del Petro a Estados Unidos

Petro minimizó la decisión de
Petro minimizó la decisión de Estados Unidos afirmando que no necesita visa porque también es ciudadano europeo - crédito Iván Valencia/AP

Tras la notificación de la medida, el jefe de Estado se pronunció restando importancia a la decisión. En declaraciones realizadas antes de su regreso a Colombia, Petro afirmó: “No me importa. No necesito visa (…), porque no solo soy ciudadano colombiano sino europeo, y me considero una persona libre en el mundo”.

El mandatario había estado en Nueva York desde el martes 23 de septiembre, participando en la Asamblea General de la ONU, y regresó a Colombia después de concluir su agenda en el evento multilateral.

La situación ha generado amplia atención tanto en el ámbito político nacional como en la comunidad internacional, en medio de un contexto de relaciones bilaterales complejas entre Colombia y Estados Unidos.

Temas Relacionados

María Claudia LacoutureGustavo PetroCámara de Comercio Colombo AmericanaRevocatoria visaEstados UnidosDonald TrumpBenjamín NetanyahuProtestaColombia-Noticias

Más Noticias

Las contradicciones de Petro en política exterior: pasó de rechazar mercenarismo a convocar colombianos para “luchar” en Gaza en menos de 24 horas

Luego de participar en una manifestación propalestina en Nueva York, el presidente de Colombia sorprendió al anunciar que abrirá una lista oficial de voluntarios para combatir contra el genocidio en Medio Oriente

Las contradicciones de Petro en

Cayeron tres integrantes de Los del Hato, red de explotación sexual infantil en Santander: ofrecían servicios desde $100.000

Una mujer, señalada como cabecilla de una red delictiva, fue detenida junto a dos cómplices por delitos relacionados con pornografía y proxenetismo, tras ser acusada de instrumentalizar a niñas

Cayeron tres integrantes de Los

Alerta por menor de edad que habría caído en el humedal La Vaca en Bogotá: Bomberos lo buscan

Las imágenes que circulan del lugar documentan la presencia activa de rescatistas, mostrando a las autoridades equipadas con trajes impermeables y herramientas especializadas en salvamento acuático

Alerta por menor de edad

Kendrick Lamar estuvo en la Artbo en Bogotá: fans compartieron imágenes en redes sociales

Varias personas lograron identificarlo y capturaron el momento en fotografías y videos que rápidamente circularon en redes sociales

Kendrick Lamar estuvo en la

Súper Astro Sol: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Súper Astro Sol: jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Consternación por el asesinato de

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Kendrick Lamar estuvo en la

Kendrick Lamar estuvo en la Artbo en Bogotá: fans compartieron imágenes en redes sociales

Marcela Reyes se aferra a la fe en medio de señalamientos por crimen de B King: “Mi verdad no necesita defensa porque tu papá Dios lo sabes todo”

Don Jediondo anunció que obtuvo la residencia en los Estados Unidos: “Fue un pedido del doctor Trump”

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia 2025′ afronta su última prueba antes de la coronación este 27 de septiembre

Esposo de Ana Karina Soto se refirió a la filtración del video íntimo de la presentadora hace años: “Me alegra verte hablar de tu tragedia”

Deportes

Atlético Nacional habría tomado una

Atlético Nacional habría tomado una decisión sobre la continuidad de Diego Arias como técnico interino: esto pasó

EN VIVO Atlético Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: hay clásico en Medellín

María Camila Osorio se mide ante Iga Świątek, una de las mejores raquetas del mundo en el WTA de Beijing: hora y dónde ver

Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

Egan Bernal compite en la prueba del Mundial de Ciclismo de Ruta con Colombia en Ruanda: hora y dónde ver