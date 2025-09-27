Colombia

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Luis Ernesto Sánchez era reconocido por su labor en la Institución Educativa Hernando Borrero Cuadros de Tenerife, en El Cerrito, donde durante dos décadas dedicó su vida a la formación de niños y jóvenes

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
La gobernadora del Valle se
La gobernadora del Valle se pronunció por la muerte de docente en Cali - crédito @DilianFToro/X

Hay conmoción en Cali y El Cerrito (Valle del Cauca) por la violenta muerte de un reconocido docente y líder social en el barrio Las Granjas de la capital vallecaucana cuando se movilizaba a bordo de un taxi.

La víctima respodía al nombre de Luis Ernesto Sánchez y su crimen fue perpetrado en la tarde del sábado 27 de septiembre de 2025. Este hecho se suma a una preocupante ola de violencia que afecta a los que trabajan por la defensa de los derechos humanos en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sánchez era ampliamente reconocido por su labor en la Institución Educativa Hernando Borrero Cuadros de Tenerife, en El Cerrito, donde durante dos décadas dedicó su vida a la formación de niños y jóvenes.

Sindicato lamentó el fallecimiento del
Sindicato lamentó el fallecimiento del destacado docente -crédito Redes sociales/Facebook

Su trabajo trascendía las aulas tradicionales: a través de un aula tecnológica, impulsaba procesos educativos orientados a motivar a la niñez y adolescencia, con el objetivo de prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados presentes en la zona.

“(...) su labor docente en hechos indiscutibles deja huella entre la vida, la dignidad de docencia y los derechos humanos, valores que tanto engrandecen la profesión escogida como la de ser maestro. Que los miembros de la Subdirectiva Sutev El Cerrito, rechazan de manera categórica todo acto de violencia que arrebate la vida de nuestros maestros, reafirman la exigencia al Estado la garantía real de la seguridad y el derecho de la vida de todos los ciudadanos y en especial de los maestros”, señaló en un comunicado la institución educativa a la que estaba vinculado.

La noticia del asesinato provocó reacciones inmediatas entre autoridades y miembros de la comunidad. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lamentó profundamente la muerte del profesor Sánchez y resaltó su compromiso y vocación en la formación de nuevas generaciones.

El mensaje de condolencias de
El mensaje de condolencias de la gobernadora del Valle sobre el atentado sicarial - crédito @DilianFrancisca/X

Toro recordó que, pocas horas antes del crimen, había compartido con Sánchez y otros docentes en Buga, donde destacaron juntos la importancia de la educación socioemocional.

“(...) Hecho que causa especial dolor porque solo horas antes compartimos con él y otros docentes en Buga, destacando juntos la importancia de la Educación Socioemocional. Expreso mi solidaridad y sentidas condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad educativa. Pido a las autoridades celeridad para esclarecer este hecho y dar con los responsables“, señaló puntualmente la mandataria regional.

Organizaciones como Indepaz destacaron la relevancia del trabajo de Sánchez en la prevención del reclutamiento forzado de menores, una problemática que afecta gravemente a esta zona del departamento.

De acuerdo con Indepaz, se
De acuerdo con Indepaz, se trata del líder 150 asesinado en lo corrido de 2025 - crédito @Indepaz/X

La Defensoría del Pueblo, a través de la alerta temprana 012/25, advirtió que Cali se ha convertido en un nodo estratégico para el crimen organizado, donde el reclutamiento de jóvenes constituye una de las principales dinámicas delictivas, junto con el uso de la ciudad como plataforma criminal y zona de refugio.

Entre tanto, la comunidad señaló que Sánchez no había recibido amenazas previas contra su vida, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de los líderes sociales en el Valle del Cauca.

De acuerdo con Indepaz, en el municipio donde ejercía funciones opera el ELN, disidencias de las Farc: frentes Jaime Martínez, Carlos Patiño y frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Clan del Golfo y delincuencia común.

El caso de Sánchez se suma a una estadística alarmante: en lo que va de 2025, el número de homicidios de líderes sociales en Colombia ha alcanzado los 150, reflejando la gravedad de la situación y la urgencia de medidas efectivas para proteger a quienes defienden los derechos humanos y la educación en el país.

Sindicato rechazó el hecho violento
Sindicato rechazó el hecho violento contra Sánchez Murillo - crédito Redes sociales/Facebook

“Ay nooo que triste noticia nuestro compañero Steam en el departamento ...lamento muchísimo su muerte ..un excelente líder de la comunidad y de los estudiantes”; “No puede ser, un ser humano tan excepcional que creía en la juventud, nos dejas el corazón arrugado Profe Luis Hernesto (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Temas Relacionados

Homicidio líder socialLuis Ernesto SánchezEl CerritoCaliValle del CaucaColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Las contradicciones de Petro en política exterior: pasó de rechazar mercenarismo a convocar colombianos para “luchar” en Gaza en menos de 24 horas

Luego de participar en una manifestación propalestina en Nueva York, el presidente de Colombia sorprendió al anunciar que abrirá una lista oficial de voluntarios para combatir contra el genocidio en Medio Oriente

Las contradicciones de Petro en

Cayeron tres integrantes de Los del Hato, red de explotación sexual infantil en Santander: ofrecían servicios desde $100.000

Una mujer, señalada como cabecilla de una red delictiva, fue detenida junto a dos cómplices por delitos relacionados con pornografía y proxenetismo, tras ser acusada de instrumentalizar a niñas

Cayeron tres integrantes de Los

Alerta por menor de edad que habría caído en el humedal La Vaca en Bogotá: Bomberos lo buscan

Las imágenes que circulan del lugar documentan la presencia activa de rescatistas, mostrando a las autoridades equipadas con trajes impermeables y herramientas especializadas en salvamento acuático

Alerta por menor de edad

Kendrick Lamar estuvo en la Artbo en Bogotá: fans compartieron imágenes en redes sociales

Varias personas lograron identificarlo y capturaron el momento en fotografías y videos que rápidamente circularon en redes sociales

Kendrick Lamar estuvo en la

Súper Astro Sol: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Súper Astro Sol: jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Kendrick Lamar estuvo en la

Kendrick Lamar estuvo en la Artbo en Bogotá: fans compartieron imágenes en redes sociales

Marcela Reyes se aferra a la fe en medio de señalamientos por crimen de B King: “Mi verdad no necesita defensa porque tu papá Dios lo sabes todo”

Don Jediondo anunció que obtuvo la residencia en los Estados Unidos: “Fue un pedido del doctor Trump”

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia 2025′ afronta su última prueba antes de la coronación este 27 de septiembre

Esposo de Ana Karina Soto se refirió a la filtración del video íntimo de la presentadora hace años: “Me alegra verte hablar de tu tragedia”

Deportes

Atlético Nacional habría tomado una

Atlético Nacional habría tomado una decisión sobre la continuidad de Diego Arias como técnico interino: esto pasó

EN VIVO Atlético Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: hay clásico en Medellín

María Camila Osorio se mide ante Iga Świątek, una de las mejores raquetas del mundo en el WTA de Beijing: hora y dónde ver

Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

Egan Bernal compite en la prueba del Mundial de Ciclismo de Ruta con Colombia en Ruanda: hora y dónde ver