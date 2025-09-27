Colombia

Cayeron tres integrantes de Los del Hato, red de explotación sexual infantil en Santander: ofrecían servicios desde $100.000

Una mujer, señalada como cabecilla de una red delictiva, fue detenida junto a dos cómplices por delitos relacionados con pornografía y proxenetismo, tras ser acusada de instrumentalizar a niñas

Así se realizó el operativo que permitió la captura de tres delincuentes dedicados a la explotación sexual infantil - crédito One Telecomunicaciones Ricaute/Facebook

Un nuevo golpe contra la explotación sexual infantil se gestó en Santander en las últimas horas.

Se trata de la captura de tres personas en El Socorro, que se dedicaba a este delito a traves de una peligrosa red criminal.

Entre los capturados se encuentra una mujer señalada como la presunta líder de la organización, que, según la investigación, utilizó su vínculo familiar con una de las víctimas para facilitar los delitos.

La medida de aseguramiento en centro carcelario fue dictada tras una investigación que permitió imputarles cargos por pornografía infantil, proxenetismo con menor de edad y acceso carnal con menor de 14 años.

La mujer capturada presuntamente explotada
La mujer capturada presuntamente explotada a una familiar suya, menor de edad - crédito Redes sociales/Facebook

Durante las diligencias, las autoridades incautaron tres teléfonos móviles y un computador portátil, elementos que ahora forman parte del material probatorio del caso.

El proceso judicial, aún en curso, permitió identificar al menos a dos víctimas menores de edad, que habrían sido instrumentalizadas para ofrecer servicios sexuales tanto de manera presencial como a través de redes sociales.

Las pesquisas indican que la mujer capturada coordinaba encuentros sexuales entre niñas de 12 años y adultos, que pagaban sumas cercanas a los $100.000 por cada encuentro.

Los detenidos, conocidos con los alias de Cristian, “Darwin” y “Jessica”, integraban la banda delincuencial común denominada Los del Hato.

Las investigaciones señalan que este grupo utilizaba plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram para compartir y difundir material sexual, incluyendo imágenes, videos y audios de menores de edad.

Las autoridades señalaron que los
Las autoridades señalaron que los delincuentes grababan contenido pornográfico de las víctimas y lo enviaban a través de redes sociales - crédito Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Según el informe judicial, una de las capturadas, aprovechando su parentesco con la víctima, la indujo a mantener cinco encuentros sexuales no consentidos con adultos, con el objetivo de obtener beneficios económicos.

El modus operandi de la banda incluía la captación de menores a través de redes sociales, la grabación de los encuentros sexuales y la posterior difusión del material.

De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, los implicados instrumentalizaban a las menores con fines económicos y grababan los encuentros para su posterior distribución.

Las autoridades destacaron la importancia de la incautación de los dispositivos electrónicos, que servirán como prueba en el proceso judicial.

En cuanto a la situación de las víctimas, la Policía del Departamento de Santander informó que ambas menores ya se encuentran bajo el cuidado de sus familias, tras el restablecimiento de sus derechos.

El proceso judicial continúa en etapa de investigación, mientras se desarrollan las audiencias para determinar la responsabilidad penal de los procesados.

Cayó red de trata de personas en Bucaramanga: once capturados por explotación sexual de menores y adolescentes trans

Once personas fueron capturadas el 9 de septiembre de 2025 en Bucaramanga (Santander) por su presunta vinculación a una red dedicada a la trata de personas y explotación sexual de menores de edad, informó la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades señalaron que los presuntos integrantes de la organización delictiva se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes para someterlos a explotación sexual, entre ellos varias adolescentes trans.

Entre las personas capturadas hay propietarios o administradores de hoteles o residencias - crédito Fiscalía General de la Nación

Según la Fiscalía, la red identificaba y contactaba a sus víctimas cerca de los parques Centenario y Santander, en el centro de Bucaramanga, donde posteriormente eran trasladadas a residencias, hoteles y bares con disponibilidad permanente.

En estos lugares, los menores eran obligados a realizar actos sexuales a cambio de dinero. El traslado de las víctimas era facilitado por taxistas vinculados a la organización, que empleaban sus vehículos para el transporte de los adolescentes.

Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron ante jueces de control de garantías a Diana Chinchilla y Barón Correa María José, identificadas como mujeres trans y señaladas como principales articuladoras del esquema.

Los criminales fueron imputados con
Los criminales fueron imputados con cargos por trata de personas agravada y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, según su participación en la red de explotación - crédito Fiscalía General de la Nación

Ellas estarían encargadas de coordinar los contactos y negociar con los clientes interesados en los servicios ilícitos. La Fiscalía también vincula a Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño —propietarios o administradores de hoteles y residencias—, así como a Jhon Edison Echavez Armesto, propietario de un bar. Además, fueron presentados Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas, taxistas, y Leonela Milagros Carreño Palencia, ciudadana venezolana.

Sobre el modus operandi, la Fiscalía indicó que Carreño Palencia era responsable de suministrar documentos alterados a las víctimas, permitiendo que se hicieran pasar por mayores de edad. Parte de las víctimas serían familiares suyos menores de edad. Los administradores de hoteles, residencias y bares, según el reporte oficial, permitían el ingreso de las víctimas sin registrar sus datos, facilitando así las actividades delictivas.

Todos los detenidos fueron imputados por el delito de trata de personas agravada, mientras que Collazos Cárdenas y Echavez Armesto enfrentan además cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Diez de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Luz Stella Vega Jiménez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia, de acuerdo con lo decidido por el juez de control de garantías.

