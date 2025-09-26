Una grúa cayó encima de un camión y hay un impresionante trancón en salida de Bogotá

En horas de la madrugada del 26 de septiembre de 2025 se presentó una emergencia en la vía que conduce del municipio de Funza a Siberia, luego de que una grúa cayera encima de un camión, bloqueando la vía en ambos sentidos.
