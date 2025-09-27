Colombia

Chontico Día, los números sorteados de hoy 27 de septiembre 2025

Conoce cuáles fueron los resultados del último sorteo de una de las loterías más jugadas de Colombia

Por Armando Montes

Conoce cuáles fueron los números
Conoce cuáles fueron los números ganadores del último que se llevó a cabo este día

La lotería del Chontico día es de los juegos más populares en el sur de la nación y es uno de los juegos con mayor tradición. Su formato sencillo y las múltiples oportunidades para ganar dinero la han convertido en una de las opciones favoritas. Los sorteos se realizan diariamente alrededor de las 13:00 horas locales.

Uno de los aspectos más atractivos de esta lotería es la variedad de formas de jugar, ofreciendo flexibilidad a los participantes, quienes tienen varias oportunidades de ganar, desde acertar las últimas tres cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, recopilamos los resultados del sorteo realizado este 3 de septiembre. Recuerde que, si es uno de los ganadores, debe cuidar muy bien su boleto, ya que es el papel que lo acredita para reclamar su premio.

Los números del último sorteo

Estos fueron los números sorteados
Estos fueron los números sorteados del 27 de septiembre de 2025 en el sorteo de Chontico Día
  • Número ganador: 3254
  • Quinta: 6

¿Cómo se juega?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
Los billetes pueden ser adquiridos
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas

Los números con más chance de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

