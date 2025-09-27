Colombia

Capturaron en EE. UU. al quinto implicado en el crimen de un investigador del CTI de la Fiscalía en La Guajira: lo deportaron

Yordy José Arocha Argote fue detenido a su llegada al país, gracias a las acciones de inteligencia que permitieron ubicarlo y seguirle la pista para evitar que se escapara de nuevo. Ahora tendrá que responder por el homicidio de David Antonio Sierra Palacio

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
La diligencia se llevó a cabo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Yordy José Arocha Argote, señalado como uno de los presuntos responsables del hurto y homicidio del investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), David Antonio Sierra Palacio, ocurrido el 5 de julio de 2023 en la Troncal del Caribe, entre Santa Marta (Magdalena) y Riohacha (La Guajira).

Así lo informó la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado que divulgó la mañana del sábado 27 de septiembre de 2025, y que acompañó con un registro en video de la diligencia judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte oficial, Arocha Argote habría formado parte de una estructura delictiva dedicada al hurto de vehículos en carreteras del norte de Colombia.

La investigación detalló además que el grupo utilizó artefactos metálicos para detener el vehículo en el que se movilizaba el funcionario junto a otras personas.

La Fiscalía también compartió apartes
La Fiscalía también compartió apartes de la audiencia tras la llegada del hoy detenido a Colombia - crédito @FiscaliaCol/X

Después de inmovilizar el automóvil, los agresores abordaron a los ocupantes y los despojaron de sus pertenencias. Durante el forcejeo, Sierra Palacio recibió un disparo que le causó la muerte.

La captura del quinto detenido por crimen de investigador del CTI en La Guajira: cayó en EE. UU.

La Fiscalía indicó que Arocha Argote viajó a Estados Unidos para evadir la acción de las autoridades.

Su localización y captura en California fue posible mediante un trabajo conjunto entre el CTI, la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals) y la agencia Homeland Security Investigations (HSI —Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional—), y esto permitió coordinar su deportación a Colombia.

El excongresista Jimmy Sierra (Izq)
El excongresista Jimmy Sierra (Izq) junto a su hermano David Palacio Crédito: Archivo particular

A su llegada al país, Arocha Argote fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado agravado.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado. Y según lo que mencionó en su informe el ente investigador, cinco personas han sido judicializadas hasta el momento por este caso.

Detalles del crimen y contexto

La noche del 5 de julio, sobre la vía troncal del Caribe, a ocho kilómetros de Riohacha, David Sierra Palacio sufrió un pinchazo en una de las llantas de su vehículo provocado por tachuelas esparcidas en la carretera.

Al descender para inspeccionar, fue interceptado por hombres armados que intentaron robarlo. Al oponer resistencia, recibió múltiples disparos y murió en el lugar.

La fiscal detalló el papel del hoy detenido y quinto señalado de participar en el crimen de David Antonio Sierra Palacio - crédito Fiscalía General de la Nación

Los asaltantes se llevaron las pertenencias de Sierra Palacio y de tres acompañantes, quienes habían abordado el vehículo horas antes en Mamatoco, Santa Marta.

Las autoridades de Riohacha identificaron la modalidad empleada en este delito, algo usual en varias zonas del país, y en las que delincuentes utilizan artefactos metálicos para obligar a los conductores a detenerse y así cometer robos durante la noche. Muchos de estos pueden ser camioneros o turistas.

El secretario de Gobierno y alcalde encargado de Riohacha en ese entonces, Leandro José Mejía Díaz, anunció el refuerzo de medidas de seguridad y la convocatoria a un consejo de seguridad para enfrentar esta problemática.

Días previos al asesinato de Sierra Palacio, otros hechos similares fueron reportados en la zona. El exconcejal Nellit Elías Calderón sufrió un asalto bajo el mismo modus operandi, recibiendo un disparo en la espalda tras detenerse para auxiliar a conocidos víctimas de tachuelas en el camino, agregó un informe del portal La Guajira Hoy.

