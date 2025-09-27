Caso Jorge Hernando Uribe: investigación revela detalles inéditos del presunto autor intelectual del crimen

Investigan si hay relación entre los homicidios de Clemencia de Uribe y Jorge Hernando Uribe - crédito Fotomontaje Infobae (Juan Carlos Uribe-Jorge Uribe/Facebook)

El asesinato del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, de 74 años, continúa generando múltiples interrogantes, pues la investigación avanza con nuevos elementos que apuntan a un entramado aún más complejo del que se creía al inicio.

La FM y Noticias RCN conocieron detalles inéditos que apuntan a que Juan Carlos Uribe, hermano del ciudadano asesinado, habría tenido un plan para salir del país; las autoridades analizan si este movimiento corresponde a un intento de evasión judicial.

Jorge Hernando Uribe Bejarano fue reportado como desaparecido el 6 de abril de 2025. Cinco días más tarde, el 11 de abril, las autoridades hallaron sus restos. La última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue durante un almuerzo con su hermano, Juan Carlos.

Desde entonces, las dudas no han cesado, y el caso tomó un giro inesperado: la Fiscalía General de la Nación lo señala como presunto autor intelectual del crimen.

A Juan Carlos Uribe lo imputaron por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado. Pese a la gravedad de los cargos, el juez decidió no imponer medida de aseguramiento en centro carcelario. En la actualidad, el señalado permanece en libertad mientras continúa el proceso.

Durante la más reciente audiencia, el país conoció un nuevo dato que incrementó la tensión alrededor del caso, de acuerdo con la fiscal del caso, se aseguró que Juan Carlos tenía intenciones claras de salir del país una vez terminara el Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, celebrado en septiembre.

La información fue divulgada por el programa Aquí y Ahora de la cadena radial mencionada, que tuvo acceso a las declaraciones presentadas en estrados judiciales: “La información que se conoce es clara. Juan Carlos ha considerado programar un viaje y dice que de vacaciones afuera del país, después de la realización del Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, llevado a cabo en los primeros días del mes de septiembre”, expresó la fiscal del caso.

Aunque su defensa niega que se trate de una intención de fuga, el Ministerio Público mantiene su preocupación frente a la posibilidad de que el acusado aproveche su libertad para abandonar el país de manera definitiva. La hipótesis de la Fiscalía no se apoya únicamente en la programación del viaje, sino en la presunta intención de desvincularse del proceso, una vez superado el evento cultural en Cali.

Según los investigadores, Juan Carlos Uribe tiene una larga experiencia en viajes internacionales y una red de contactos que facilitaría su salida del país sin mayores complicaciones.

La fiscal del caso afirmó que “hay un patrón de comportamiento que indica que esta persona tiene los medios, la preparación y la oportunidad para salir del país. Esto no es menor y debe considerarse con seriedad”.

Por su parte, la defensa del imputado argumenta que su cliente no busca huir, sino que planeaba unas vacaciones que ya tenía previstas con antelación. “Irse de vacaciones es diferente a fugarse, sobre todo con quien tiene arraigo familiar y ha colaborado con la investigación”, afirmó su abogada.

A pesar de esta afirmación, la familia de Jorge Hernando Uribe no comparte esa visión. Alejandra Uribe, hija del empresario asesinado, expresó su preocupación en una entrevista concedida a la fuente de noticias citada. De manera clara y directa, señaló el riesgo que representa que su tío permanezca en libertad.

“Yo lo único que pido es que se haga justicia, que toda la verdad salga a la luz. Es imposible lo que pasa hoy de dejarlo en libre con todas las pruebas contundentes. Se puede escapar y dañar todo el proceso”, afirmó Alejandra, visiblemente afectada por la situación.

Los nuevos elementos conocidos refuerzan la necesidad de analizar con mayor profundidad los movimientos de Juan Carlos Uribe. Las autoridades deberán establecer si el viaje que pretendía realizar tenía fines recreativos o si, como sostiene la Fiscalía, formaba parte de una estrategia para evitar un posible fallo en su contra.

Las fuentes mencionadas también accedieron a otras fuentes cercanas a la investigación. Estas señalan que los investigadores no descartan pedir nuevas medidas judiciales, entre ellas, una orden de vigilancia permanente o la solicitud de prohibición de salida del país.

La Fiscalía evalúa estas opciones como parte de una estrategia preventiva para garantizar la comparecencia del imputado durante las próximas etapas del proceso

Hasta ahora, la entidad judicial no ha emitido una solicitud formal de detención; sin embargo, no se descarta que en los próximos días se eleve una petición en ese sentido, con base en el riesgo procesal que representa una eventual salida del país por parte de Juan Carlos.