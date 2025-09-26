Colombia

Tener gallinas en la ciudad: esto dicen las leyes en Colombia sobre criar aves en casa

La normativa combina reglas nacionales, disposiciones locales y reglamentos de propiedad horizontal que fijan los límites de esta práctica

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
La presencia de gallinas en
La presencia de gallinas en barrios urbanos de Bogotá y Medellín refleja la convivencia de tradiciones rurales en la ciudad - crédito Europa Press

En algunos barrios de Bogotá o Medellín, la escena sorprende: gallinas caminando por los patios traseros, cacareando entre las casas o incluso alimentándose al lado de los perros y gatos de la familia.

Para quienes crecieron en el campo, criar aves en casa no solo resulta natural, también es una forma de mantener vivas costumbres heredadas. Pero cuando esta práctica se traslada a la ciudad, surgen preguntas inevitables: ¿es legal tener gallinas dentro de una vivienda urbana?, ¿qué normas aplican?, ¿hasta dónde llega la tolerancia de las autoridades y los vecinos?

El asunto no tiene una respuesta simple. En Colombia no está tajantemente prohibida la presencia de gallinas en los hogares, pero sí existe un marco normativo que regula el bienestar animal, la salud pública y la convivencia ciudadana. En la práctica, el límite lo marcan tanto las leyes nacionales como las disposiciones locales, además de las normas internas de conjuntos residenciales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El marco legal colombiano permite
El marco legal colombiano permite tener gallinas en casa, pero impone normas de bienestar animal y convivencia - crédito Iván Valencia/AP

Lo que dice la ley

El primer marco de referencia es el Decreto 1071 de 2015, que organiza las normas del sector agropecuario. Dos años más tarde, el Decreto 2113 de 2017 reforzó esa regulación con un capítulo específico sobre bienestar animal. Allí se establece que todas las especies de producción deben vivir libres de hambre, enfermedades y maltrato, y que deben poder desarrollar sus comportamientos naturales sin restricciones indebidas.

Estas disposiciones se complementan con dos leyes fundamentales: la Ley 84 de 1989, que creó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, y la Ley 1774 de 2016, que reconoció a los animales como seres sintientes. En conjunto, estas normas obligan a garantizar condiciones dignas y sancionan cualquier forma de crueldad o negligencia.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) también juega un papel clave. Aunque no exige registros cuando se trata de unas pocas aves en el ámbito doméstico, sí establece medidas de bioseguridad. Además, impone la obligación de reportar enfermedades de control oficial, como la influenza aviar o Newcastle, con el fin de prevenir brotes que puedan afectar a otras explotaciones avícolas.

El Decreto 1071 de 2015
El Decreto 1071 de 2015 y la Ley 1774 de 2016 exigen condiciones dignas y sancionan el maltrato animal - crédito inta

El panorama cambia cuando se revisan los reglamentos locales. En ciudades grandes, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los códigos de policía suelen fijar restricciones. La cantidad de aves permitidas, la obligación de evitar olores fuertes o la necesidad de controlar plagas están entre las condiciones más comunes. En zonas rurales, donde la práctica es parte del día a día, estas restricciones suelen ser más laxas.

Los conjuntos residenciales bajo régimen de propiedad horizontal son aún más estrictos. Muchos prohíben de manera expresa la presencia de animales de corral, al considerarlos incompatibles con la vida en comunidad. En estos casos, la decisión final no depende tanto de la ley nacional como de los acuerdos firmados entre copropietarios.

Más allá de la normativa, tener gallinas en casa implica compromisos concretos. El espacio debe contar con un gallinero limpio, ventilado y lo suficientemente amplio para que las aves se muevan con libertad. El suministro de agua fresca y alimento balanceado es obligatorio, así como el manejo responsable de los residuos orgánicos, que de lo contrario pueden convertirse en un foco de contaminación o atraer roedores.

El ICA establece medidas de
El ICA establece medidas de bioseguridad y obliga a reportar enfermedades como la influenza aviar en aves domésticas - crédito EFE

Cuando estas condiciones no se cumplen, las autoridades pueden imponer sanciones, ordenar el retiro de los animales e incluso calificar la situación como maltrato. En ese punto, el debate trasciende la discusión legal y se convierte en un asunto de convivencia y respeto por los derechos de los animales.

Que sea legal no significa que sea sencillo. Criar gallinas en casa no es un hobby menor, requiere tiempo, cuidado y, sobre todo, una disposición real para garantizar el bienestar de los animales. También exige sensibilidad hacia la vida en comunidad, pues lo que para unos es un símbolo de tradición puede convertirse en una molestia para otros.

Por eso, antes de instalar un gallinero en el patio o en la terraza, lo más recomendable es acudir a la alcaldía local, revisar los reglamentos de la copropiedad y asegurarse de que la práctica no contravenga ninguna disposición. Esa precaución evita conflictos, multas y tensiones innecesarias.

Temas Relacionados

GallinasGallinas como mascotasICAAves como mascotasMascotas en ColombiaColombia-ServiciosColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia este día

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

Este es el top 10

Presidencia retiró la hoja de vida de Juliana Guerrero para el cargo de viceministra de Juventudes

La polémica joven vallenata estuvo a un paso de ocupar uno de los cargos más relevantes del Ministerio de la Igualdad. Los reiterados cuestionamientos a su formación terminaron por hundir su nombramiento

Presidencia retiró la hoja de

Difunden cartel con la desaparición de Angie Miller, pareja sentimental de B King: revelaron dónde la vieron por última vez

La desaparición de la actriz venezolana, que acompañó al cantante colombiano antes de que se perdiera su rastro y apareciera asesinado, acentuó la preocupación sobre su paradero

Difunden cartel con la desaparición

Descubra el pueblo antioqueño que transforma sus calles en galerías: el lugar está estrenando nuevos murales

Al convertir las paredes en lienzos para la expresión artística, el municipio sigue consolidando la imagen de San Carlos como “El Pueblo de los Murales” dentro del departamento y el país

Descubra el pueblo antioqueño que

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Tras un reto de salvación con un giro inesperado, cinco participantes están en riesgo de despedirse de la competencia

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia este día

Yana Karpova se sometió a un nuevo retoque estético y compartió el proceso con sus seguidores: “Espero aceptar la nueva versión de mí”

Valentina Taguado confesó haber estado en una intensa fiesta con uno de los jurados de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Vibarco es el compositor colombiano con más nominaciones a los Latin Grammy 2025: “Ahora la brújula para mí es tratar de disfrutarlo”

Deportes

Escándalo en Fenerbahce con Jhon

Escándalo en Fenerbahce con Jhon Jáder Durán: denuncian pagos “por debajo de la mesa” y poca claridad con su lesión

Así fue la inesperada expulsión de Juan Guillermo Cuadrado con Pisa, en un partido de la copa de Italia: lanzó reclamo al árbitro desde lejos

Un colombiano hizo historia para la Liga de Quito: así fue como Jeison Medina eliminó a São Paulo en la Copa Libertadores

Leonel Álvarez suena para dirigir a Atlético Nacional: “Hoy estamos acá; mañana, no”

Jorge Bava se despidió de Independiente Santa Fe tras su polémica salida: “Venir aquí fue un regalo de vida”