En medio de la audiencia se hizo referencia a los detalles del arma que se utilizó para cometer el homicidio de Sierra Palacio - crédito Fiscalía General de la Nación

Relación familiar y repercusiones

David Sierra Palacio era hermano de Jimmy Sierra Palacio, exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal entre 2010 y 2014 y exjefe de la Oficina de Trabajo de La Guajira.

El excongresista lamentó públicamente el asesinato de su familiar y expresó preocupación sobre los niveles de inseguridad en la región. La familia y allegados exigen justicia y acciones para frenar los episodios de violencia en las carreteras de La Guajira.

Las pesquisas siguen su curso y no se descartan más acciones por parte de las autoridades colombianas con el fin de esclarecer los hechos.

Temas Relacionados

Captura en Estados UnidosDeportado a ColombiaQuito implicadoCrimen de investigador del CTIDavid Antonio Sierra PalacioFiscalía General de la NaciónCuerpo Técnico de InvestigaciónTroncal del CaribeDetención en CaliforniaSanta Marta y RiohachaPinchazo de un neumáticoDisparo en medio de hurtoColombia-Noticias

Más Noticias

Paola Holguín denunciará a Petro por “abuso de autoridad” y “ofensa a diplomáticos” tras sus declaraciones contra Estados Unidos

Holguín advirtió que las declaraciones del jefe de Estado comprometen la estabilidad del país, deterioran la relación bilateral con Washington y distraen la atención de la grave crisis de seguridad

Paola Holguín denunciará a Petro

Radiólogo fue asesinado a puñaladas frente al Hospital donde laboraba en Antioquia

El agresor del ataque, identificado como Luis Alberto Rojas Hurtado, fue capturado horas después con un arma blanca que presuntamente sería la del homicidio

Radiólogo fue asesinado a puñaladas

Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

En el clásico del fútbol profesional colombiano, verdes y azules se ven las caras en el Atanasio Girardot, aún con Nacional sin técnico en propiedad

Nacional vs. Millonarios EN VIVO,

Cabecilla del Clan del Golfo fue judicializado por ejercer control territorial en municipios de Antioquia

La fiscal asignada al caso, en la audiencia, detalló la intromisión de este delincuente en municipios del departamento de Antioquia, repasando algunos de los hechos en los que estuvo involucrado

Cabecilla del Clan del Golfo

La familia de B King desmiente rumores sobre el crimen: “No fue un ajuste de cuentas”

La hermana del cantante urbano colombiano dio una entrevista exclusiva, donde compartió el dolor de la familia, detalles inéditos y exigió a las autoridades mexicanas esclarecer el caso, sin caer en rumores ni señalamientos injustos

La familia de B King
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

La familia de B King

La familia de B King desmiente rumores sobre el crimen: “No fue un ajuste de cuentas”

Cintia Cossio presenta el rostro de su hijo Lorenzo con un emotivo video en redes sociales: “Mamá de hombres”

Aida Victoria Merlano reaparece en una fiesta y con comentarios de despecho tras confirmar su separación de Juan David Tejada

Yina Calderón se fue en contra de Melissa Gate y le pidió “aterrizar”: “Por eso perdió el reality”

El desagradable secreto de Andrea Valdiri para obtener energía previo a su pelea con Yina Calderón

Deportes

Nacional vs. Millonarios EN VIVO,

Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

Compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich elogió al colombiano tras su buen rendimiento en Bundesliga: “Juega con mucha pasión”

Así se vivían los clásicos entre Nacional y Millonarios en los años 90: se reveló emotivo e histórico video del ambiente en el Atanasio Girardot

Luis Díaz habló del gol que no le dieron como válido ante Werder Bremen por la Bundesliga: “No lo quería hacer”

Técnico del León, de James Rodríguez, habló sobre su futuro en el club mexicano: “No hay que tomar decisiones en caliente”