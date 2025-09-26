Colombia

Una grúa cayó encima de un camión y hay un impresionante trancón en salida de Bogotá

Al momento autoridades atienden la emergencia intentando mitigar la contingencia en la zona

Francy Agudelo

Emergencia vía Funza-Siberia , grúa
Emergencia vía Funza-Siberia , grúa cayó sobre camión generando grave congestión vehicular - crédito @pasaenBogotá/X

En horas de la madrugada del 26 de septiembre de 2025 se presentó una emergencia en la vía que conduce del municipio de Funza a Siberia, luego de que una grúa cayera encima de un camión, bloqueando la vía en ambos sentidos.

Estructura cayó sobre un camión en Cundinamarca generando afectaciones en el tránsito - crédito @PasaenBogota/X

