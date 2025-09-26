Colombia

Un enjuague bucal puede hacerle dar positivo en la alcoholemia: la experiencia de una joven que se volvió viral en TikTok

El caso de una joven que marcó positivo en un control de alcoholemia, pese a no haber bebido, abrió el debate sobre cómo productos cotidianos, como enjuagues bucales o comidas preparadas con licor, pueden alterar los resultados

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
La multa depende del grado
La multa depende del grado de alcohol en la sangre del conductor - crédito Bufete Legal Olivieri Miranda & Asociados

¿Se imagina usted que lo detengan en un retén, le hagan soplar y el aparato diga que tiene alcohol en el cuerpo… sin haber tomado ni una gota?

Pues eso fue lo que le pasó a una joven que decidió contar su historia en Tiktok y terminó encendiendo un debate que muchos conductores no tenían ni en el radar: los falsos positivos en las pruebas de alcoholemia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La mujer relató que salía de su trabajo cuando fue detenida en un control de tránsito. Todo parecía rutinario hasta que el agente le informó que el resultado era de 0,11 mg de alcohol por litro de aire espirado. La sorpresa fue enorme porque, según ella, no había probado ni una cerveza en todo el día.

“¡Acabo de salir de trabajar, es imposible! Yo en plan super desesperada. Solo bebo agua en el trabajo”, contó en su video, que rápidamente se hizo viral.

El asunto no quedó ahí. Cuando le repitieron la prueba, el marcador bajó a 0,10 mg, pero seguía siendo positivo.

En medio de la confusión, la joven recordó que en el almuerzo había comido carne y zanahoria cocidas en cerveza y que, poco antes de salir, también había usado un enjuague bucal. Es decir, nunca había tomado alcohol como tal, pero esos productos sí contenían la sustancia.

Algunos enjuagues bucales pueden contener
Algunos enjuagues bucales pueden contener hasta un 20 % de alcohol y generar falsos positivos en pruebas de alcoholemia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuidado con el enguaje bucal

El caso llamó la atención de Álvaro Fernández, un farmacéutico y creador de contenido español con casi cuatro millones de seguidores en TikTok y LinkedIn, que se ha hecho famoso por explicar temas de salud y ciencia de forma sencilla.

En un video de respuesta, Fernández aclaró que varios productos de uso cotidiano pueden contener alcohol y engañar momentáneamente a los alcoholímetros.

“Hay colutorios (enjuagues bucales) que pueden llevar hasta un 20 % de alcohol. Así que si te has enjuagado la boca recientemente, hombre, no vas a reventar el control, pero un ligero positivo no te digo yo que no”, explicó.

El especialista también advirtió que algunos sprays para la irritación de garganta tienen concentraciones altas de alcohol y pueden generar resultados similares.

Sobre la comida preparada con licor, dijo que aunque la mayor parte se evapora al cocinar, “algo queda” y puede ser detectado.

En palabras más claras: si usted acaba de usar enjuague bucal o comió un postre con ron, no se sorprenda si el aparato marca un valor distinto a cero. No significa que esté borracho ni mucho menos, pero sí puede dar ese “ligerito” positivo que asusta y pone nervioso a cualquiera.

¿Y qué pasa si le toca a usted en un retén?

La buena noticia es que estos falsos positivos suelen bajar rápidamente.

La joven compartió en TikTok
La joven compartió en TikTok el inesperado resultado que arrojó su prueba de alcoholemia, generando un debate sobre los falsos positivos - crédito farmaceuticofernandez/TikTok

En cuestión de minutos, si repite la prueba, el nivel debería volver a cero o acercarse mucho. Por eso, los expertos recomiendan que si usted sabe que acaba de usar enjuague bucal o consumió un alimento preparado con licor, espere un rato antes de manejar.

Un consejo sencillo puede ahorrarle un mal momento: si tiene un control de tránsito cerca y acaba de hacer gárgaras con colutorio, tómese un vaso de agua o mastique un chicle para ayudar a que el residuo se disipe más rápido.

Cuando el cuerpo produce su propio alcohol

En su explicación, Fernández también mencionó un fenómeno raro pero real: el síndrome de autodestilación, una condición en la que el cuerpo produce alcohol de forma interna, sin necesidad de que la persona beba.

Aunque se trata de un caso muy poco común, algunos pacientes han tenido problemas legales precisamente porque dieron positivo en controles sin haber tomado.

Claro, no es algo que le pase al ciudadano de a pie, pero demuestra que estas pruebas no siempre son tan sencillas como parecen.

La ley en Colombia es estricta

Aquí en Colombia, el Código Nacional de Tránsito no da espacio para juegos: conducir bajo los efectos del alcohol es considerado la infracción más grave, clasificada como tipo F. Las sanciones pueden ir desde comparendos altísimos hasta la suspensión o cancelación de la licencia.

Los resultados positivos en pruebas
Los resultados positivos en pruebas de alcohol o drogas pueden derivar en acompañamiento, rehabilitación o sanciones, según el contrato y la ley - crédito Freepik

Y ojo: en casos de reincidencia o accidentes graves, el conductor puede terminar enfrentando multas que superan los 60 millones de pesos e incluso procesos judiciales con penas de cárcel.

Así que aunque el caso de la joven parezca anecdótico, lo cierto es que cualquier conductor colombiano podría pasar por una situación similar y llevarse un susto innecesario.

Temas Relacionados

Enguaje bucal alcoholemiaAlocholemia ColombiaMulta por alcoholemia Colombia 2025Qué pasa si manejo tomadoColombia-Autos

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026: Luis Díaz abrió el marcador

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Chontico Día, resultados del sorteo viernes 26 de septiembre 2025

Estos fueron los números y la quinta sorteada de este día en una de las loterías más jugadas en Colombia

Chontico Día, resultados del sorteo

Red Papaz contradijo a María Fernada Cabal, quien aseguro que el impuesto saludable está quebrando a los tenderos de barrio: “No llega al punto de cerrar negocios”

Aunque algunos sectores políticos aseguran que el impuesto a ultraprocesados ha llevado a la quiebra a miles de tenderos, cifras del Dane muestran que los micronegocios crecieron 4,7 % entre 2024 y 2025

Red Papaz contradijo a María

Estas son las marcas con mejor disponibilidad de repuestos en Colombia: podría ahorrar millones

Aunque más del 85 % de las autopartes que se venden en el país son importadas, algunas marcas han logrado construir sólidas redes de distribución que marcan la diferencia en costos, tiempos de reparación y confianza para los conductores

Estas son las marcas con

Gustavo Petro compartió en su cuenta de X el video de un estadounidense asegurando que su discurso fue el “más asombroso que él ha visto en la historia de la ONU”

El ‘influencer’ estadounidense sorprendió al mostrarse a favor en las palabras que dejó Petro en el auditorio de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, EE. UU.

Gustavo Petro compartió en su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón enfrenta a Marlon

Yina Calderón enfrenta a Marlon por comentarios insensibles tras la muerte de B King

Johanna Fadul reveló las complicaciones médicas por las que murieron sus hijas y el proceso que hizo junto a Juanse Quintero: “Hicimos todo”

Aida Victoria Merlano dejó polémico mensaje que incrementó rumores sobre el fin de su relación sentimental: “Si seguimos solteros a los 40″

Westcol elogió a los bogotanos, los dejó por encima de los paisas y armó debate en las redes sociales: “El flow de Medellín está muy atrás”

Edward Porras detalló experiencia paranormal que vivió en uno de sus reportajes en Bogotá: “Algo muy raro ocurrió”

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Así fue el gol en la tanda de los tiros penales de Jorge Carrascal en la clasificación por las semifinales de Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo

Rodrigo Holgado, futbolista del América de Cali, recibió dura sanción por parte de Fifa por irregularidades con su documentación

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Ramón Jesurún criticó remodelación de El Campín y descartó que la selección Colombia juegue en Bogotá: “Sigue siendo insuficiente”